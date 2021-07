TENNAX erweitert die Produktpalette mit Powerstick-6

Dörverden, Deutschland | Juni 2021:

Der deutsche Pro-Audio-Lautsprecherhersteller TENNAX Audiotechnik Deutschland feierte im Mai 2021 sein erfolgreiches Debüt. Heute freut sich TENNAX, die neueste Entwicklung im Produktrepertoire vorstellen zu können. Der Powerstick-6 ist ein leistungsstarker 2-Wege-Lautsprecher im Säulendesign für mobile Beschallungsanwendungen und Installationen. Der passiv linearisierte Lautsprecher kann auch ohne DSP als Fullrange-System an jedem Verstärker oder in Kombination mit VENTUS Hochleistungs-Single-Subwoofern in 12″, 15″ oder 18″ eingesetzt werden.

Der Powerstick-6 ist mit 4 x 6,5 Zoll Tieftonlautsprechern und einem sehr leistungsstarken 1 Zoll Kompressionstreiber bestückt, der mit einem asymmetrischen abstrahlenden Horn gekoppelt ist. Durch die vertikal hervorragende Richtcharakteristik ist höchste Klangqualität und Sprachverständlichkeit auch in akustisch schwierigen Räumen gewährleistet.

Wie die anderen Mitglieder der TENNAX-Familie ist auch der Powerstick-6 aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt, CNC-gefräst, genutet, wasserfest verleimt, verschraubt und mit wetterfesten Polyurea beschichtet. Außerdem bietet er verschiedene M10-Gewindepunkte, U- und C-Schwenkbügel, Wand- und Masthalterungen sowie einen integrierten Sicherungspunkt für die vorgeschriebene Sekundärsicherung.

Geschäftsführer TENNAX Audiotechnik Stefan Rast kommentiert:

„Durch die schmale Bauform ist der Powerstick-6 für seine Leistungsklasse sehr unauffällig und integriert sich dezent in jede Umgebung. Das formschön gewölbte Gitter und das leicht trapezförmige Gehäuse, ohne Unterbrechung der Seitenlinie durch Griffe, unterstreichen die elegante Erscheinung. Der Powerstick-6 verfügt über kräftige Low-Mids und klingt sehr natürlich und fein auflösend und wird auch höchsten Ansprüchen gerecht.“

Eine erste Installation wurde bereits in der Gilde Festhalle Bassum erfolgreich abgeschlossen. Nach einer Vorführung in der Location entschied sich der Betreiber für 2x Powerstick-6, 2x Ventus-18 Subwoofer, 2x Flexi-8 Delay und einem 6-kanaligen Voice-Acoustic HDSP-6A Verstärker.

Ausführende Firma war LTV-Veranstaltungstechnik aus Bassum. Firmeninhaber Andreas Paul zu den installierten TENNAX Lautsprechern: „Die Klangqualität in dieser akustisch schwierigen Halle hat die Erwartungen meines Kunden übertroffen. Sowohl wir als Techniker, als auch der Gastronom, waren erstaunt wie groß, kräftig und ausgewogen diese kompakten Lautsprecher in der Halle klingen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist zudem hervorragend.“

Über TENNAX:

TENNAX Audiotechnik Deutschland ist ein neues Pro-Audio Unternehmen für Beschallungssysteme, das 2020 von seiner Muttergesellschaft SRV Licht- & Tonanlagen in Dörverden (Deutschland) gegründet wurde. TENNAX-Lautsprecher werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. TENNAX, ein Schwesterunternehmen der Premium Pro-Audio Marke Voice-Acoustic, bietet hochwertige Soundsystemlösungen zu einem noch nie dagewesenen Preis-Leistungs-Verhältnis an. TENNAX Audiotechnik Deutschland – Can‘t beat the hearing! Bitte besuchen Sie uns auf www.TENNAX.de

