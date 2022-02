Zaor Miza 49 FLEX erweitert Miza Serie um ein vielseitiges, kompaktes Modell

Zaor ergänzt die erfolgreiche Miza Serie um den kompakten Miza 49 FLEX. Mit einer Breite von lediglich 105 Zentimetern hat der neue Studiotisch die kleinste Grundfläche aller Miza Modelle. Durch die Aufteilung auf mehrere Ebenen mit einer Ablage oberhalb der Haupt-Arbeitsfläche sowie einer ausziehbaren Keyboard-Schublade nutzt er den verfügbaren Raum optimal aus. Zwei 19-Zoll-Racks halten insgesamt sechs Höheneinheiten Platz für Outboard-Geräte bereit. Dabei läuft die Haupt-Arbeitsplatte unter den Rack-Einheiten weiter und kann als zusätzliche Ablagefläche genutzt werden, wenn die Racks nicht benötigt werden. Die Auszieh-Lade ist zur flexiblen Anpassung an unterschiedliches Equipment bei gleichzeitig optimaler Beinfreiheit in sechs Stufen höhenverstellbar. Der Miza 49 FLEX wird aus hochwertigem Holz gefertigt und ist in Black Cherry oder Wengé Grey verfügbar.

Bei beengten Platzverhältnissen stellt die Einrichtung einer Produktionsumgebung eine besondere Herausforderung dar. Mit dem neuen Miza 49 FLEX bietet Zaor eine Lösung für diese Situation und erweitert die Miza Serie um einen Tisch, der durch hohe Flexibilität bei kompakten Ausmaßen begeistert.

Miza 49 – der flexible Arbeitsplatz

Der Miza 49 FLEX von Zaor ist der kompakteste Miza Studiotisch aller Zeiten. Mit einer Breite von etwas über einem Meter und einer Tiefe von lediglich 86 Zentimetern integriert sich dieser Tisch auch in kleinste Studio-Umgebungen. Gleichzeitig bietet Miza 49 FLEX aufgrund seines ausgeklügelten Designs jede Menge Arbeitsfläche. Mit seinen drei Ebenen vervielfacht er die geringe Stellfläche und nutzt den zur Verfügung stehenden Platz optimal aus. Auf der erhöhten Ablagefläche lassen sich Bildschirme oder sogar kleinere Monitore installieren, während die Haupt-Arbeitsfläche für Computertastatur, Maus und andere Accessoires bereitsteht. Zu guter Letzt hält die robuste, ausziehbare Schublade kleinere Controller-Keyboards und andere Geräte in unmittelbarer Reichweite und lässt sie elegant verschwinden, wenn sie nicht benötigt werden. Es ist verblüffend, wie viel Equipment sich mit dem Miza 49 FLEX auf kleinstem Raum ergonomisch installieren lässt.

Platz für Rack-Geräte … oder ohne

Zwischen der Haupt-Arbeitsfläche und der oberen Ablage hält der Miza 49 FLEX Rackspace für bis zu sechs Prozessoren bereit. Hier können Preamps und Audio-Interfaces komfortabel montiert werden und sind stets griffbereit. Doch auch Produzenten, die weniger 19-Zoll-Equipment benötigen, profitieren von zusätzlichem Platz: Die Tischfläche läuft unter den Rack-Slots einfach weiter, sodass bei Nicht-Nutzung der Racks zusätzliche Fläche für Desktop-Geräte oder andere Accessoires zur Verfügung steht. Dies macht den Miza 49 FLEX besonders flexibel: Egal ob eine, zwei oder gar keine Rack-Einheiten gebraucht werden, jede Kombination ist möglich. Damit lässt sich der Tisch im Handumdrehen an individuelle Anforderungen anpassen. Jeder Nutzer bekommt genau den Arbeitsplatz, den er benötigt.

FLEX – für jeden Nutzer die passende Lösung

Zusätzlich zu den flexibel konfigurierbaren Rack-Setups bietet der Miza 49 FLEX die im letzten Jahr mit den Miza FLEX Modellen vorgestellte höhenverstellbare Keyboard-Schublade. Das System lässt sich mühelos in sechs verschiedenen Höhen montieren und bietet wahlweise 20, 40, 60, 80, 100 oder 120 Millimeter Platz zwischen der Lade und der Unterseite der Tischplatte. So kann jeder Nutzer seinen Arbeitsplatz individuell auf benötigte Ladenhöhe und Beinfreiheit hin optimieren. Und sollten sich die Anforderungen oder die persönlichen Vorlieben einmal ändern, ändert sich das Fach einfach mit: Die Höhe lässt sich auch im Nachhinein ganz einfach umstellen, ohne den kompletten Tisch auseinandernehmen zu müssen.

Qualität und Stil: die Miza Serie

Als jüngstes Mitglied der Zaor Miza Serie verfügt der Miza 49 FLEX über eine Vielzahl der Qualitäten, die schon die größeren Modelle auszeichnen haben. Gefertigt aus stabilem Holz, strahlen Miza Studiotische Autorität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Ungeachtet seiner kompakten Bauform vermittelt auch der Miza 49 jenes Gefühl unerschütterlicher Stabilität, das aus der Kombination von hochwertigen Materialien und handwerklicher Expertise resultiert. Der Miza 49 FLEX ist in Cherry Black oder Wengé Grey erhältlich und kann damit ein optisch dominantes Statement im Raum setzen oder sich unauffällig in das Studio-Ambiente integrieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Miza 49 FLEX von Zaor ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 639,00 Euro.

Weitere Informationen: www.zaorstudiofurniture.com

Bildquelle: Zaor Studio Furniture