VisionTwo zeigt Neuheiten von Claypaky, DeSisti und Coemar auf der Prolight + Sound

Die VisionTwo GmbH, deutscher Vertrieb der Marken Claypaky, DeSisti, Coemar, ETC und GDS, freut sich, auf der diesjährigen Prolight + Sound spannende Neuentwicklungen vorstellen zu können. Im VisionTwo Square rund um Stand 12.1 E68 finden Messebesucher sowohl neue Movinglights von Claypaky als auch die innovativen Produkte der neuen VariWhite+Color Serie von DeSisti sowie mit den Geräten der Mini LEDko-Serie von Coemar die Miniaturausführung der beliebten LEDko-Scheinwerfer des italienischen Herstellers.

„Die Vorfreude auf die Prolight + Sound ist groß, womöglich größer denn je nach zwei Jahren Abstinenz“, sagt Christian Brose, Marketing / Vertrieb bei VisionTwo. „Unsere Branche lebt ganz besonders von den Menschen und persönlichen Beziehungen. Wir hoffen darauf, viele Geschäftsfreunde, Herstellerpartner, Medienvertreter und Kollegen auf unserem Stand begrüßen zu dürfen und freuen uns sehr auf den Austausch.“

Neue Movinglights von Claypaky – Sinfonya Profile 600, Arolla Profile MP und Mini Xtylos HPE

Mit dem Sinfonya Profile 600 zeigt Claypaky am Stand 12.1 E69 / F70 das erste Modell einer neuen Serie von exklusiv für den Theater- und TV- / Studiomarkt entwickelten LED-Scheinwerfern von Claypaky, der einen flüsterleisen Betrieb, eine sehr hohe Lichtqualität sowie eine präzise Repositionierung zu einem überzeugenden Gesamtpaket kombiniert. Die RGBLA-LED-Engine des Sinfonya Profile 600 erzeugt lebendige und satte Farben bei überragenden CRI- und TLCI-Werten. Das innovative ACCUFRAME™ Blendenschiebersystem arbeitet ultrapräzise auf zwei Fokusebenen und erlaubt ein akkurates und effizientes Abschatten des Beams.

Ebenfalls zu sehen gibt es den Claypaky Arolla Profile MP, das kleinste und leichteste Movinglight seiner Klasse am Markt. Trotz seiner ultrakompakten Bauweise bietet er mit seiner 470-Watt-Weißlicht-LED-Engine 22.000 Lumen Lichtleistung und überrascht mit einer Funktionsvielfalt, die man eher von größeren und teureren Scheinwerfern erwartet. Mit Hilfe des eSWAP-Systems lässt sich der Arolla Profile MP durch Austausch des Effektmoduls zudem im Handumdrehen von einem Profil-Scheinwerfer in einen Spot-Scheinwerfer umwandeln.

Ein weiteres Gerät aus der Kategorie „kompaktes Kraftpaket“ ist der Claypaky Mini Xtylos HPE mit Laserquelle. Das Leichtgewicht (9 kg) verfügt neben dem unerreicht hellen und lasertypisch farbintensiven Lichtoutput über ein rasant arbeitendes Endlos-Pan-System, das aufsehenerregende Effekte ermöglicht.

Am Claypaky-Stand wird zudem CloudIO demonstriert, ein IoT-Gerät, das Technikern komfortabel umfassende Diagnosemöglichkeiten bietet.

DeSisti VariWhite-Color

Direkt am Stand von VisionTwo sind die innovativen Produkte der neuen VariWhite+Color (VW+C) Serie von DeSisti zu erleben. Diese nutzen die neuesten LED-Technologien, um die Scheinwerfer der LED-Fresnel und Soft-LED-Serie von DeSisti leistungsfähiger, vielseitiger und effizienter als je zuvor zu machen. Alle Geräte der Serie zeichnen sich durch eine deutlich höhere Qualität und ein erheblich volleres Weiß- und Farbspektrum bei einer im Bereich von 1.800 K bis 12.000 K flexiblen Farbtemperatur und einem CRI>96 und TLCI >98 aus.

Als erster Hersteller setzt DeSisti dabei auf native High-Power-Phosphor-LEDs in warm- und kaltweiß, zu denen die farbigen (ebenfalls High-Power-Phosphor) RGBA-LEDs hinzugemischt werden. Diese Kombination ermöglicht ein bisher unerreichtes LED-Farbspektrum bei konsequenter Farbpunktstabilität über alle Einheiten hinweg.

Coemar Mini LEDko-Serie

Coemar zeigt am Stand 12.1 D73 u.a. die neue Mini LEDko-Serie. Mit dem Mini LEDko überträgt der italienische Hersteller sein Erfolgsprodukt LEDko in ein enorm kompaktes Format. Das Resultat sind Scheinwerfer mit einem beeindruckenden Verhältnis von Lichtoutput und Leistungsaufnahme. Der Mini LEDko ist als Profil-, Fresnel-, Spot- und Ellipsoid-Scheinwerfer sowie in verschiedenen Farbtemperaturen und als VariWhite-Variante erhältlich. Die superkompakten Leuchten eignen sich besonders für Installationsanwendungen in Museen, Galerien und Shops.

Besuchen Sie VisionTwo und seine Partner rund um Stand 12.1 E68. Vereinbaren Sie gerne vorab einen Messetermin per E-Mail an hallo@visiontwo.de. Auf Wunsch können kostenfreie Messetickets für Ihren Besuch zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen zum Produktportfolio der VisionTwo GmbH finden Sie hier:

www.visiontwo.de

Fotos: ©VisionTwo