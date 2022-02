Verbände der Veranstaltungs- und Theaterwirtschaft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz starten länderübergreifende Bildungsplattform EventCampus mit dem Wettbewerb Next Lightshow

Pro Kategorie winken 500 Euro Preisgeld, Awardshow im Rahmen der Prolight + Sound 2022

Unter dem Motto „Gemeinsam für deine Zukunft.“ starten am 02.02. die Österreichische Theatertechnische Gesellschaft (OETHG), der Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (svtb) und die Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft (IGVW) mit ihren 16 deutschen Mitgliedsverbänden die Bildungsplattform EventCampus (www.event- campus.org) für Auszubildende in den Theater- und Veranstaltungsberufen. Sie dient der Förderung von praktischer Bildung und stellt eine Ergänzung zur schulischen, sowie betrieblichen Lehre dar.

Projektleiter und Präsident des svtb Jörg Gantenbein äußert sich zur Initiative der Verbände: „Wir haben mit diesem Projekt die Möglichkeit unsere Tätigkeiten schnell, einfach und effizient einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. So können wir Erfolge sichtbar machen, voneinander lernen und profitieren. Es gilt den jungen Menschen Zugänge zu ermöglichen, aufzuzeigen was sie alles erreichen können, gemeinsam neue kreative Inhalte zu schaffen und diese mit einem internationalen Ansatz weiterzuentwickeln.“

Sacha Ritter ergänzt als Geschäftsführer der IGVW: „Den EventCampus in dieser Konstellation zu initiieren ist ein wichtiger Schritt in ein grenzübergreifendes Verständnis von gemeinsamer Förderung der Skills unserer fachlichen Säulen von Übermorgen. Ich freue mich auf dieses und auf viele weitere Projekte, die zukünftig auch über die sprachlichen Grenzen hinweg wirken werden. Die Möglichkeiten des Handelns aller Vertreter:innen unserer Branche steht hier ganz am Anfang.“

Wettbewerb Next Lightshow als erstes Projekt

Interessierte erhalten mithilfe vielseitiger Aktionen die Chance sich weiterzuentwickeln, auszutauschen und sich in der Branche zu etablieren. Darüber hinaus bietet der EventCampus einen interessanten Einblick in die Arbeit der Theater- und Veranstaltungstechnik. Begleitend zum Release der Plattform und als erstes Highlight startet schon Mitte Februar der Wettbewerb Next Lightshow.

Ab 15.02.2022 können Auszubildende der Theater- und Veranstaltungsberufe aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und aus Liechtenstein 45 bis 90sekündige Videos von gerenderten oder abgefilmten Lichtshows in den Kategorien Live, Theater, feste Objekte/Messe und Animation einreichen. Dabei sind sowohl Gruppen- als auch Einzelarbeiten zugelassen. Nach Einsendungsschluss stellen sich die Projekte vom 28.03. bis 10.04.2022 im Public Vote einem Online Abstimmungsverfahren, um anschließend bis zum 24.04.2022 von einer Expertenjury nach den Kriterien Idee/Innovation, technische Umsetzung und Soundauswahl bewertet zu werden. Die siegreichen Arbeiten werden am 27.04. im Rahmen der Prolight + Sound in Frankfurt am Main ausgezeichnet. Die Gewinner:innen jeder Kategorie erhalten ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro und den Next Lightshow Award.

„In den vergangenen zwei Jahren war es für unsere Auszubildenden besonders schwer in der Pandemie einen Austausch ihrer Vorstellungen und Ideen mit anderen Auszubildenden zu haben. Es fehlt dadurch ein gemeinsames ‚Wir‘- Mit der Next Lightshow schaffen wir eine Plattform zum Austausch ihrer kreativen Vorstellungen.

Gerade in Europa ist eine grenzüberschreitende Kooperation heute wichtiger denn je. Viele Produktion und Veranstaltungen finden nicht mehr nur in einem Land statt. Gerade in diesem Fall ist es wichtig verschiedene Arbeitsweisen und Gepflogenheiten zu kennen. Und ein größeres persönliches Netzwerk hilft. Dieser Wettbewerb soll auch die Chance zu einem gegenseitigen Kennenlernen ermöglichen,“ so Larry Busch, der das Projektteam als Vertreter der Akademie der OETHG unterstützt.

