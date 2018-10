Die Frankfurter Agentur VOSS+FISCHER hat das Team aufgestockt und drei neue Kommunikationsprofis an Bord geholt. Silke Lieb, Tillmann Conze und Nathaly Parker unterstützen VOSS+FISCHER fortan mit ihrer Expertise in den Bereichen Konzept und Design sowie bei der Projektumsetzung.

Silke Lieb ist seit ihrem Einstieg bei VOSS+FISCHER im Team von Heike Schaffernicht in der Unit „Brand Spaces and Design“ zuhause und damit Teil des rasch wachsenden Pools an Gestaltungs- und Designexperten der Agentur. „Hier will ich Geschichten beschreiben, sie konzeptionell visualisieren, sie gestalten und die Kunden für uns begeistern“, umreißt Silke Lieb ihr Jobprofil. „Gutes Design, ein perfektes Auge für visuelle Ästhetik und Storytelling“ attestiert ihr VOSS+FISCHER CEO Claus Fischer.

Tillmann Conze ist wohlbekannt bei VOSS+FISCHER, war er doch von 2002 bis 2005 als Bachelor Student in der Frankfurter Agentur tätig. Von dort führte ihn seine berufliche Laufbahn zu X-pose Messe- & Präsentationskonzepte, zum bcc Berlin Congress Center, zu Cate & Eve und zur Deutschen Sport Marketing. Dort partizipierte er beispielsweise regelmäßig an einem besonderen Projekt: „Es gab seit 2011 kein Deutsches Haus bei den Olympischen und Paralympischen Spielen, welches nicht die Handschrift von Tillmann Conze getragen hat“, so Claus Fischer. Die Bereiche Corporate Events und Brand Spaces and Design mit Blick auf bauliche und technische Inhalte sind das Hauptaufgabengebiet des Senior Projektleiters.

Nathaly Parker ist beim Corporate Events Team unter der Leitung von Christoph Scheich tätig. Sie bringt ihre Berufserfahrung im Storytelling und der Veranstaltungsorganisation bei VOSS+FISCHER zusammen und betreut nationale und internationale Projekte von der Konzeption bis zum Abschluss. „“Eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung exklusiver, privater Events wie auch ein feines Gespür für Storytelling und dessen Adaption für Eventformate durch ihre Tätigkeit beim Fernsehen des Hessischen Rundfunks bringt Nathaly Parker in unser Team mit ein“, berichtet Claus Fischer.

(Fotos: VOSS+FISCHER)