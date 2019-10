Verdis Rigoletto vor gigantischer Kulisse – Bregenzer Seebühne mit spektakulärem Bühnenbild & Licht von SGM



Eine Oper auf dem Wasser, das ist ungewöhnlich, aber Kenner wissen sofort, dass damit nur die Seebühne im österreichischen Bregenz am Bodensee gemeint sein kann. Markus Holdermann, Lichtmeister für die Produktion erzählt, wie hoch der Aufwand war, was die besonderen Herausforderungen sind und wie ihm SGM dabei hilft, diese zu meistern.

Rigoletto gilt als das Meistwerk des Komponisten Giuseppe Verdi, das 1851 in Venedig zum ersten Mal aufgeführt wurde. Natürlich erfordert eine Oper von dieser Bedeutung auch eine ebensolche kreative und logistische Meisterleistung bei der Umsetzung in Bregenz. Schon zwei Jahre vor der eigentlichen Premiere begannen die Arbeiten in Bregenz, wie Markus Holdermann verrät: „Mit meinem Team prüfen und planen wir die technische Umsetzung, die Auswahl des Equipments und die Kosten. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, werden auch Bauproben und Tests durchgeführt. Wenn das Lichtkonzept steht, stimmen wir diese Erkenntnisse mit den jeweiligen Projektleitern der Bühnengewerke ab. Damit können die Planungsbüros die statischen Berechnungen finalisieren und die Ausschreibungsunterlagen fertigstellen.“

30 Jahre See-Erfahrung

Begonnen hat die Karriere von Markus Holdermann im Sommer 1989, wo er als Elektriker bei der Produktion „Fliegender Holländer“ zum ersten Mal Seebühnenluft in Bregenz schnupperte. Seit Herbst 1989 ist er bei der Kongresskultur Bregenz GmbH fest als Beleuchter und Pyrotechniker für beide Unternehmen angestellt. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seiner heutigen Tätigkeit war 1996 die erfolgreiche Prüfung zum Beleuchtungsmeister. Seit neun Jahren ist er nun als stellvertretender Leiter mitverantwortlich für die Abteilung Licht + Multimedia.

Wetterherausforderungen

Als zuständiger Beleuchtungsmeister und Projektleiter für Licht und Multimedia liegen die Hauptaufgaben von Markus Holdermann in der technischen Planung, Budgetierung und Umsetzung der Anforderungen des Leading-Teams. Eine besondere Herausforderung ergibt sich natürlich aus der auf Holzpiloten verankerten Bühne, denn schließlich müssen die gesamte Konstruktion und alle Materialien über einen Zeitraum von zwei Jahren nicht nur sommerlichen Gewittern trotzen, sondern auch im Herbst ihre Sturmfestigkeit beweisen und auch bei Minustemperaturen im Winter keine Ausfälle zeigen.

Das wird von Markus Holdermann und seinem Team bis ins letzte Detail berücksichtigt: „Auf der Seebühne muss die Installation wetterfest ausgeführt sein, da

wir inkl. Probenzeit ca. zwei Monate fast täglich spielen.

Sonne, Wind und Regen sind die Faktoren, die eine große Herausforderung darstellen.

Aber auch Umweltaspekte haben wir im Blick. So werden bestimmte Materialien gar nicht eingesetzt und wir achten darauf, dass sich die verbauten Teile umweltgerecht entsorgen oder wiederverwenden lassen. Aber wenn wir die Wettereinflüsse im Griff haben, läuft das alles sehr gut.“

IP is King

Es verwundert nicht, dass die Seebühne in Bregenz nach Möglichkeit nur Geräte mit der Schutzklasse IP65 einsetzt, wie Markus Holdermann erzählt: „Bevorzugt setzen wir wetterfeste Geräte ein und die Scheinwerfer, die dieser Schutzklasse nicht entsprechen, werden in speziell dafür angefertigten Regenschutzboxen verbaut.

SGM als Teil der Lösung

Angesichts dieser technischen Heraus- und Anforderungen bilden Lampen von SGM einen wichtigen Teil der Seebühnen Lichtinszenierung. Neben neun G-Profile TURBO finden sich auch 16 G-Profile, sechs G-4 Wash und drei P-5 in der eindrucksvollen Bühnenkulisse, berichtet Markus Holdermann: „Die SGM Produkte in der wetterfesten Ausführung (IP65) sind für den Einsatz auf der Seebühne ideal, da sie an vielen Positionen im Set ohne zusätzlichen Regenschutz verbaut werden können. Somit ist ein platzsparender Einbau möglich und die SGM-Produkte funktionieren sehr zuverlässig.“

Weitere Infos unter www.bregenzerfestspiele.com und www.sgmlight.de

Copyright Fotos: Bregenzer Festspiele / Anja Köhler & Bregenzer Festspiele / Karl Forster

SGM wurde vor mehr als 35 Jahren in Italien gegründet. Nach der Übernahme durch die RCF-Group im Jahre 2009 kaufte Branchen-Urgestein Peter Johansen die Firma 2012 auf. Seit dieser Zeit erfolgen Entwicklung und Fertigung komplett in Dänemark, um den hohen Qualitätsanforderungen im internationalen Markt gerecht zu werden. Bis heute legt SGM vor allem Wert auf Innovation und Experimentieren mit neuen, aufkommenden Technologien und investiert ständig in seine Entwicklungsumgebung. 2013 erfolgte die Gründung der SGM Deutschland GmbH mit Sitz in Köln.