Neuer Videoclip zur Rettung der Kulturfrequenzen bei Weltfunkkonferenz

Der Clip dauert nur zwei Minuten, doch die Botschaft ist klar: Sollten noch mehr Frequenzen der Kultur- und Veranstaltungswirtschaft verloren gehen, wird es keine Konzerte mehr geben. Das zeigt ein Auftritt der Band „CHEAK!“, bei dem durch Frequenzmangel erst der Ton wegbleibt, und dann auch die Besucher. Dargestellt wird das an Instrumenten und Mikrofonen, die einfach verschwinden. Das Video wurde in Luxemburg gedreht, verantwortlich ist das junge Unternehmen „SonicInvasion“ aus Differdange. Die Initiative „SOS – Save Our Spectrum“ wird damit bei der Weltfunkkonferenz auf die Bedeutung der Kulturfrequenzen aufmerksam machen. Die Weltfunkkonferenz beginnt am Montag (28. Oktober) in Ägypten.

Der Link zum Video:

https://www.sos-save-our-spectrum.org/video/