This is Your Crew | Sennheiser feiert sein 75-jähriges Jubiläum



Wedemark, 06. März 2020 – In diesem Jahr feiert Sennheiser ein ganz besonderes Jubiläum: Der Audiospezialist wird 75! Seit seiner Gründung hat Sennheiser das Ziel, die Zukunft der Audiowelt zu gestalten und mit innovativen Produkten und Lösungen einzigartige Sounderlebnisse für Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Im Jubiläumsjahr stellt der Audiospezialist die Menschen in den Mittelpunkt, die diese magischen Klangmomente möglich machen und bedankt sich bei allen Sennheiser-Fans mit besonderen Angeboten, Gewinnspielen und Sondereditionen.

„Wir freuen uns sehr in diesem Jahr unser Jubiläum zu feiern – und damit auch unsere 75-jährige Geschichte, die nicht nur von außergewöhnlichen Ideen und Innovationen, herausfordernden Projekten, vielen Erfolgen sondern insbesondere von einer ganz besonderen Leidenschaft für großartigen Klang geprägt ist“, sagt Dr. Andreas Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser, der zusammen mit seinem Bruder Daniel Sennheiser in der dritten Generation das Familienunternehmen leitet. „Diese Leidenschaft treibt uns bis heute an: Wir entwickeln immer neue Technologien und Produkte, um für unsere Kunden Sound nicht nur hörbar, sondern erlebbar zu machen.“

Besondere Sound-Erlebnisse zu schaffen – daran arbeiten Sennheiser-Mitarbeiter auf der ganzen Welt. „So wie die Crew bei einem Konzert unvergessliche Auftritte auf der Bühne ermöglicht, erweckt unsere Sennheiser-Crew Ideen für und mit unseren Kunden zum Leben. Deshalb ist ‚This is Your Crew‘ das perfekte Motto für unser Jubiläumsjahr,” erklärt Daniel Sennheiser, Co-CEO von Sennheiser. „Wir möchten die Menschen vorstellen und ihre Geschichten erzählen lassen, die sonst außerhalb des Rampenlichts stehen. Dazu gehören Kunden, Partner, Künstler, Freunde und vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

75 magische Momente

Insgesamt 75 Geschichten erzählen über 75 magische Momente aus der Vergangenheit und der Gegenwart und geben einen Einblick in die Welt von Sennheiser. Es sind Geschichten von Mitarbeitern, Kunden, Freunden und Fans, die beispielhaft für das stehen, was Sennheiser ausmacht. Finden kann man diese auf der Sennheiser Geburtstagswebsite www.sennheiser.com/75years als Texte, Videos oder auch im Audioformat zum Hören. Auf der Website gibt es neben den Geschichten das ganze Jahr über immer wieder Neues zu entdecken – von historischen Meilensteinen bis hin zu besonderen Angeboten und Sondereditionen anlässlich des Jubiläums.

Gratulieren und gewinnen

Wer seinen ganz persönlichen Sennheiser-Moment oder Glückwünsche zum Jubiläum teilen möchte, ist herzlich eingeladen, dies auf der Geburtstagswebsite oder bei Instagram und Twitter mit dem Hashtag #Sennheiser75 zu tun. Alle die mitmachen, werden mit ihren Nachrichten Teil der Glückwunsch-Weltkarte und nehmen automatisch an einer Verlosung teil, bei der es verschiedene Sennheiser Kopfhörer zu gewinnen gibt.

Special Deals und Sondereditionen zum Jubiläum

Über das gesamte Jubiläumsjahr bietet Sennheiser allen Fans besondere Geburtstagsangebote und Sondereditionen: Für Profi-Anwender wird es in jedem Monat einen Special Deal für ausgewählte Mikrofone, Drahtlossysteme und professionelle Kopfhörer geben – im März das In-Ear Monitor-System ew IEM G4-Twin sowie das Lavalier-Mikrofon-Set ew 112P G4. Darüber hinaus gibt es auch Angebote für Musikliebhaber, beispielsweise den HD 820 in Kombination mit dem HDV 820 aus dem High-End-Portfolio. Außerdem werden im Laufe des Jahres verschiedene „75 Years“-Special Editions erscheinen – regelmäßig auf der Jubiläums-Microsite vorbeischauen lohnt sich also.

75 Jahre unvergessliche Klangerlebnisse

Seit der Gründung wird Sennheiser von der Faszination für Innovationen angetrieben. Dieser Pioniergeist wurde von einer Generation an die nächste weitergegeben. „Als unser Großvater Fritz Sennheiser im Jahr 1945 Sennheiser gegründet hat, rief er ein Unternehmen ins Leben, das man heute als „Start-Up” bezeichnen würde. Es hat zwar nicht in einer Garage angefangen – wie ein klassisches Start-Up – aber auf einem Bauernhof bei Hannover. Wenn Besucher unseren Hauptsitz besichtigen – wo man das Bauernhaus noch immer finden kann – können sie die Freude an Innovationen und die Leidenschaft für Klang spüren“, so Andreas Sennheiser.

Prof. Dr. Fritz Sennheiser identifizierte schon bald Geschäftsmöglichkeiten und nutzte das Wissen und die Fähigkeiten, die er zuvor in seiner wissenschaftlichen Karriere erworben hatte, um auf die hohe Nachfrage nach Messgeräten und Mikrofonen zu reagieren. Im Jahr 1947 stellte das „Labor W” die ersten selbst entwickelten Mikrofone vor. Dies war der Beginn von Sennheisers Innovationsgeschichte. Das erste Richtrohrmikrofon folgte im Jahr 1956 und zehn Jahre später revolutionierte der erste offene Kopfhörer, der HD 414, den Markt.

In den 1980er Jahren begann unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg Sennheiser die Internationalisierung des Audiospezialisten. Die erste Tochtergesellschaft, Sennheiser Frankreich, wurde gegründet. Heute besitzt Sennheiser insgesamt 21 Vertriebsgesellschaften weltweit. Außerdem erblickten weitere Produkt-Meilensteine die Welt, darunter der weltbeste Kopfhörer – der legendäre Orpheus – im Jahr 1991. Zahlreiche Patente und Auszeichnungen in der 75-jährigen Firmengeschichte – darunter ein Emmy, ein Grammy, ein Scientific and Engineering Award der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und der Engineering Emmy’s® Philo T. Farnsworth Award – zeigen die Anerkennung von Kunden und Experten für den Innovationsgeist und die bahnbrechenden Technologien von Sennheiser.

Seit 2013 leiten Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser das unabhängige Familienunternehmen zusammen als Co-CEOs. Gemeinsam führen sie Sennheisers Vision fort, die Zukunft der Audiowelt zu gestalten. „Ein Aspekt ist über all die Jahre gleichgeblieben: unsere Unzufriedenheit mit dem Status quo, die uns immer weiter vorantreibt. Und das Wissen, ein Team – eine Crew – zu haben, das magische Momente verwirklichen kann, egal wie anspruchsvoll die Produktion ist“, sagt Daniel Sennheiser.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Sennheiser.

Über Sennheiser

1945 gegründet, feiert Sennheiser in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Die Zukunft der Audio-Welt zu gestalten und für Kunden einzigartige Sound-Erlebnisse zu schaffen – dieser Anspruch eint Sennheiser Mitarbeiter und Partner weltweit. Das unabhängige Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Dr. Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser geführt wird, ist heute einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der Umsatz der Sennheiser-Gruppe lag 2018 bei 710,7 Millionen Euro. www.sennheiser.com