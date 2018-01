Bester Hörgenuss und völlige Unabhängigkeit

CAST by LINEAPP

In der Hofburg beim 15. Österreichischen IT-& Beratertag wurden alle Keynotes parallel von drei Räumlichkeiten aus über die vorhandene WLAN-Infrastruktur der Hofburg direkt an die Smartphones der Gäste übertragen. Im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband UBIT, wurden in der Hofburg durch CAST by LINEAPP eine mehrkanalige Live-Übersetzung über WLAN ermöglicht. Anhand der CAST-App, powered by LINEAPP, konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des internationalen Kongresses kristallklaren Vortragssound über ihr Smartphone mit Kopfhörer empfangen.

Für die Übersetzung der deutschsprachigen Vorträge wurden Dolmetscher engagiert, um die Keynote-Talks simultan ins Englische zu übersetzen. Die Innovation wurde für alle Besucherinnen und Besucher angeboten und konnte, egal wo man sich in der Hofburg aufhielt, am eigenen mobilen Gerät empfangen werden. Anhand der App konnte mit nur einem Klick zwischen den drei Vorträgen in zwei Sprachen ge-wechselt werden. Ebenfalls wurde beim 15. Österreichischen IT- & Beratertag zum ersten Mal die neu entwickelte CAST BOX und CAST RACK Hardware zur mehrkanaligen Übertragung von Sprache eingesetzt. Somit benötigen Veranstalter für den Einsatz von LINEAPP einzig eine WLAN-Infrastruktur und haben freie Wahl zwischen Hardware oder Software. Eine Integration des LINEAPP-Systems kann an jeder Veranstaltungsstätte erfolgen – schnell und kostensparend, denn das Signal wird ausschließlich offline am eigenen Smartphone empfangen.

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzen vor allem die Flexibilität und Qualität, die ihnen durch unsere App geboten wird – sie können selbst entscheiden, welcher Vortrag in welcher Sprache in der Lounge bei einem Getränk angehört wird“, so Alexander Kränkl, Geschäftsführer von LINEAPP.