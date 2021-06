Zaor und Terry Golden: DJ nutzt Custom-Lösung des Studiomöbel-Spezialisten

Der dänische Produzent und DJ Terry Golden setzt bei seinem neuen Studio konsequent auf die ergonomischen Möbel von Zaor. Mit seiner Stilmelange aus Trance, Big Room, House und Progressive hat sich der Künstler bis weit über seine dänische Heimat hinaus einen Namen gemacht und gastierte bereits in den angesagtesten Clubs der Welt von Helsinki bis Neu-Delhi. In seinem neuen Studio kommen gleich zwei Tische von Zaor zum Einsatz: Neben seinem musikalischen Arbeitsplatz hat er ein zusätzliches Setup für Livestreams seiner DJ-Sets geschaffen, in denen die Möbel von Zaor für ein besonders stilvolles Ambiente sorgen.

Città di Castello, Italien, 16. Juni 2021 – Wie alle Live-Künstler wurden auch die DJs von der aktuellen globalen Situation schwer getroffen. Wie andere Kollegen auch verlegte sich der dänische Produzent und DJ Terry Golden auf Live-Streaming – und hat sich bei der Einrichtung seines neuen Studios entsprechend auch darauf fokussiert.

Aus Dänemark in die ganze Welt

Der dänische Producer und DJ Terry Golden startete seine musikalische Laufbahn wie so viele andere als Gitarrist in lokalen Bands, war darüber hinaus aber schon immer von elektronischen Beats fasziniert. So fing er bereits in jungen Jahren an, zusätzlich als DJ zu arbeiten. Schnell entwickelte er seinen eigenen Stil, sein untrügliches Gespür für den richtigen Beat machte ihn zum Star der lokalen Clubszene. Doch Terry Golden wollte mehr: Er träumte von den ganz großen Bühnen dieser Welt – ein Ziel, das nur mit überzeugenden eigenen Tracks zu erreichen war. Der Schritt zum Producer war nur konsequent, und seine energiegeladene Mischung aus Trance, Big Room, House und Progressive erregte schnell international Aufmerksamkeit. Ob im lokalen FOX Club seiner dänischen Heimatstadt Herning, bei Top-Adressen wie Löyly in Helsinki und Raasta in Neu-Delhi oder bei der Aftershowparty der Eishockey-Weltmeisterschaft – Terry Golden ist ein Name in der Szene.

Mit eigenem Sound zum Erfolg

Sich von der Masse abheben – das ist für Terry Golden der Schlüssel zum Erfolg: „Ich mache Musik für den Club und die große Party, denn das ist es, was ich liebe. Als ich noch reinen Trance gemacht habe, wurde ich von Labels kaum beachtet.“ Das habe sich erst mit der Entwicklung eines eigenen, individuellen Stils geändert. Synths und Leadstimmen tragen die Melodie und sind ein wesentlicher Teil seines Sounds, entsprechend viel Zeit und Mühe wendet Golden für die Programmierung auf. „Kick und Bass bringen die Energie, sie müssen Hand in Hand gehen. Aber all diese Elemente klingen nicht gut ohne Effekte, Pads und Stabs. Auch bei der Musikproduktion ist Teamwork zwischen den einzelnen Elementen ausschlaggebend.“

Maßgeschneidertes Studio von Zaor

Terry Golden arbeitet zielgerichtet, aber dennoch intuitiv. Daher ist er sehr konsequent in der Auswahl seines Equipments. Neben einem DJ-Mixer sind vor allem diverse Software-Lösungen und seit neuestem auch Geräte zur Gestensteuerung zentrale Elemente seines Workflows. Außerdem ist Ergonomie einer der wichtigsten Faktoren für kreative Arbeit im Studio. Terry Golden freut sich, mit Zaor einen Partner gefunden zu haben, mit dem er seine Vorstellungen exakt umsetzen kann: „Als wir im letzten Jahr unser Haus umbauten, hatte ich die Gelegenheit für eine vollständige Neukonzeption. Es war wirklich schwierig, in Europa einen Hersteller zu finden, mit dem ich meine Vorstellungen umsetzen konnte. Schließlich führte mich die Suche zu Zaor.“ Aktuell nutzt Terry Golden sogar zwei Studiotische von Zaor: Neben seinem maßgeschneiderten Arbeitsplatz hat er sich mit einer speziellen Videosuite ausgestattet: „Wegen der Pandemie fing ich mit Online-Shows an und brauchte Platz für mein DJ-Equipment. Der zweite Tisch ist dementsprechend mit Kameras ausgestattet und wird für Live-Events auf Twitch und Facebook verwendet.“ Eine clevere LED-Integration spielt bei den Live-Streams dann auch optisch mit dem Beat – Design und Funktion vereinen sich so perfekt.

Eine goldene Zukunft

Inspiriert von seinem schicken neuen Studio-Setup blickt Terry Golden einer Reihe von Veröffentlichungen entgegen, unter anderem mit dem Londoner EDM-Label Undertake Records sowie Sirus Music, einem der wichtigsten Labels Europas. Der Titel seiner EP könnte angesichts seiner futuristisch anmutenden Arbeitsumgebung passender kaum gewählt sein: „Future“ heißt die Platte. Man darf also gespannt sein, wohin der Weg von Terry Golden noch führt. In Aktion sehen kann man ihn und sein Setup jeden zweiten Dienstag ab 8 Uhr abends auf Goldens Live-Stream.

