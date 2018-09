I nitiiert und realisiert durch die Unternehmen der TVN GROUP, wurde ein Klassikkonzert der NDR Radiophilharmonie aus dem Kuppelsaal

Hannover erstmals und erfolgreich als neues Klangerlebnis in Dolby Atmos / 3 D Audio parallel in zehn Kinos live übertragen.

Die Weltpremiere fand im Rahmen der TVÜbertragung des Klassikkonzertes „Hannover Proms“ statt. „Wir produzieren besonders im Sport bereits in Dolby Atmos, aber bisher war das live bei Musik, speziell bei Klassik, nicht möglich“, so Stephan Thyssen, TVN Audio-Leitung, der die für die Umsetzung dieses Projektes erforderlichen Voraussetzungen in den vergangenen Jahren systematisch geschaffen hat. „Es gab bisher keine entsprechende Software. Diese hat Dolby in San Francisco in den letzten Wochen für uns entwickelt – jetzt haben wir das Konzept erstmals und in allen angeschlossenen Kinos erfolgreich umgesetzt.“

Dolby Senior Sound Consultant David Ziegler sowie TVN Logistik- und Serviceleiter Ole Gosslar stellten die Prozesse als Kino-Koordinatoren sicher. „Neben dem Dolby Atmos-Receiver CP850 haben wir die neue Software zunächst als Beta-Version eingesetzt, die sofort reibungslos funktionierte“, so Stefan Kramper, Dolby Director Broadcast. Als weitere zentrale Herausforderung mussten die nicht-Atmos-ausgestatteten Kinos sowohl für den Signalempfang als auch bezüglich der Soundwiedergabe technisch nachgerüstet werden. Das Livesignal wurde bei den diversen Satellitentests simuliert, um den Workflow, Sendeleistungen etc. zu testen und zu modifizieren. Bei der Konzertproduktion selbst sorgte der auf klassische Musik spezialisierte Tonmeister Georg Burdicek mit einer eigens entwickelten kubischen Anordnung der 15 zusätzlichen Atmo- und Raummikrofone dafür, dass das Klangerlebnis im Kuppelsaal bei der Übertragung möglichst realistisch abgebildet wird. Wie Stefan Kramper von Dolby weiter erläutert, geht es

„anders als bei einem Blockbuster hier nicht darum, Geräusche durch den Raum fliegen zu lassen, sondern das übertragene Event originalgetreu im Kino wiederzugeben.“ Insgesamt verarbeitete Burdicek 70 Soundsignale.

TVN-Geschäftsführer Frank Hähnel dankt dem Auftraggeber NDR und der nordmedia, die das Projekt gefördert hat, für ihr Vertrauen. „Wir schaffen mit dieser Lösung Kulturangebote in einer ganz neuen Dimension, sowohl was die Reichweite als auch den Erlebnischarakter angeht. Die Resonanz aus den Kinos zeigt uns, dass das hervorragend funktioniert hat.“ Das Projekt ist eine Gemeinschaftsproduktion der TVN GROUP, bei der die AZ MEDIA TV

als Produzent auftrat. Die TVN MOBILE PRODUCTION realisierte die Umsetzung der TVÜbertragung sowie der parallelen Übertragung in fünf Kinos mit Dolby Atmosphäre und fünf Kinos mit 3D-Sound – als Premiere in der weltweiten Liveübertragung.

Bild: TVN