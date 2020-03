Thomas Mundorf neuer Produkt Manager ProAudio bei RCF

Seit dem 1. März 2020 ist Thomas Mundorf Produkt Manager ProAudio bei RCF und für die Gebiete Deutschland, Österreich und Benelux verantwortlich.

Thomas Mundorf verfügt über langjährige und exzellente Erfahrungen in der ProAudio-Branche. Als Audio Engineer war er mit vielen internationalen Tourneen unterwegs und hat für namhafte Hersteller im technischen Support und der Produktentwicklung internationale Produktionen betreut und neuen Produkten zur Marktreife verholfen. Ebenso hat er als Leiter der Audioabteilung bei Europas größtem Eventspezialisten PRG tiefgreifendes Wissen um die Herausforderungen an professionelle Audiotechnik im Livebetrieb bei internationalen Events. In seiner Funktion als Produkt Manager wird er aktiv an der Entwicklung der Produktpalette von RCF mitwirken und seine Erfahrungen und Kontakte im Vertrieb einbringen.

Thomas Mundorf kommentiert seine neue Funktion: „Ich freue mich sehr ab sofort als Produkt Manager ProAudio für RCF tätig zu sein. Die RCF Group ist ein enorm dynamisches und innovatives Unternehmen, das aus seiner langen Tradition heraus immer an der Weiterentwicklung und Verbesserung seiner Produkte arbeitet – das zeigen alle RCF-Produkte. Das Unternehmen und die Niederlassung in Köln bietet mir ein tolles Umfeld und ich brenne darauf, mit meinen Fähigkeiten die RCF-Produkte noch besser zu machen und nicht zuletzt unseren Kunden und den Künstlern perfekte Lösungen anbieten zu können.“

Arne Deterts, Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, fügt hinzu: „Mit Thomas Mundorf ergänzen wir unser RCF Team im Bereich Produktmanagement, Engineering- und Anwender-Support in idealer Weise: Thomas hat sich in seiner bisherigen Laufbahn auf fast allen relevanten Ebenen der professionellen Beschallung einen beispiellosen Erfahrungsschatz erarbeitet. Seine Tätigkeiten als System- und FOH-Engineer, in der Zusammenarbeit mit Lautsprecherherstellern in den Bereichen Application-Support und Entwicklung oder in seiner vorhergehenden Position als Abteilungsleiter bei einem der weltgrößten Dienstleister für Veranstaltungstechnik spiegeln seine Erfahrung und sein umfassendes Wissen. Ich freue mich sehr, dass er diese jetzt bei RCF, auch wiederum in den verschiedenen Ebenen Entwicklung, Produktmanagement und Anwendungssupport, einbringen wird.“

Thomas Mundorf ist unter folgenden Daten erreichbar:

Thomas Mundorf

Produkt Manager ProAudio RCF

Tel.: +49 172 7123033

E-Mail: thomas.mundorf@rcf.de

Über uns:

Die dBTechnologies Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ist eine 100%ige Tochter der italienischen RCF Group und mit dem Vertrieb der Produkte RCF, dBTechnologies und EAW in Deutschland, Österreich und Benelux betraut. Die RCF Group ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Beschallungssysteme und dank eigener Entwicklung und Herstellung von Schlüsseltechnologien in diesem Markt extrem wettbewerbsstark und häufig technologisch führend.