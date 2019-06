Weichenstellung für die digitale Zukunft – Andreas Modschiedler als CTO der Adam Hall Group

Seit dem 01.06.2019 ist Andreas Modschiedler neuer Chief Technology Officer (CTO) bei der Adam Hall Group. In der neu geschaffenen Managementposition verstärkt der 46-jährige die Geschäftsleitung und verantwortet in dieser Funktion die Bereiche IT und Research and Development (R&D). Mit diesem Schritt verzahnt die Adam Hall Group als Hersteller von Eventtechniklösungen ihre intensiven Forschungs- und Produktentwicklungsaktivitäten mit einer umfassenden Digitalisierungsstrategie. Bereits seit Dezember 2016 führt Andreas Modschiedler als Head of IT & Digital die IT-Organisation und zeichnete in dieser Position für die fortschreitende Digitalisierung der hauseigenen Geschäftsprozesse verantwortlich. Auch in seiner neuen Funktion als CTO wird sich Modschiedler verstärkt diesem Aufgabenbereich widmen.

„Wir freuen uns sehr, mit Andreas Modschiedler einen ausgewiesenen Digital- und Technologieexperten im Team zu haben“, so Alexander Pietschmann, CEO Adam Hall Group. „Mit ihm als CTO werden wir strukturell und operativ entscheidende Weichen stellen, um die digitale Transformation der Adam Hall Group entscheidend voranzutreiben.“

Andreas Modschiedler: „Adam Hall verfolgt beim Einsatz von Technologien ein klares, kundenorientiertes Ziel: Die Kombination aus anwenderfreundlichen Produkten und exzellentem Kundenservice. Ich freue mich auf die neue Rolle als Chief Technology Officer und die weitere Zusammenarbeit mit meinen Kollegen.“

Parallel zu seinen ersten beruflichen Stationen absolvierte Andreas Modschiedler ein Executive MBA-Studium am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Julius Maximilians-Universität Würzburg in Verbindung mit der Boston University. In der IT- und Telekommunikationsbranche konnte Modschiedler seine Erfahrungen als Produktmanager und Consultant weiter vertiefen. So zeichnete er bei T-Systems für unterschiedliche Outsourcing-, Innovations- und Entwicklungsprojekte verantwortlich, sammelte als Businesspartnermanager Führungserfahrung in der Telekom-IT und war als Demand- und Key-Account Manager Teil des Managementteams der Kion Group IT. Mit dem Wechsel zur Adam Hall Group vereinte Andreas Modschiedler seine Begeisterung für Technologien mit der technischen Expertise sowie der langjährigen Leidenschaft als Hobby-Musiker und Tontechniker.