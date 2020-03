Tom Beck auf Tournee | Erstklassiger Vocal-Sound und maximale Bewegungsfreiheit mit Sennheiser EW 500 G4



Wedemark, 10. März 2020 – Gemeinsam mit seiner Band absolvierte Singer-Songwriter Tom Beck im Januar 2020 eine Tournee durch elf deutsche Städte. Bei seinen Live-Auftritten verließ sich der auch als Schauspieler erfolgreiche Künstler auf Equipment von Sennheiser, darunter eine evolution wireless 500 G4 Drahtlosstrecke.

Alles mit dabei: Sennheiser EW 500 G4-965-DW Vocal Set

Seit Anfang 2020 nutzt Tom Beck ein Sennheiser EW 500 G4-965-DW Vocal Set, das sich aus einem SKM 500 G4 Handsender, einer MMK 965-1 Doppelmembran-Kondensatorkapsel (Niere/Superniere schaltbar), einem EM 300-500 G4 Rackmount-Empfänger im 9,5“-Format, einem GA 3 Rack-Montagekit und einer MZQ 1 Mikrofonklemme zusammensetzt. Die Drahtlosstrecke wird im DW-Band (790 bis 865 MHz) betrieben.

Zu den herausragenden Features der Sennheiser EW 500 G4 Serie gehören bis zu 32 kompatible Übertragungskanäle, eine Schaltbandbreite von bis zu 88 MHz (mit 3.520 wählbaren Frequenzen im UHF-Bereich) sowie die Möglichkeit zur Anbindung an den Sennheiser Wireless Systems Manager. Sender und Empfänger lassen sich kinderleicht über eine Infrarotschnittstelle synchronisieren.

Auf Tom Becks Tournee wurde der EM 300-500 G4 Rackmount-Empfänger mit den im Lieferumfang enthaltenen Stabantennen betrieben. Diese deckten problemlos sowohl die komplette Bühnenfläche als auch den Publikumsbereich ab – wie beim mehrfach zelebrierten „Bad in der Menge“ von Beck zu beobachten war.

Tom Beck vertraut seit Anfang 2020 auf das Sennheiser EW 500 G4-965-DW Vocal Set

„Die Sennheiser 965er-Kapsel schätze ich sehr, weil sie meiner Stimme absolut entgegenkommt – ich singe wirklich gerne damit!“, so Tom Beck. „Ich freue mich, dass ich den Mikrofonkopf nun mit einer aktuellen EW 500 G4 Funkstrecke betreiben kann; Einschränkungen durch LTE oder DVB-T2 sind bei der neuen Funktechnik kein Thema! Für mich als Sänger ist in erster Linie wichtig, wie meine Stimme klingt, und die Sennheiser 965er-Kapsel konnte sich bei meinen Versuchen klar gegen Angebote anderer Hersteller durchsetzen. Das Mikro schmeichelt meiner Stimme, und ich kann mir kaum vorstellen, dass es etwas geben könnte, das noch geiler klingt…“ (schmunzelt) Stimmenschmeichler: SKM 500 G4 Handsender mit MMK 965-1 Mikrofonkopf

Drahtlostechnik von Sennheiser nutzt Tom Beck bereits seit Längerem. Darauf wies ein bewährtes Wireless-System aus der EW 500 G3 Serie hin, das während der Tournee als Spare mitgeführt wurde. Für sein In-Ear-Monitoring verwendet Tom Beck einen SR 300 IEM G3 Stereo-Transmitter in Kombination mit einem EK 300 IEM G3 Diversity-Empfänger.

Während seiner Tournee setzt Tom Beck auf eine EW 500 G4 Funkstrecke, die einen Einsatz ohne Einschränkungen ermöglicht

Perfekt für die Praxis: Durchsetzungsstarker Klang und einfache Handhabung

Tontechniker Jan Hoffmann, der für den guten Sound auf der Tournee von Tom Beck verantwortlich war, äußerte sich wie folgt: „Die Sennheiser EW 500 G4 Drahtlosstrecke funktioniert prima mit Toms Gesang! Der Mikrofonklang verfügt über ausreichend Präsenz und setzt sich bestens durch. Wir betreiben die Kapsel mit einer nierenförmigen Richtcharakteristik. Wichtig ist, dass nicht nur die Song-Texte, sondern auch die Ansagen während der Show gut verständlich sind – für das eine wie das andere ist die 965er-Kapsel sehr gut geeignet!“

Auf der Tournee führte der Tontechniker an jedem Auftrittsort einen Frequenzscan durch. Hoffmann: „Ich mache das ganz simpel so, wie es ein Musiker wohl auch tun würde: Am Sennheiser Empfänger wähle ich „Easy Setup“ und löse dann die Funktion „Scan New List“ aus. Im Anschluss wähle ich eine störungsfreie Frequenz, synchronisiere den Sender und fertig – das funktioniert super!“

Die Sennheiser MMK 965-1 Doppelmembran-Kondensatorkapsel verleiht dem Mikrofon ausreichend Präsenz und sorgt während der Show für guten Sound

Über Tom Beck

Nicht nur als Schauspieler (u. a. von 2008 bis 2013 in der TV-Serie „Alarm für Cobra 11“ oder in Kinofilmen wie „Der Schlussmacher“ und „Vaterfreuden“), sondern auch als Musiker ist Thomas „Tom“ Helmut Beck höchst erfolgreich: Der Multiinstrumentalist liebt die Bühne und ist Entertainer mit Leib und Seele. Tom Beck hat ein Musical-Studium an der Bayerischen Theaterakademie in München absolviert und war 2001 Preisträger beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin. Er spielt Gitarre, Akkordeon und Klavier.

Die Grundlagen für seine Karriere als Entertainer legte Tom Beck durch ein Musical-Studium an der Theaterakademie in München

Über Sennheiser

1945 gegründet, feiert Sennheiser in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Audio-Welt zu gestalten und für Kunden einzigartige Sound-Erlebnisse zu schaffen – dieser Anspruch eint Sennheiser Mitarbeiter und Partner weltweit. Das unabhängige Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser geführt wird, ist heute einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der Umsatz der Sennheiser-Gruppe lag 2018 bei 710,7 Millionen Euro. www.sennheiser.com