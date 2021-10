350 GLP-SCHEINWERFER BELEUCHTEN RTL SOMMERSPIELE

Arkin Atacan nutzt impression X4L, HIGHLANDER Wash, X4 Bar 20, FUSION FS16 Z LED-Sticks und impression S350 in anspruchsvollem Setting in der Quarterback Immobilien Arena Leipzig

Karlsbad, 6. Oktober 2021: Am 16. und 17. Juli produzierte die Banijay Productions Germany GmbH im Auftrag von RTL eine Live-Sportshow der besonderen Art. LD Arkin Atacan von atacan design, der für das licht- und medientechnische Design der Location verantwortlich war, setzte für diese technisch anspruchsvolle Produktion stark auf Produkte von GLP. Rund 350 Scheinwerfer des deutschen Herstellers kamen für verschiedene Beleuchtungzwecke zum Einsatz.

Bei den RTL Sommerspielen traten an zwei Tagen 32 Prominente aus 15 Nationen in verschiedenen olympischen Disziplinen auf einer Fläche von 110 x 60 Metern gegeneinander an. Da TV-Sportveranstaltungen immer besondere Herausforderungen mit sich bringen, galt es im Vorfeld zunächst eine Location zu finden, die den Anforderungen der Produktion (z.B. hinsichtlich der Rigging-Möglichkeiten / Hängepunkte, Strom, Dachlasten, Raumhöhen, Stellplätze, Produktionsräume usw.) gerecht würde. Die Wahl fiel letztlich auf die Quarterback Immobilien Arena in Leipzig, die als Multifunktionshalle alle Anforderungen erfüllte.

„Neben der Einhaltung der Budgets war der schwierigste Teil das lichttechnische Grunddesign; konkret: der Spagat zwischen TV-Show und Sport-Event“, sagt Arkin Atacan. „Bei dieser Art von hybriden Events gibt es einige Faktoren im Personenlicht, die erfüllt sein müssen, wie z.B. lange Optiken der Kameras, welche wiederum mehr Licht benötigen, 6-Fach Super-Zeitlupen (Shutterfrequenzen/ min. 1000Lux), ein Kamera-Seilsystem, für welches das Flugfeld der Kamera freigehalten werden muss. Erst wenn diese Vorgaben erfüllt sind, kann man sich überhaupt Gedanken zum Look der Show machen.“

110 HIGHLANDER Wash für das Grundlicht auf der Sportfläche

Die lichttechnische Inszenierung der Show gestaltete der Designer schließlich mit 350 Scheinwerfern von GLP. Für das Grundlicht auf der großen Sportfläche nutzte er 110 HIGHLANDER Wash, die mit ihrem enormen Output für eine gute, homogene Ausleuchtung der Aktionsflächen aus großer Höhe sorgten.

150 GLP impression X4L dienten als bewährtes Publikumslicht. 60 impression X4 Bar 20 wurden beim Bogenschießen in einem Tunnel installiert und sechs impression S350 Wash setzten als Keylights die Moderatoren ins kamerataugliche Licht.

24 FUSION FS16 Z LED-Sticks im Auftrittsbereich der Athleten

Erstmalig im Live-Betrieb im Einsatz hatte Arkin zudem 24 der brandneuen FUSION FS16 Z LED-Sticks, die er zuvor schon im Rahmen einer Produktvorschau genauer unter die Lupe genommen hatte. Jeweils vier FS16 Z Sticks wurden vertikal übereinander an sechs Towern installiert, die allesamt im Auftrittsbereich der Athleten platziert worden waren und dort dynamische Showlicht-Effekte erzeugten.

Die FS16 Z Sticks verfügen über einen motorisierten Zoom zwischen 8° und 40° und fallen zudem durch einen neuartigen Halo-Ring um die Frontlinse herum auf. Dieser erhöht die Sichtbarkeit der einzelnen Pixel in TV-Anwendungen aus allen Kamerawinkeln deutlich und fällt auch als eigenständiges Style-Element ins Auge. Das lüfterlose Design sorgt für einen leisen Betrieb und überzeugt entsprechend im geräuschsensiblen TV-Bereich.

„Zunächst begrüße ich es sehr, dass dieser Stick einen internen Zoom hat. Oft muss man sich für einen bestimmten Typ von LED-Stick im Design entscheiden – entweder eng oder weit abstrahlend, was den Look sehr früh festlegt“, erklärt Arkin. „Nutzt man herkömmliche LED-Sticks als Wallwasher, werfen diese auf den ersten 30 Zentimetern zudem oft bunte Streifen an die Wand, bevor die Farbmischung ordentlich greift. Der Halo-Ring der FS16 Z beseitigt dieses Problem nun endlich.“

„Der FS16 Z ist wirklich ideal für Fernsehproduktionen. Bei den RTL Sommerspielen hat er mir gut gefallen, sodass ich ihn mir demnächst auch bei ‚The Masked Singer‘ gut vorstellen kann“, schaut der Designer voraus.

Woher aber kommt, die Affinität zu GLP, die man mit Blick auf die Equipmentliste durchaus unterstellen darf? Arkin lacht: „Wenn ich mich mit Oliver Schwendke treffe, dann findet da keine reine ’19-Zoll-Diskussion’ statt. Nach dem dritten Kaffee fangen wir an zu philosophieren, was an bestimmten Geräten gut ist und wo noch Luft nach oben ist. Das Tolle an GLP ist: konstruktive Kritik wird ernst genommen und oft – sofern technisch möglich – auch umgesetzt. Und dann wäre da noch der Service-Gedanke, den GLP wirklich beispiellos verfolgt. Wenn ich bei einem Projekt Fragen zu bestehenden Produkten habe, also zum Beispiel wissen möchte, wie hell die X4 Bar 20 auf zehn Meter bei einem 60%-Zoom unter Einsatz nur der weißen LED ist, dauert das keine zwei Tage, bis mir ein Techniker die aktuell gemessenen Werte zusendet. Besser kann man es nicht machen!”

Technischer Dienstleister für Licht-, Medien- und Audiotechnik war PRG Deutschland. Das Team von atacan design bestand neben Arkin Atacan selbst aus Tobias Reinartz (Showlicht-Operator), Paul Happ (Medien-Operator), Uwe Schröder (Content-Creator), Otto Schildknecht (Oberbeleuchter) und Markus Ruhnke (Keylight-Operator).

Weitere Informationen unter www.glp.de

Fotocredit: PRG Germany