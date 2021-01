STREAMER VON GLP OPTIMIERT VIDEOKONFERENZ-ERLEBNISSE

Handliche, leichte und lichtstarke LED-Lichtquelle mit zusätzlicher Flexibilität durch webbasierte Fernsteuerung von Farbtemperatur und –intensität

Karlsbad, 17. Dezember 2020: Als Antwort auf die stark gestiegene Nachfrage nach Videokonferenzen und Streaminglösungen hat GLP den Streamer entwickelt.

Dabei handelt es sich um eine kleine, vielseitige LED-Lichtquelle für den Einsatz am Rechner oder Notebook. Mit dem GLP Streamer wird es ganz einfach sich Online in professioneller, studioähnlicher Beleuchtung zu präsentieren – bei Bedarf durch einen Lichtdesigner vollständig ferngesteuert.

Die handliche Lösung bietet einen hohen, flickerfreien Output im Farbtemperaturbereich von 1.900 – 5.600K, erzeugt von drei verschiedenfarbigen LED-Lichtquellen. Der Streamer ist ein „Prosumer“-Produkt, entwickelt von der nordamerikanischen Niederlassung von GLP und sowohl auf den professionellen als auch auf den Endverbrauchermarkt zugeschnitten.

Mark Ravenhill, Geschäftsführer von GLP Inc., erläutert, dass der Streamer dank des robusten und doch kompakten Gehäuses, das mit einer Länge von nur 15 Zentimetern leicht in jede Laptoptasche passt, sowohl einfach zu bedienen als auch zu transportieren ist. „Der Streamer funktioniert direkt an jeder üblichen USB-C-Schnittstelle. Es sind weder Batterien noch sperrige Netzteile erforderlich“, erklärt er.

Auf die integrierten Farbtemperatur-Presets sowie die Intensität kann direkt über die Tasten des Geräts zugegriffen werden. Die Presets lassen sich auch leicht vom Benutzer in der mitgelieferten Desktop-Anwendung (Mac und PC) ändern.

Der Streamer ist schnell und einfach überall einsetzbar und verfügt über ein Aluminium-Gehäuse, das auch den Strapazen vieler Reisen standhält. „Egal ob du dich in einem schlecht beleuchteten Hotelzimmer, einem dunklen Flughafenterminal oder einfach im Homeoffice befindest, der Streamer setzt dich immer ins richtige Licht“, fährt Ravenhill fort. „Mit der App lassen sich Helligkeit und Farbe mühelos an die jeweilige Situation und die individuellen Präferenzen anpassen“, ergänzt er.

Laut Produktmanager William Irwin ist es jedoch die vollumfängliche Fernsteuerung, die den wahren Mehrwert des Streamers ausmacht: „Wenn der Streamer von einem entfernten Standort, wie z.B. aus einem Fernsehstudio, heraus bedient werden muss, stehen sämtliche Steuerungsoptionen blitzschnell zur Verfügung. Sobald der Rechner mit angeschlossenem Streamer online ist, funktioniert die Fernsteuerung – ein Klick und die Funktion ist aktiviert. Dank browserbasierter App lässt sich der Streamer mit Hilfe von Computern, Smartphones und Tablets ansteuern und ein Lichtdesigner erhält so die volle Kontrolle über das Gerät.“

Der Streamer ist die perfekte Lösung für alle Arten von Videokonferenzen und empfiehlt sich auch für Vlogger und Livestreaming. Darüber hinaus sorgt der Streamer auch bei Fotoaufnahmen ganz flexibel für gutes Licht.

Komplettiert wird der Streamer durch passendes Zugehör. Zum Produktstart ist das Gerät als Streamer Deluxe Control Kit verfügbar, das mit einem ausziehbaren Stativ, einer 30-Zentimeter-Schwanenhalsverlängerung für schwer zugängliche Stellen, einem Saugnapf, USB-C-auf-USB-C-Kabel kommt und sicher verpackt in einem speziell konstruierten Koffer mit passgenauem Schaumstoff-Innenleben aufwartet.

Über GLP (German Light Products)

GLP ist ein Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen intelligenten Scheinwerfern für den professionellen Beleuchtungsmarkt. Mit einer stetig wachsenden Produktpalette gibt GLP Designern rund um den Globus umweltfreundliche und energieoptimierte Scheinwerfer an die Hand, die gleichzeitig kompromisslos kreativ und leistungsfähig sind.

Unter der Dachmarke GLP werden am deutschen Firmensitz ständig neue Produkte entwickelt. Unter der Marke FUSION by GLP entwickelt das Unternehmen überwiegend wetterfeste Produkte für den schnell wachsenden Outdoor-Markt.

Mit der Eröffnung von Niederlassungen in Los Angeles, Hongkong, Großbritannien, Frankreich und Schweden konnte GLP in den letzten Jahren seine weltweite Marktposition stärken.