Förderung von Kreativität und Wissen des Branchennachwuchses

Der Wettbewerb bietet eine erstklassige Gelegenheit, um die eigene Arbeit und Kreativität innerhalb der Theater- und Veranstaltungswirtschaft zu präsentieren. Die austragenden Verbände rufen die Ausbildungsbetriebe der Branche dazu auf, ihre Lernenden bei der Teilnahme zu unterstützen. Eine Auszeichnung im Next Lightshow Award steht synonym für umfassendes Know-How, nachhaltige Lehre, die Freude und den Mut sich auszuprobieren.

Andreas Ryba (ebenfalls OETHG) bekräftigt die Worte seiner Kollegen: „Wir glauben diese Unterstützung für die auszubildenden Fachkräfte der Bühnen- und Veranstaltungstechnik, ist gerade jetzt in diesen Zeiten eine wichtige Initiative, um einen Lichtblick auf die beruflichen Aussichten und Chancen zu geben. Wir freuen uns auf tolle und kreative Ideen und Ausführungen und erhoffen uns einen freundschaftlichen Wettkampf unserer Schülerinnen und Schüler.“

Finanzierung durch Sponsorengelder

Die Finanzierung des Next Lightshow Awards und des EventCampus erfolgt durch Sponsorengelder, mit denen die tragenden Verbände auch in Zukunft ihr gemeinsames Angebot an Bildungsprojekten kontinuierlich ergänzen werden. Ziel ist es mehr Möglichkeiten der Bildungsförderung zu schaffen und der Weiterentwicklung einer grenzübergreifenden und qualitativen Kompetenzvermittlung Schritt für Schritt näherzukommen. Aktuell konnten bereits folgende internationale Unternehmen als Sponsoren gewonnen werden: Adam Hall Group, Astera LED Technology GmbH, Ayrton Digital Lighting, Capture Visualisation AB, Coemar Lighting, ETC GmbH, GLP German Light Products GmbH, JB-Lighting Lichtanlagen GmbH, MA Lighting International GmbH, Martin Professional, Robe Deutschland GmbH – Next Robe Generation, Vectorworks Spotlight. Darüber hinaus erhält der Next Lightshow Award tatkräftige Unterstützung von der Prolight + Sound. Weitere Sponsoren folgen in den nächsten Wochen.

Jörg Gantenbein abschließend zur Zielsetzung des Gesamtprojektes: „Unsere Tätigkeiten sind international eng verknüpft und darum ist der Austausch so früh wie möglich wichtig. Der EventCampus gibt uns eine Plattform, um Schnittstellen sichtbar zu machen, länderübergreifend einheitliche Voraussetzungen zu schaffen und den Schritt aus dem Jetzt gemeinsam für und mit dem Branchennachwuchs in eine kreative Zukunft zu wagen.“

Kontaktdaten für Presseanfragen, Kooperationen und weitere Informationen

info@event-campus.org

Projektleitung:

Schweiz: Schweizer Verband Technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe, Jörg Gantenbein (Präsident)

Projektteam:

Deutschland: Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft, Sacha Ritter (Geschäftsführer) Österreich: Die Akademie der OETHG, Larry Busch (Seminarplaner der Akademie der OETHG) & Andreas Ryba (Leiter der Fachgruppe Multimedia und Lehrlingsbeauftragter Veranstaltungstechnik)

Kommunikation: Kira Zühlke und Nicole Behr

Weiterführende Links

Media Kit: https://bit.ly/3L0dGGX

Website: https://event-campus.org

Projektseite Next Lightshow: https://event-campus.org/projects/nextlightshow

Facebook: https://www.facebook.com/EventCampus.org

Instagram: https://www.instagram.com/eventcampus_org

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eventcampus

svtb: https://svtb.ch/

OETHG: https://www.oethg.at/

IGVW: https://www.igvw.org/

Bildquelle: EventCampus