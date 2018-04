L70 ist ein gängiges Evaluierungssystem, das in der gesamten LED-Beleuchtungsindustrie verwendet wird. Allerdings herrscht in der Branche Verunsicherung darüber, was die Norm definiert – und was nicht. Bei einer Glühlampe ist es beispielsweise einfach, das Lebensende zu bestimmen: sie funktioniert einfach nicht mehr. Mit LED-Scheinwerfern ist es nicht so offensichtlich, denn sie verlieren im Laufe der Zeit schleichend ihre Funktionalität – und verlieren langsam an Helligkeit. Die Bewertung L70 wurde eingeführt, um zu messen, wann ein LED-Scheinwerfer nicht mehr „brauchbar“ ist. Dabei wird gemäß dem LM84 Standard gemessen und dies zeigt, wie viele Stunden es dauert, bis ein LED-Scheinwerfer nur noch 70 % seiner ursprünglichen Lichtausgabe erzeugt.

Der LM84-Standard ist komplex und kann Tausende von Stunden in Anspruch nehmen. Deshalb hat sich ETC dazu entschlossen, komplette LED-Leuchten an ein staatlich anerkanntes, unabhängiges Testlabor zur umfassenden Evaluierung zu senden. Dieses Labor testet die Geräte in praxisnaher Umgebung. Eines der größten Missverständnisse zum Thema L70 Rating ist, dass viele denken, es beziehe sich auf den gesamten Scheinwerfer, wobei es aber tatsächlich nur die LEDs misst. Für die Lebensdauer einer LED sind Bauweise und Qualität des Wärmemanagement-Systems von entscheidender Bedeutung, deshalb hat sich ETC entschlossen, den gesamten Scheinwerfer testen zu lassen. ETC-Kunden können sich somit sicher sein, dass die LED-Bewertung nicht von Hard- und Software-Komponenten beeinträchtigt wird.

Die Tests weisen bei einigen ETC-Geräten höhere L70-Werte auf, als ursprünglich angenommen.

Scheinwerfer vor der LM84-Prüfung nach der LM84-Prüfung

ColorSource Spot: 20.000 Stunden 54.000 Stunden

Source Four LED Lustr+ 20.000 Stunden 54.000 Stunden

Erweiterte Produktarantie:

ETC hat Produktqualität stets an erste Stelle gesetzt. Die jüngsten L70-Ratings bestätigen dieses Engagement. Deshalb hat sich ETC dazu entschlossen, seinen Kunden eine noch umfangreichere Garantieleistung zu gewähren. Sie gilt für alle LED-Produkte, die nach dem 1. Januar 2018 verkauft werden.

Alle ETC LED-Leuchten besitzen ab sofort:

5 Jahre Garantie auf den gesamten Scheinwerfer

10 Jahre Garantie auf das LED-Array

Mehr Informationen finden sich im Video-Interview mit dem Industrieberater Mike Wood: http://www.etcconnect.com/LEDwarranty

Informationen zu ETC und den Produkten finden Sie auf www.etcconnect.com und auf unseren Social-Media-Kanälen unter facebook.com/ElectronicTheatreControls/ und youtube.com/user/ETCVideoLibrary