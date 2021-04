Theater in Berlin setzt auf L-Acoustics A10i und Syva

Herausragender Klang sucht: Publikum (m/w/d): Schlosspark

Deutschland – März 2021 – Im September 2020 investierte das Schlosspark Theater in Berlin-Steglitz in eine komplett neue Saal-Beschallung von L-Acoustics, mit der das privat geführte Theater in Zukunft nicht nur künstlerisch, sondern auch audiotechnisch ganz vorne mitspielt. „Die alte Anlage war viele Jahre im täglichen Einsatz und wurde regelmäßig erweitert. Nun freuen wir uns auf ein komplett neues System“, erläutert Florian Bojescul, verantwortlich für die Ton- und Lichttechnik im Schlosspark Theater. „Im Rahmen eines Shoot-Outs mit mehreren Herstellern vor Ort haben wir uns klar für L-Acoustics entschieden.“

Als geflogene Hauptbeschallung vor dem Bühnenportal fungieren je drei A10i Constant-Curvature-Linienschallquellen mit einem ebenfalls geflogenen KS21 Subwoofer auf beiden Seiten. Entlang der Bühnenkante frischen vier 5XT Koaxial-Lautsprecher das Nahfeld für die ersten Zuschauerreihen auf. Zwei weitere 5XT sorgen als Logen-Fill in der Regie für optimale Abhörbedingungen. Als ebenso elegante und dezente wie wirkungsvolle Delay-Beschallung ermöglichen zwei Syva Colinear-Source-Systeme darüber hinaus die perfekte Schallverteilung im länglichen Saal (10 x 35 Meter) mit seinen 473 Sitzplätzen.

„Wir arbeiten bei unseren Schauspielproduktionen mit einer Raummikrofonierung, weshalb wir von Beginn an Wert auf eine besonders natürlich klingende PA gelegt haben, die mit unserem Saal harmoniert. Die Beschallung muss die Lautstärke anheben, ohne dass es nach Mikrofonierung klingt“, erläutert Florian Bojescul die zentrale Anforderung an das neue Beschallungssystem. „Der Saal und die Bühne sind akustisch aktiv, vor allem im Bereich um 800 Hz. Nichtsdestotrotz ließen sich die A10i problemlos in den Raum integrieren, ohne mit Überbetonungen kämpfen zu müssen.“

Neben dem offiziellen Spielplan beherbergt das Haus zudem regelmäßig Musical-Produktionen sowie Jazz- und Pop-Konzerte, die zusätzlich zur hohen Sprachverständlichkeit für Sprachanwendungen auch ausreichend Leistungsreserven erfordern.

Der Vertrieb wurde über den L-Acoustics Certified Provider Groh Distribution mit Sitz in Buchholz in der Nordheide bei Hamburg realisiert.

Über L-Acoustics

Gegründet 1984 nahe Paris, ist L-Acoustics heute Marktführer für professionelle Beschallungssystemtechnik. Mit mehr als 550 Mitarbeitern und Niederlassungen in Paris, London, Singapur, Los Angeles und New York ist L-Acoustics über ein Netzwerk zertifizierter Vertriebe und Dienstleister in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. Über 20 Prozent der Belegschaft arbeiten in der Forschung und Entwicklung in zentralen Bereichen wie Akustik, Mechanik, Elektronik, Signalverarbeitung, Softwareentwicklung und Anwendungstechnik an Konzepten und Lösungen, um das Audioerlebnis für den Zuhörer immer weiter zu verbessern. In Anerkennung der Entwicklung innovativer professioneller Beschallungssystemtechnik wurde L-Acoustics zudem in die renommierte jährliche Aufstellung der weltweit innovativsten Unternehmen 2020 des Magazins „Fast Company“ aufgenommen.

Als anerkannter Pionier des modernen Line-Source Arrays gestaltet L-Acoustics die Zukunft der professionellen Beschallungsindustrie auch weiterhin – mit L-ISA, der „Immersive Hyperreal Sound“-Technologie – einem mehrdimensionalen, objektbasierten Ansatz zum Bearbeiten und Gestalten einer Tonmischung. Audio wird zum Erlebnis: Ein sehr natürlicher Klang mit hoher Sprachverständlichkeit und einzigartiger Ortung eröffnet eine dynamische, lebendige und authentische Verbindung zwischen Künstlern und ihren Fans. Mit L-Acoustics Creations steht dieses Erlebnis seit neuestem auch in außergewöhnlichen privaten Hörräumen zur Verfügung.

L-Acoustics Systeme beschallen unter anderem die Allianz Arena in München, den Hollywood Bowl in Los Angeles und die Philharmonie in Paris. Die weltweit umsatzstärksten Festivals sowie prominente Künstler auf ihren weltweiten Tourneen, darunter Mark Knopfler, Aerosmith und P!NK, vertrauen auf L-Acoustics.

Alle Fotos: ©DERDEHMEL/Urbschat