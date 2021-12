Verleihung des Nachwuchspreises Baden-Baden Award 2021

Die diesjährige Preisverleihung für die Absolventinnen und Absolventen im Doppeljahrgang 2020 und 2021 war ein Baden-Baden Award der etwas anderen Art, als Hybrid-Veranstaltung. Wie das diesjährige Motto schon ankündigte, war der Award ganz speziell und die einzige Möglichkeit ihn in dieser schwierigen Zeit auszurichten. Lediglich 15 Preisträgerinnen und Preisträger, Moderator, Laudatorinnen und Laudatoren und Technikerinnen und Techniker waren vor Ort in der Akademiebühne der EurAka Baden-Baden, zwei Preisträgerinnen und ein Preisträger waren online zugeschaltet. Alle anderen wie Familien, Freunde und Interessierte konnten im Livestream die Preisverleihung an den Bildschirmen mitverfolgen.

Moderator Constantin Zöller war auch im virtuellen Format in Höchstform und präsentierte den Award in gemütlicher Late-Night-Show-Atmosphäre mit Witz und Charme. Begleitet von der zweiköpfigen Band LoOf aus Mannheim und Bretten. Dieses Mal lernten die Zuschauer vor den Nominierungen die einzelnen Berufsgruppen aus einer anderen Perspektive kennen. Im Kurzfilm und ganz persönlich, stellten angehende Absolventen ihren Traumberuf vor, direkt aufgezeichnet aus den WG‘s der Kreativen. Auch das Baden-Baden Award Fohlen hat einen neuen kreativen Schliff erhalten. Die ausgezeichneten Veranstaltungskaufleute, Bühnenmaler/-innen und Bühnenplastiker/-innen, Mediengestalter/-innen Bild und Ton, Requisiteurinnen und Veranstaltungstechniker/-innen jeweils ein Unikat, handgefertigt aus den Werkstätten der Louis-Lepoix-Schule Baden-Baden. Eine gelaserte Holzfigur mit innenliegender Plexiglasscheibe, gestaltet in der zugehörigen Kategoriefarbe. Des Weiteren gab es zum zweiten Mal einen Geldpreis dazu. Die Dotierung pro Kategorie belief sich auf insgesamt 1.000,- € in der Aufteilung 500,- € für den Erst-, 300,- € für den Zweit- und 200,- € für den Drittplatzierten.

„Heute ist vielleicht der spannendste Tag eures Lebens, ihr habt alle so viel investiert, um heute hier zu sein. Es war eine mutige Entscheidung für eine besondere Ausbildung und ihr habt es durchgezogen“, mit diesen Worten begann die Oberlaudatorin Ulrike Ellmann und ermutigte die Preisträger für die Zukunft in ihrer Branche: „Ab heute könnt ihr die Welt verändern, ihr könnt den Unterschied machen. Viel Erfolg.“

Die eingereichten Arbeiten hatten zum Teil angepasste Einreichungskriterien aufgrund der Corona-Pandemie. Denn z. B. konnten die Maskenbildner Frisuren, Bärte und Köpfe nur an Wachsfiguren verwirklichen. Die Meereswesen, Baumwurzelköpfe und steinernen Wasserspender waren aber darum nicht weniger eindrucksvoll. Insgesamt war so manches anders bei diesem Baden-Baden Award 2021: Es gab Auszeichnungen für virtuelle Veranstaltungen, Constantin Zöller plauderte mit einer Bühnenplastik, die sich neben ihm auf dem Sofa niedergelassen hatte, mannshohe Bogenschützen und überdimensionale Pferdeaugen beeindruckten ebenso wie ein Blick in einen Gerichtssaal des Jahres 2060.

SWR-Intendant Dr. Kai Gniffke, IHK-Präsident Wolfgang Grenke, der SWR-Direktor Technik & Produktion Michael Eberhard sowie Oberbürgermeisterin Margret Mergen unterstrichen die Bedeutung dieses Preises für den kreativen Nachwuchs gerade in schwierigen Zeiten.

In diesem Jahr gab es erstmals einen Publikumspreis, der unter allen Nominierten verliehen wurde. Es konnte im Vorfeld und während der Show über ein Online-Tool für das Lieblingsprojekt abgestimmt werden. Der Gewinner Thomas Heffler, Fachkraft für Veranstaltungstechnik erhielt von Oberbürgermeisterin Margret Mergen einen hochwertigen Bluetooth-Kopfhörer der Firma Sennheiser. Er ist einer der zwei Preisträger aus Baden-Badener Ausbildungsbetrieben. Thomas Heffler ist von der EurAka Baden-Baden gGmbH, und Moritz Salk ebenfalls Veranstaltungstechniker im Theater Baden-Baden.

Wer die Preisverleihung nicht live miterleben konnte, hat die Möglichkeit unter www.facebook.de/baden-baden-award die Veranstaltung nachträglich auf sich wirken zu lassen.

Die Auslobung des Preises erfolgt durch die IHK Karlsruhe. Veranstalter der Preisverleihung sind die Baden-Baden Award GmbH und die IHK Karlsruhe, unterstützt durch Südwestrundfunk, EurAka Baden-Baden gGmbH, IHK Karlsruhe, Deutsche Theatertechnische Gesellschaft DTHG, dlp-motive Veranstaltungstechnik, Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, GLP German Light Products, Louis-Lepoix-Schule, Rent Event Tec GmbH, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG sowie die EventRookie by Leikro Media GmbH.

Bildquelle: Christiane Haumann-Frietsch, © Baden Baden Award GmbH