TINEZ workwear: Funktionalität trifft nachhaltiges Design

Hamburg, Juni 2021 • Ob an Fassade, Schiffsrümpfen oder Windkraftanlagen – Industriekletter*innen und Höhenarbeiter*innen müssen sich stets auf ihre Kollegen und ihre Ausrüstung verlassen können. Aufgrund ihrer Tätigkeit mit Seilzugangstechnik in meist luftiger Höhe ist ihre Arbeitskleidung besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Funktionskleidung von TINEZ workwear trotzt Wind und Wetter und wurde speziell für diesen Einsatzbereich entworfen.

„Seit über 20 Jahren entwickeln und produzieren wir funktionale Bekleidung für den europäischen Markt. Dank des Feedbacks unserer Kunden und Lieferanten konnten wir nun eine nachhaltige Kollektion für alle Herausforderungen im Seil realisieren“, sagt Klaus Buschbeck, Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen functex GmbH. Mit TINEZ workwear nutzt das Unternehmen jetzt seine Expertise zur Herstellung hochwertiger Berufskleidung.

Erprobt und weiterentwickelt wurden die Produkte in Zusammenarbeit mit der HanseClimbing GmbH aus Hamburg. „Als der Anruf kam, ob wir am Entstehungsprozess innovativer Arbeitskleidung für unsere Branchen mitwirken wollen, haben wir direkt zugesagt. Eine gute Ausrüstung ist nämlich die, die genau auf die jeweilige Verwendungssituation angepasst ist“, so Felix Leuschner, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Höhensicherheit. Ergebnis dieser rund zwölfmonatigen Kooperation ist TINEZ workwear.

Die erste Kollektion umfasst funktionale Jacken, Hosen, Midlayer-Jacken sowie diverse Shirts für den Einsatz im Seil, die alle samt mit Reflektoren versehen sind oder in der Warnleuchtfarbe Gelb erstrahlen. „Unser Ziel war es, eine Kollektion zu entwickeln, die sich an den Sicherheits- und Funktionalitätsbedürfnissen von Industriekletter*innen orientiert“, erklärt Buschbeck. So seien die Wetterjacken mit ergonomisch sinnvollen Taschenplatzierungen, einem extra hohen Sturmkragen und einer helmtauglichen Kapuze mit seitlichen Klarsichtfenstern für 270°-Sicht ausgestattet. Darüber hinaus erübrige sich durch eine hohe, flache und geschmeidige Bundlösung bei TINEZ-Hosen das Tragen eines zusätzlichen Gürtels, der die Arbeit möglicherweise behindert. Innenliegende funktionale Abschlüsse an den Beinenden bieten über dies die richtige Lösung bei jedem Wetter.

Weitere Highlights der TINEZ-Kollektion sind drei innovative Features, die den Arbeitsalltag im Seil in besonderer Weise erleichtern und auf die Langlebigkeit der Produkte einzahlen.

Click & Climb

Die Tasche von TINEZ-Hosen ist mit in Deutschland gefertigten, patentierten LOXX Knöpfen am Hosenbein befestigt. Dies ermöglicht es, die Tasche entweder komplett abzunehmen oder deren Position zu verändern. Durch die Anordnung und die leichte Bedienbarkeit der Knöpfe kann die Tasche am Oberschenkel rasch an die jeweilige Körperhaltung angepasst werden. Bei stehenden Tätigkeiten kann sie also wie eine normale Hosentasche genutzt werden. Im Seil aber kann man die Tasche durch „Umclicken“ so verstellen, dass in der Horizontalen nichts aus der Tasche fällt und die gewohnte Verwendung gewährleistet ist. Dieses Feature ist durch das Gebrauchsmuster geschützt.

Switch & Swap

Im Arbeitsalltag werden die Kniepartien stark strapaziert. Daher sind alle TINEZ-Hosen mit Kniepolstertaschen versehen. Aufgrund der Belastung nutzen sich diese jedoch häufig ab. Statt sich in diesem Falle eine neue Hose zu kaufen, bietet TINEZ workwear Ersatz an. Die verschlissene Kniepolstertasche ist so konzipiert, dass ein Schneider sie von der Hose abtrennen und eine neue Tasche annähen kann. Auf Anfrage übernimmt auch das Unternehmen diese Aufgabe. Der Lebenszyklus von TINEZ-Hosen wird so nachhaltig verlängert. Auch dieses Feature ist als Gebrauchsmuster eingetragen.

Hosenbeinlängen

TINEZ-Hosen sind in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Die Kollektion umfasst Hosen in regulärer Länge (RL) sowie zusätzlich in Industrieklettererlänge (IL). Die Beine dieser Hosen sind acht Zentimeter länger als die Normalgröße. Dies ermöglicht ein unbeschwertes Arbeiten mit einem Klettergurt im Seil, da die Knöchel auch in dieser Position bedeckt bleiben.

Alle Produkte der Marke werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Für die aktuelle Kollektion wurden YKK Reißverschlüsse, Cordura als besonders langlebiges Material, 3M Reflektoren, fluoreszierende Oberstoffe und LOXX-Knöpfe verarbeitet. Auch der Anteil an recyceltem Polyester nach Global

Recycled Standard (GRS) wächst stetig. „In der Produktentwicklung setzen wir auf modernste 3D-Technik, um die Zeitabläufe zu verringern und den Musterbedarf wie auch die Kurieraufwendungen so gering wie möglich zu halten“, so Buschbeck.

Auch in puncto Verpackung und Versand spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. „Bei der Transportverpackung aller Hosen und Jacken verzichten wir bewusst auf Polybeutel. Für die Einzelverpackung haben wir einen wiederverwendbaren „Turnbeutel“ entwickelt. Bei internationalen Frachten werden die Kartons mit einer mehrfach benutzbaren Großtasche ausgestattet. In der Kategorie T-Shirts und Midlayer Jacken werden wir die Einzelverpackung künftig auf einen schmalen Streifen aus PP reduzieren, der das zusammengerollte Produkt zusammenhält“, versichert der Geschäftsführer.

TINEZ workwear

TINEZ workwear ist eine Marke der in Hamburg ansässigen functex GmbH. Das Unternehmen bietet seinen Kund*innen seit über 20 Jahren ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Transparente und kundenspezifische Lösungen liegen Geschäftsführer Klaus Buschbeck besonders am Herzen und sind der Fokus der täglichen Arbeit. Die Produktionsstätten für Funktionskleidung aller Art befinden sich in China, Bangladesch und Taiwan. Mit allen Produzenten und Zulieferern besteht eine feste, langjährige Zusammenarbeit. Die Betriebe sind entweder BSCI oder WARP zertifiziert. Das heißt, Regelungen bezüglich der Arbeitsbedingungen entsprechen sowohl nationalen, als auch internationalen Standards. www.tinez-workwear.com

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

functex GmbH

Klaus Buschbeck

Wendenstraße 309

20537 Hamburg

Telefon: (040) 254 97 48 0

E-Mail: kb@tinez-workwear.com

Bildmaterial © TINEZ workwear