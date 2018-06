Brötchen, Kaffee und dazu technisches Know-how, Tipps und kurzweilige Gespräche in lockerer Runde: das ist Coffee to Know – das praktische Technik-Frühstück bei VIDELCO. Während in der Medientechnikwelt nach wie vor eine bunte Vielfalt an Formaten, Codecs und Steckverbindungen vorzufinden ist, geht man auf der Ebene der reinen Datenübertragung den Weg der Konsolidierung: Alles über IP (all over IP). Dass unsere gesamte Branche diesen Weg mitgehen wird, ist schon lange nicht mehr die Frage, das „wie?“ dagegen mehr denn je. VIDELCO als starker Partner geht mit Ihnen zusammen diesen Weg und zeigt Ihnen konkrete Antworten auf. Besuchen Sie uns am 27. Juni beim Coffee to Know und erfahren Sie, wie das Zusammenspiel von Medien- und Netzwerktechnik gelingt und den nötigen Mehrwert in Ihre Projekte bringt.

Termin: Mittwoch, 27. Juni 2018

Thema: „All over IP“

Zeit: 9:00 bis 12:00 Uhr

Ort: VCC – VIDELCO Competence Center, Lise-Meitner-Str. 6, 40878 Ratingen

Dies ist der letzte Termin vor der Sommerpause.

Sie haben Interesse an Coffee to Know in Ihrer Stadt? Wir bringen unser praktisches Technik-Frühstück auch zu Ihnen. Sprechen Sie uns an! info@videlco.eu oder +49 (0)2102 / 86 39-00

Weitere Informationen finden Sie auf der VIDELCO Website:

www.videlco.eu/seminare