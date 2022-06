Yamaha TW-E7B und TW-ES5A: neue In-Ears mit langer Laufzeit und „True Sound“

Mit den beiden In-Ears TW-E7B und TW-ES5A stellt Yamaha weitere Mitglieder des kabellosen Line-ups vor, die sich dem „True Sound“ verschrieben haben. Für den exzellenten Sound sind auch bei diesen Earbuds wieder viele hauseigene Technologien wie Listening Care oder das fortschrittlichen Advanced Active Noise Cancelling (ANC) integriert. Wie schon bei den vorherigen Modellen arbeitet Yamaha zudem wieder eng mit Qualcomm zusammen, um gleichzeitig eine stabile Bluetooth-Verbindung sicherzustellen und weitere Features zu ermöglichen. Die kompakten Kopfhörer kommen dank IPX5 (TW-E7B) und IPX7 (TW-ES5A) auch mit widrigen Wetterbedingungen zurecht, bieten zusammen mit dem Ladecase eine erstklassige Laufzeit für unterwegs und besitzen eine Trageerkennung. Das macht die In-Ears zu den idealen Begleitern für den Urlaub, Sport, oder entspannte Nachmittage am See oder im Garten. Egal was geplant ist – die Modelle von Yamaha bringen erstklassigen Sound wirklich überall hin.

TW-E7B: In-Ear-Flaggschiff mit einzigartigem Klang und Tragekomfort

Yamaha greift beim aktuellen Topmodell des In-Ear-Portfolios auf einen außergewöhnlich großen, dynamischen 10,0-Millimeter-Treiber mit speziell beschichteter Membran zurück, der besonders reaktionsschnell ist und einen präzisen, dynamischen Klang erzeugt. Zusammen mit dem akustisch optimal abgestimmten Gehäuse liefert diese Technik den Grundstein für echten „True Sound“. Eine stabile Übertragung der Lieblingsmusik ist dank Bluetooth 5.2 mit dem Codec Qualcomm® aptXTM Adaptive Audio garantiert. Es werden allerdings auch weitere Standards wie SBC und AAC unterstützt. Die komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer TW-E7B von Yamaha sorgen auch mit ihrer Akkulaufzeit für maximale Freiheit: Spannende Hörbuch-Unterhaltung für die Urlaubs-Reise, starker Sound für am Strand oder die Lieblingslieder auf dem Weg zur Arbeit – mit einer Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden sowie zusätzliche 16 Stunden mit dem Case halten die Earbuds auch bei langen Reisen und Hörsessions durch. Zusätzlich ist auch fortschrittliche Geräuschunterdrückung (Advanced ANC) mit an Bord. Diese geht nämlich über die typische Funktion der Technik hinaus und minimiert Hintergrundgeräusche, während das Musiksignal unbeeinflusst bleibt. So ist es nicht nötig, sich zwischen störenden Außengeräuschen und einem originalgetreuen, authentischen Musikerlebnis zu entscheiden. Mit dem Listening Optimizer ist Yamaha noch ein Weiterer Clou gelungen: Die Technik nutzt die Erfahrungswerte der YPAO Raumkorrektur bei AV-Receivern sowie Netzwerkreceivern und wendet diese an, um bei den unterschiedlichen Gegebenheiten der Gehörgänge eine optionale Klanganpassung vorzunehmen. Dies geschieht bei Bedarf in Echtzeit und wird über einen Zeitraum von fünf Sekunden durchgeführt, damit sich kein plötzlicher Unterschied während der Wiedergabe aufdrängt. Werden die Kopfhörer gerade nicht genutzt, kommen sie in dem formschönen Ladecase unter, das über USB-C und das beiliegende Kabel angeschlossen wird. Die Earbuds sind für den täglichen Einsatz nach IPX5 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

