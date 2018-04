Über den Fachbereich Medientechnik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) Das Department Medientechnik bietet Studiengänge mit medientechnischem Hintergrund an. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung. Die technologischen Rahmenbedingungen dieses Fachgebietes unterliegen einem ständigen Wandel, der sich in der Entwicklung der Studiengänge widerspiegelt. In den Studiengängen wird in modern ausgerüsteten Laboren eine praxisorientierte Ausbildung angeboten, die von stetiger technischer Innovation geprägt wird. Die Ausbildung bezieht die Vermittlung gestalterischer Fertigkeiten mit ein, da die AbsolventInnen in ihrer beruflichen Praxis in einem kreativen Umfeld arbeiten, in dem der Einsatz von Technik den künstlerisch geprägten Zielsetzungen folgen soll. Durch die Integration des Departments in die Fakultät Design, Medien und Information kann die Zusammenarbeit mit kreativen Berufsgruppen bereits im Studium mit departmentsübergreifenden Produktionen erprobt werden. Das Department Medientechnik ist aus der Schiffsingenieurschule von 1909 hervorgegangen und kann somit eine lange Tradition der Lehre und des Lernens vorweisen. (Quelle: haw-hamburg.de/medientechnik/unser-department.html)