In diesem Jahr geht EHRGEIZ zum 10 – jährigen Jubiläum zurück – BACK TO THE FUSION. Mit dem Fusion 2 läutet EHRGEIZ eine neue Ära des Linear Lighting ein. Die meisten als „Bars“ bekannten Scheinwerfer sind in der Lichtleistung zu schwach um ein homogenes, allgemeines Flächenlicht zu erzeugen. Mit dem Fusion 2 ist es problemlos möglich das Abstrahlverhalten von Beam zu Wide Flood oder aber auch Asymmetrisch zu ändern. Trotz Einsatz der Diffusoren erzeugt er dabei mehr als genug Leuchtkraft. Heutzutage bilden Lichtlinien einen wichtigen Baustein im modernen Bühnendesign. Der Fusion 2 überzeugt neben dem herausragenden optischen System, der vollen Outdoorfähigkeit und lüfterlosem Design auch mit einem cleveren Befestigungssystem, das eine lückenlose horizontale sowie vertikale Installation, stehend und hängend, ermöglicht. Der Fusion 2 wurde für Jedermann geschaffen. Robustheit, Flexibilität und satte Farben bei einem optimierten Preis-Leistungsverhältnis sind Attribute die den Fusion 2 zusätzlich auszeichnen. Mit dem Fusion 2 stellt die EHRGEIZ Lichttechnik GmbH einmal mehr das Arbeitsgerät für den täglichen Einsatz „on the Road“.

Eigenschaften des Fusion 2



» 20 OSRAM™ 15W RGBW LEDs

» ConstantColor™ 6° Optik

» Lüfterloses Outdoor-Design

» Lückenlose Verbindung

» Verschiedene Abstrahlwinkel über Diffusor-Platte

» Vertikale, stehende und hängende Installation

Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=GNnqZIKseGM