TW-ES5A: sportlich unterwegs mit Yamaha

Ob Workout oder bei einer Runde mit dem Rad: Viele Menschen hören ihre Lieblingsmusik gerne auch unterwegs. Für sportbegeisterte Musikliebhaber hat Yamaha nun den kompakten TW-ES5A im Line-up, der Laufeinheiten und Trainings gleich um einiges angenehmer machen. Mit Bluetooth 5.2 samt den Codecs Qualcomm® aptXTM Adaptive Audio, AAC und SBC greift der TW-ES5A auf viele Technologien des Topmodells zurück. Zudem sind wiederum hauseigene Features wie Listening Care verbaut. Besonders wichtig für einen Sportkopfhörer ist allerdings, dass man sich nach einer intensiven, schweißtreibenden Fitnesseinheit keine Sorgen um die Elektronik machen muss: Denn der In-Ear ist nach IPX7 wasserdicht und kann bei Verschmutzungen somit einfach gereinigt werden. Die neu entwickelte Passform sorgt zusammen mit insgesamt fünf verschiedenen Ear-Tips und vier austauschbaren Finnen für sehr guten Sitz, wodurch sogar beim Joggen ein klarer Sound und eine gute Abschirmung möglich sind. Mit einer Laufzeit von bis zu 9 Stunden und den weiteren 25 Stunden der Lade-Box halten die Earbuds auch um einiges länger durch als die meisten Freizeitsportler und bieten genug Reserven für eine lange Urlaubsreise.

Listening Care: Ausgewogener Klang auch bei niedriger Lautstärke

Ein niedriger Pegel führt in der Regel dazu, dass bestimmte Frequenzen weniger vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden. Damit die Musik allerdings nicht lauter gedreht werden muss, um den gesamten Frequenzbereich zu hören, hat Yamaha die hauseigene Listening Care Technologie in die beiden In-Ears TW-E7B und TW-ES5A integriert. Die intelligente Equalizer-Einstellung ermöglicht die Feinabstimmung des Klangs und sorgt auch bei niedrigem Pegel für mehr Ausgewogenheit und einen Sound, bei dem alle hohen und niedrigen Frequenzen zu hören sind – so wird auch das Gehör der Nutzer geschont. Der TW-E7B nutzt sogar Advanced Listening Care, das auch den Dynamikbereich der Musik, den Aufnahmepegel und Hintergrundgeräusche berücksichtigt. Yamaha hat bei der Entwicklung dieser Technik auf den gewaltigen Erfahrungsschatz mit Sounddesign und früherer Audiotechnik wie YPAO Volume zurückgreifen können, mit denen bereits seit Jahren der Heimkino-Sound perfekt abgestimmt wird.

True Sound, beste Sprachqualität und Gaming Mode

Bei all der verwendeten Technik ist das Ziel bei der Entwicklung „True Sound“ zu erreichen, also genau den Klang, den der Künstler beabsichtigt hat. Feine Nuancen, die jeweilige Stimmung sollen so wiedergegeben werden wie bei einer echten Show. Doch neben einer exzellenten Musikwiedergabe und bequemer Passform wird die gute Verständlichkeit bei Videocalls und Telefonanrufe auch bei In-Ears immer wichtiger. Yamaha hat dafür die Mikrofone wie am TW-E5B weiter optimiert und mit der Qualcomm® cVcTM (Clear Voice Capture) Technologie kombiniert, die gleichzeitig Geräusche und Echos unterdrückt und so für eine optimale Sprachqualität sorgt. Beide Modelle haben außerdem einen Ambient Sound Modus, damit die Nutzer auch wichtige Umgebungsgeräusche hindurchlassen und kurze Gespräche führen kann, ohne den Kopfhörer abzunehmen. Die vielfältigen Earbuds verfügen zudem über einen Gaming-Mode, der nicht nur bei Spielen für eine geringe Latenz zuständig ist, sondern auch die Wiedergabe von Videos und Filme ohne größere Verzögerung bei Bild und Ton ermöglicht. Hier spielt die Technik von Qualcomm® bzw. aptXTM Adaptive Audio seine Stärken aus.

Individuelle Anpassung und neue Funktionen mit der App

Für den TW-E7B und den TW-ES7A steht die kostenlose App „Headphone Control“ bereit. Diese kann sowohl auf iOS- als auch Android-Geräte genutzt werden und macht die Bedienung mit einem Equalizer, schnellen Einstellungen für Ambient Sound, Listening Care und weiteren Yamaha Technologien sowie Hinweisen auf Software-Updates noch komfortabler. Zusätzlich können mit den Kopfhörern auch die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant aktiviert werden. Yamaha hat allerdings auch großen Wert darauf gelegt, dass die Earbuds auch fühlbare Tasten erhalten, mit denen die Musikwiedergabe sowie Anrufe einfach und steuerbar sind.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die In-Ears TW-E7B in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Beige und TW-ES5A in Schwarz, Weiß, Pink, Blau und Grün werden voraussichtlich ab Juli / August erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 179,00 Euro für den TW-ES5A und 269,00 Euro für den TW-E7B.

Weitere Informationen: de.yamaha.com

Bildquelle: Yamaha