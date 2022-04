Yamaha präsentiert überarbeitete AG Mischpulte und Mikrofone für Streaming-Anwendungen

Mit der überarbeiteten und erweiterten AG Serie trägt Yamaha den speziellen Anforderungen der immer wichtiger werdenden Streaming-Welt Rechnung und präsentiert flexibel einsetzbare Lösungen für unterschiedliche Anwendungs-Szenarios.

Streaming so einfach wie nie zuvor

Egal ob bei Videokonferenzen, Online-Meetings oder virtuellen Live-Events: Streaming ist aus der modernen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Yamaha hat die Zeichen der Zeit bereits 2015 erkannt und mit AG03 sowie AG06 zwei Kleinmischpulte erschaffen, die mit cleveren Features wie der Loopback-Funktion perfekt auf die Bedürfnisse einer modernen Streaming-Umgebung zugeschnitten waren. Im Rahmen der neuen AG Serie präsentiert Yamaha nicht nur die überarbeitete zweite Generation dieser erfolgreichen Allrounder, sondern stellt ihnen darüber hinaus das YCM01 zur Seite – ein hochwertiges Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für Live-Streaming auch in akustisch ungünstigen Umgebungen. Das innovative AG01 schließlich bringt zusammen, was zusammengehört: Seine Kombination aus flexiblem Mischpult und hochwertigem Mikrofon in einem einzigen, kompakten Gehäuse macht Streaming mobil und ermöglicht Online-Events an jedem beliebigen Ort.

AG03MK2 und AG06MK2: kompakt, leistungsstark, flexibel

AG03MK2 und AG06MK2 von Yamaha sind drei- beziehungsweise sechskanalige, für Streaming-Aufgaben optimierte Kleinmischpulte. Neben einem Mute-Schalter pro Kanal und noch weiter verbesserter Klangqualität verfügt die zweite Generation der erfolgreichen Streaming-Talente über einen vierpoligen Miniklinken-Anschluss, mit dem sich Mobilgeräte ganz einfach verbinden lassen. Der bidirektionale USB-Port macht moderne Streaming-Aufgaben wie Voice-Chat zum Kinderspiel, die Loopback-Funktion ermöglicht die komfortable Mischung von Live- und PC-Signalen zu einem fertigen Streaming-Audio-Signal. Leistungsstarke interne DSPs stellen eine Vielzahl von Signalprozessoren bereit, die von Equalizern über Kompressoren bis hin zu Multieffekt-Prozessoren und – neu bei MK2 – einer Gitarrenamp-Simulation reichen. Die für Windows- und Apple-Computer sowie iOS-Mobilgeräte verfügbare zugehörige AG Controller Software wurde im Hinblick auf intuitive Bedienbarkeit maßgeblich überarbeitet und bietet zwei Oberflächen-Modi: Während „Simple“ auch unerfahrenen Anwendern einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur faszinierenden Welt der Klangbearbeitung von Yamaha bietet, erlaubt der „Detail“-Modus professionellen Tontechnikern eine umfangreiche Bearbeitung.

Für eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen gerüstet

Ungeachtet ihrer kompakten Größe geben sich die Mischpulte AG03MK2 und AG06MK2 von Yamaha kontaktfreudig bezüglich der zugeführten Signale. Das AG03MK2 verfügt über einen Mikrofoneingang mit zuschaltbarer Phantomspeisung sowie einen weiteren Stereo-Input, der wahlweise auch Gitarrensignale verarbeiten kann. Das größere Schwestermodell dagegen ist mit zwei Mikrofon- und zwei Stereoeingängen auch für Teamarbeit oder kleinere Musikproduktionen geeignet. Beide Mischpulte verfügen über einen Headset-Anschluss, der sie auch bei actionreichen Gaming-Performances zur idealen Kommunikationszentrale macht. Mit dedizierten Main-Monitor- und Kopfhörer-Ausgängen integrieren sich die neuen Streaming-Lösungen von Yamaha darüber hinaus nahtlos in Heim-, Live- und Studioumgebungen.

YCM01 und AG01: Mikrofon, Mischpult und alles in einem

Das YCM01 von Yamaha ist ein hochwertiges Kondensatormikrofon, das auch in Streaming-Umgebungen Audio-Qualität auf professionellem Studio-Niveau ermöglicht. Seine Kondensatorkapsel mit Nierencharakteristik sorgt für eine kristallklare Sprachverständlichkeit auch unter akustisch ungünstigen Bedingungen, ohne die Sprechenden in ihrer Bewegungsfreiheit zu sehr einzuschränken. Gerade in Zeiten zunehmender Mobilität kann buchstäblich jeder Ort zur Streaming-Kulisse werden, und auch hier hat Yamaha die passende Lösung parat: Das AG01 kombiniert die klangstarke Mikrofonkapsel des YCM01 mit einem USB-Port, einer vierpoligen Miniklinkenbuchse zum Anschluss eines weiteren Mobilgerätes sowie einem Aux-Eingang und verbindet damit Mischpult und Mikrofon in einem einzigen Gerät. Selbst bei den DSP-Bearbeitungsfunktionen muss der Nutzer keine Abstriche gegenüber den größeren Mischpult-Modellen der AG Serie in Kauf nehmen. Auch die für zeitgemäßes Streaming unerlässliche Loopback-Funktion ist mit an Bord. Über den dedizierten 5-Volt-Eingang lässt sich das AG01 problemlos mit einer Powerbank betreiben und wird so in Verbindung mit Mobilgeräten an jedem beliebigen Ort zum Tor der Welt. Dank seiner kompakten Bauform ist es darüber hinaus äußerst transportabel und lässt sich flexibel auf einem Tisch oder einem Mikrofon-Arm montieren.

AG03MK2 Live Streaming Package: sofort loslegen

Mit dem AG03MK2 Live Streaming Package bietet Yamaha ein attraktives Rundum-Sorglos-Paket an, mit dem Streamer sofort loslegen können – lediglich ein Computer oder ein Mobilgerät werden noch benötigt. Das Live Streaming Package besteht aus einem AG03MK2 Mischpult, dem hochwertigen YH-MT1 Kopfhörer und dem YCM01 Kondensatormikrofon. Selbst an das passende Mikrofonkabel wurde gedacht. Thomas Hemery, General Marketing and Sales Manager von Yamaha Pro Audio, sieht die neue AG-Serie als konsequenten Schritt in die Zukunft: „Basierend auf Feedbacks unserer Kunden sowie den sich permanent weiterentwickelnden Streaming-Technologien haben wir die AG Serie grundlegend überarbeitet und hoffen, dass sie es den Nutzern noch einfacher machen wird, ihre eigene Stimme und ihr Publikum zu finden.“

Preise und Verfügbarkeit

Die Mischpulte AG03MK2 und AG06MK2 sind ab Mai 2022 im Fachhandel verfügbar. Das Mikrofon YCM01, das Streaming-Mikrofon AG01 sowie das AG03MK2 Live Streaming Package werden ab Juni 2022 ausgeliefert. Die unverbindlichen Preisempfehlungen exklusive Mehrwertsteuer betragen

AG01: 249,00 Euro

AG03MK2: 179,00 Euro

AG06MK2: 229,00 Euro

YCM01: 139,00 Euro

AG03MK2 Live Streaming Package: 369,00 Euro

Weitere Informationen: de.yamaha.com

Bildquelle: Yamaha