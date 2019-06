Stage Set Scenery – Messetag 2

Die Deutsche Event Akademie ist mit allen Weiterbildungschancen, den PROseminare Managementtrainings und der finalen Möglichkeit, sich noch einen der letzten freien Plätze bei der Sommer Uni 2019 zu sichern, am MESSESTAND 424 in HALLE 22 präsent. Herzlich willkommen in der Bildungswelt der DEAplus!