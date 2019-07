Stage|Set|Scenery 2019 mit GAHRENS + BATTERMANN als Partner, Dienstleister und Aussteller

Die internationale Fachmesse für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik in Berlin zieht mit über 300 Aussteller und rund 6.000 internationalen Fachbesuchern an drei Messetagen eine positive Bilanz. GAHRENS + BATTERMANN war als Partner der Safety in Action Bühne, als Berater sowie ausführender Eventdienstleister und Aussteller mit dabei.

Als erfahrener Spezialist für Eventdienstleistungen stand das G+B Team der Niederlassung Berlin dem Projektteam der Stage|Set|Scenery bei der Planung und Konzeptionierung der verschiedenen Eventbereiche der Messe – Safety in Action Bühne, Lightlab und Immersive Showroom – bereits seit vergangenem Jahr und während des gesamten Planungsprozesses zur Seite.

Das Team rund um G+B Projektleiter Christian Dignatz und Markus Kühner kümmerte sich um den Aufbau sowie die technische Betreuung der vier Eventbereiche an den drei Messetagen. Für die Safety in Action-Bühne war GAHRENS + BATTERMANN zudem Partner und wertete diese mit Designpanels von ATOMIC Rental Solutions auf. Für die partnerschaftliche Zusammenarbeit lobte Patricia Pohle, Projektleiterin der Stage|Set|Scenery 2019 das gesamte G+B Team: „Ein herzliches Dankeschön an GAHRENS + BATTERMANN. Denn ohne euer Engagement, eure Geduld und Flexibilität wären unsere Sonderflächen überhaupt nicht möglich gewesen. Man fragt sich manchmal wie oft man Konzepte umschmeißen kann und welcher Dienstleister das mit guter Laune und Input mitträgt. Dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Das war wirklich großartig!“

Neben der Funktion als Partner und Eventdienstleister war GAHRENS + BATTERMANN auf der Stage|Set|Scenery auch als Aussteller vertreten. Durch den Einsatz einer dreigeschossigen Traversenkonstruktion mit verschiedenen Traversengrößen, umfangreicher Lichttechnik und illuminierten KINETIC LIGHTS setzte das Berliner Technik-Team den eigenen Messestand kreativ in Szene. Ein Mix aus ATOMIC-Designpanels sowie den typischen blauen G+B Produkt-Cases als Mobiliar rundeten das Bild ab. „Wir sind stolz am Erfolg der Stage|Set|Scenery 2019 in enger Zusammenarbeit mit dem Projektteam der Messe Berlin mitgewirkt zu haben. Auch wir bedanken uns bei ATOMIC Rental Solutions, SWOOFLE Mietmöbel, WHITEvoid, der Beuth Hochschule für Technik Berlin und dem VDVO – Verband der Veranstaltungsorganisation e.V. für die Unterstützung unserer Messepräsenz und die großartige Nachbarschaft während den drei Messetagen. Nicht zu vergessen: Ein besonderes Dankeschön an Patricia Pohle, Joshu Samuels und Sarah Baumann von der Messe Berlin sowie Christian A. Buschoff von xEMP für das Vertrauen! Wir ziehen ein positives Fazit und freuen uns besonders, dass wir mit unserem Konzept so viele Interessierte Schüler und Studenten an unserem Stand begrüßen und beraten konnten. Denn neben der Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns der Nachwuchs besonders am Herzen.“, resümiert Christian Dignatz, Business Development Manager bei GAHRENS + BATTERMANN Berlin.

Quelle: Text und Bilder; Gahrens + Battermann