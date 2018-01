padco und eventsolution verschmelzen zu einem Full Service Anbieter

Zwei Veranstaltungsdienstleister geben nun auch offiziell ihre Zusammenarbeit

bekannt: padco und eventsolution verschmelzen zu einem Full Service Anbieter.

So entsteht eine neue, moderne und zeitgemäße Produktionsfirma. Sichtbar wird

die Fusion im Firmennamen padco eventsolution. Die Idee dahinter: Der Kunde

sucht einen Dienstleister, der ihm „die“ Eventlösung bietet. Mit der Fusion gehen

klassische Synergieeffekte einher, um noch effizienter und flexibel auf

Kundenwünsche einzugehen.

Seit über 20 Jahren sind padco und eventsolution im Veranstaltungsmarkt aktiv

und haben in den letzten Jahren auch gemeinsam Projekte erfolgreich realisiert.

Nun kommt das, was sich zunehmend zu einer engen und vorteilhaften

Zusammenarbeit entwickelt hat, per Fusion zusammen. Neben dem Ausbau der Marktposition ist die Verbindung beider Unternehmen ein wichtiger Baustein für die zukünftige, systematische Erweiterung des gemeinsamen Leistungs- und Serviceportfolios aus Audio, Licht, Video, Bühne, Rigging und Netzwerk. Diese besteht aus einer 360° Dienstleistung – von der Beratung und dem Angebot über die Planung und Konzeption bis hin zur erfolgreichen Durchführung von Events.

Die Nutzung gemeinsamer Potentiale und Ressourcen ermöglicht padco eventsolution ein noch besseres Leistungsangebot und eine optimale Kundenorientierung. Dazu gehören unter anderem das Zusammenführen des Know-hows beider Unternehmen, die Vereinfachung des Verwaltungsablaufs, eine noch schlagkräftiger agierende Projektabteilung, die gemeinsame

Verwendung der Infrastruktur und ein größerer, flexiblerer Materialpool.

Das neue Führungsteam besteht aus Guido Heller und Arne Dulas, die verantwortlich für das strategische und operative Management sind und Jürgen van Thiel, der sich um das Finanz- und Rechnungswesen sowie um das Personalmanagement kümmert.

„Gemeinsam sind wir stärker. Die Branche verändert sich, sie verlangt nach professionellen Strukturen“, begründet Guido Heller die Fusion von padco eventsolution. „Es findet mehr und mehr Industrialisierung statt. Daher begegnen wir den wachsenden Anforderungen des Marktes mit einer starken Mannschaft aus erfahrenen und jungen Fachleuten und richten padco eventsolution auf ein Unternehmen mit Zukunft aus.“

„Für die Kunden gibt es nur Vorteile“, erläutert Arne Dulas. „Sie behalten ihre vertrauten Gesprächspartner und können auf die gewohnt guten Leistungen, Zusagen und bestehenden Verträge zählen. Guido ist ein brillanter Netzwerker für das Wachstum der Firma. Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit und kann mit dem Team von eventsolution neue Impulse und Strukturen für die erfolgreiche Umsetzung einer neuen Generation von Veranstaltungsprojekten

setzen.“

Zielgruppe für padco eventsolution sind unter anderem Event-Agenturen, Touring-Unternehmen, Live Bands, Veranstalter von Musical Tourneen, TV / Broadcast Studios, Clubs, Kulturzentren, Betreiber von Konzert- und Veranstaltungshallen, Messen, Kongresscenter und Stadien.

Mit dem neuen Namen geht eine neue visuelle Identität einher. Die E-Mail Adressen und Website laufen im Sinn einer kurzen, kundenfreundlichen und pragmatischen Lösung unter „padco“.