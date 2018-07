Der führende Technologie-Distributor VIDELCO mit Sitz in Ratingen integriert die mehrfach preisgekrönte Maevex-Serie für 4K/FullHD Streaming und Recording.

Matrox® Graphics Inc. freut sich, die Partnerschaft mit VIDELCO Europe Limited bekanntzugeben, um den Vertrieb seiner Matrox Maevex 6100 und Maevex 5100 Series Enterprise Encoder und Decoder in Österreich, Deutschland und der Schweiz auszuweiten. Die Produktlinie der Matrox Maevex Serie wird das Portfolio von VIDELCO für hochqualitative 4K-/FullHD Streaming- und Recording-Anwendungen bereichern.



„Unsere Kunden treten mit einer Vielzahl von Anforderungen im Bereich Streaming an uns heran. Die Maevex-Lösungen von Matrox erfüllen praktisch jede davon – eine perfekte Ergänzung“, sagt Mike Waldeyer, Director, VIDELCO Europe Ltd. „VIDELCO ist seit Jahren im AV-Markt etabliert und wir freuen uns, mit einem dynamischen und erfahrenen Distributor zusammenzuarbeiten, der in diesem Bereich sofort Wirkung zeigen kann“, sagt Jochen Köhl, Director of Sales and Marketing, Matrox Graphics Germany.

Branchenführende Enterprise Encoder und Decoder

Matrox Maevex 6100 Series Enterprise Encoder sind die weltweit ersten Produkte, die simultanes 4K-Capturing, -Streaming und -Recording via Gigabit-Ethernet bieten. Maevex 6120 Dual 4K und Maevex 6150 Quad 4K Encoder spielen dabei problemlos mit Cloud-basierten Servern zusammen.

Die Matrox Mavex 5100 Encoder streamen und recorden Video mit minimalem Bandbreitenverbrauch per Gigabit-Ethernet. Content kann an die Maevex 5100 Decoder oder an jedes Gerät mit Unterstützung der erforderlichen Protokolle übertragen werden. Für die Aufzeichnung können Netzwerk- oder NAS-Laufwerke genutzt werden.

Fortschrittliches AV-over-IP Software-Management-Tool

Das Maevex PowerStream Plus Software Management Tool bietet volle Kontrolle über alle Maevex 6100/5100 Einheiten. Für die Erstellung personalisierter Steuerungsanwendungen sind die PowerStream Plus API für Windows® und Linux® sowie die untergeordnete REST-API verfügbar. So kann Maevex-Funktionalität einfach in bestehende Anwendungen eingebunden werden.

Produktverfügbarkeit

Matrox Maevex Enterprise Encoder und Decoder sind jetzt bei VIDELCO erhältlich. Für weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an VIDELCO Europe Ltd.