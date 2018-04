In der Festhalle auf dem Frankfurter Messgelände präsentiert sich PRG. Am Vorabend der Messeeröffnung richtete das Unternehmen in Kooperation mit zahlreichen Partnern und Sponsoren den LEA Award aus. Während der Prolight + Sound Öfffnungszeiten findet halbstündlich eine Show statt.

Darryl Jones, Live Bassist der Rolling Stones präsentiert auf der Musikmesse 2018 seine eigene Bass und Gitarren Serie – Jones Musical Instruments. Seine Instrumente sind inspiriert vom Klang und der Bauweise der Gitarren und Bässe der 1950´s und 1960´s.

Grammy Award Gewinner Cory Henry (Sparky Puppy) präsentiert in Halle 11 das neue Casio CT-X.