Thorsten Lipp, Vorstandsmitglied der Production Resource Group AG, verlässt das Unternehmen zum 31.10.2018 auf eigenen Wunsch. Er verantwortete zuletzt das Marktsegment Firmenveranstaltungen und Messen und leitete zudem die Unit PRG Lab am Düsseldorfer Standort. Herr Lipp, seit 1994 in der Veranstaltungsbranche tätig, war Mitgründer und Geschäftsführer der ehemaligen XL solutions GmbH. Im Rahmen der Akquisition der XL Video Gruppe durch PRG rückte Thorsten Lipp im Dezember 2015 in den Vorstand von PRG Deutschland vor.



Über Production Resource Group AG



Die Production Resource Group AG (PRG XL Video – Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik) ist ein Tochterunternehmen der amerikanischen Production Resource Group, L.L.C. (PRG), und betreibt in Deutschland Standorte in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Das Unternehmen, das in Deutschland die Marke „PRG XL Video“ verwendet, ist ein führender Full-Service-Anbieter der Veranstaltungsbranche und zum Beispiel für Agenturen, Unternehmen, Veranstalter und Fernsehsender tätig. Das Leistungsangebot von PRG XL Video reicht von der Unterstützung bei der Veranstaltungskonzeption über die Planung, Durchführung und technische Ausstattung von Veranstaltungen aller Art. Je nach Kundenwunsch werden einzelne Gewerke oder Generaldienstleistungen erbracht. Die Gesellschaft verfügt über langjährige internationale Erfahrung und besitzt den größten Vermietpark an Veranstaltungstechnik weltweit. In Deutschland beschäftigt PRG XL Video mehr als 300 qualifizierte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Veranstaltungsbranche. International beschäftigt die PRG-Gruppe mehr als 3.000 Mitarbeiter.



