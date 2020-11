Spacemap Go – Meyer Sound bringt innovatives Tool für Spatial Sound Design und Mixing auf den Markt

Die kostenlose App ist ab dem 28. Oktober im Apple Store verfügbar

Mit dem revolutionären Spacemap Go Tool wird Spatial Sound Design und Mixing neu definiert. Spacemap Go – ab dem 28. Oktober als kostenloser Download für iPads verfügbar – macht aus den schon in großer Zahl im Markt verwendeten GALAXY Prozessoren, leistungsstarke und flexible Tools für Spatial Sound Design und Mixing.

Spacemap Go kann dabei mit einem oder mehreren GALAXY Prozessoren verbunden werden, die Steuerung erfolgt durch ein oder mehrere iPads. Durch die Verwendung von mehr als einem iPad können beispielweise größere und vielfältigere Bedienoberflächen realisiert oder die gleichzeitige Steuerung durch verschiedene Benutzer ermöglicht werden. Spacemap Go wird mit einem kostenlosen Update der GALAXY Firmware und der Compass Steuerungssoftware implementiert. Anwender, die bereits mit GALAXY Prozessoren arbeiten, müssen nach dem Upgrade je nach Anwendung lediglich ein oder mehrere iPads einsetzen, und schon ist Spacemap Go startklar.

ÜBERZEUGENDE KOMPATIBILITÄT

Spacemap Go bietet eine nahtlose Kompatibilität mit gängigen Sound Design und Show Control Programmen wie beispielsweise QLab. So kann ein komplexes Sound Design mit QLab im Studio zusammengestellt werden, wobei zunächst alle Mehrkanal-Cues als Referenz in einem Stereo-Mix zusammengefasst werden. Vor Ort können die einzelnen Tracks dann mit den Spacemap Go Voreinstellungen für gängige Mehrkanal-Konfigurationen schnell zu einem Multi-Channel Spatial Mix erweitert werden. Die Voreinstellungen können natürlich für bestimmte Set-ups angepasst werden, während Schwenkbewegungen und Bahnen ganz einfach mit dem Finger erstellt und, falls gewünscht, für die Wiedergabe während der Aufführung gespeichert werden können. Obwohl die Bewegungsmuster über die grafische Schnittstelle erstellt, bearbeitet und gespeichert werden können, bleibt die detaillierte Matrix für Referenzzwecke oder die direkte Dateneingabe immer verfügbar.

Zusätzlich zu QLab arbeitet Spacemap Go mit allen gängigen DAWs wie Ableton Live, Apple Logic Pro, AVID Pro Tools, MOTU Digital Performer und Reaper, wobei die Multi-Touch-Oberfläche des iPads für die einfache Spatial Automatisierung genutzt werden kann. Die GALAXY Prozessoren unterstützen jetzt das RTTrPM-Protokoll und ermöglichen so die Integration mit Echtzeit-Trackingsystemen wie BlackTrax.

EINFACHER ZUGRIFF

Spatial Systeme können schnell und einfach mit einer beliebigen Kombination von GALAXY 408 oder 816 Modellen mit Milan AVB, AES3 oder analogen Ein- und Ausgängen konfiguriert werden. Spacemap Systeme können mit bis zu 32 Eingängen genutzt werden, die Anzahl der Ausgänge wird von den verwendeten Prozessoren bestimmt. Jeder GALAXY bietet bis zu 232 Matrix Verbindungen. Bei der Verwendung mehrerer iPads zur Steuerung eines Systems ist ein sofortiger Zugriff auf zusätzliche Kanäle oder der simultane Zugriff auf verschiedene Bildschirmansichten möglich.

KOSTENLOSER DOWNLOAD IM APPLE APP STORE

Spacemap Go steht ab dem 28. Oktober 2020 als kostenloser Download im Apple App Store zur Verfügung. Spacemap Go ist mit jedem iPad kompatibel, auf dem die aktuelle iPadOS Version läuft.

SPACEMAP GO ROUNDTABLE DISCUSSIONS im November und Dezember

Das Meyer Sound Education Team bietet am 4., 11. und 18. November sowie am 2. Dezember Roundtable Discussions zum Thema Spacemap Go an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Registrierung ist jedoch erforderlich. Hier können Sie sich für die Webinare anmelden, die jeweils um 18:00 Uhr stattfinden.

ZITATE

„Jeder GALAXY Prozessor verfügt über eine leistungsfähige digitale Matrix zur Systemoptimierung. Mit Spacemap Go haben wir dieser technischen Ebene eine neue kreative Ebene hinzugefügt. Alle Optimierungswerkzeuge der GALAXY Prozessoren sind nach wie vor vorhanden, jedoch erfüllt der GALAXY nun eine weitere Aufgabe – als leistungsfähiger Spatial Sound Mixer, welcher intuitiv in Echtzeit bedient wird. So ist eine Programmierung möglich, um automatisierten Cues zu folgen oder interne Aufnahmen mit weichen Übergängen und dynamischen Bewegungen abzurufen. In Bezug auf Zugriff, Skalierbarkeit und intuitive Benutzerfreundlichkeit ist Spacemap Go ein Durchbruch für Sound Designer und Klangkünstler.“

Steve Ellison, Meyer Sound Director, Spatial Sound

„Spacemap Go gibt Sound Designern ein leistungsstarkes und kosteneffektives Spatial Mixing Tool an die Hand, das ihre kreativen Möglichkeiten erweitert, ohne dabei die gewohnten Arbeitsabläufe durcheinanderzubringen. Spacemap Go passt sich an jede Anwendung an, wie beispielsweise der Erweiterung eines Frontstage-Mixes auf sieben Arrays bei einem Konzert. Darüber hinaus kann es bei Anwendungen in Theatern und bei außergewöhnlichen Themenausstellungen viel mehr leisten. Man kann Klänge überall im Raum bewegen, anhalten und neu starten, oder die Geschwindigkeit variieren – und alles ganz einfach mit Fingerbewegungen.“

Marc Chutczer, Meyer Sound Vice President of R&D

ERFAHRUNGSBERICHTE VON BETA TESTERN

„Ich bevorzuge Spacemap Go nicht nur wegen seiner Flexibilität als Spatial Mixing Tool, sondern auch weil es bei weitem das benutzerfreundlichste Tool am Markt ist.“

Dennie Miller, Front of House Engineer

„Mit Spacemap Go kann ich den Spatial Mix auf eine Art und Weise automatisieren, wie ich es ohne Spacemap Go nicht hätte tun können – und schon gar nicht so schnell. Der Workflow ist großartig, so kann ich mich weiterhin darauf konzentrieren, kreativ zu sein.“

Leon Rothenberg, mit dem Tony Award ausgezeichneter Sound Designer

„Es ist super, Snapshots von zu Hause mit QLab Netzwerk-Cues ändern zu können, während OSC die Positionsautomatisierung von einem Sequenzer sendet. Das ist eine solide Arbeitsgrundlage!“

Mark Grey, Sound Designer

„Für meine Zwecke ist Spacemap Go fantastisch. Es war ein Privileg für mich, zu den Ersten zu gehören, die diese Technologie nutzen und meine langjährige Zusammenarbeit mit Meyer Sound fortzusetzen.“

Bill Fontana, Sound Artist

ÜBER SPACEMAP GO

Beta Versionen von Spacemap Go sind seit Ende 2019 im Einsatz. Zu den frühen Anwendern gehörten unter anderen der mit dem Tony Award ausgezeichnete New Yorker Sound Designer Leon Rothenberg, der Spacemap Go für die Broadway-Produktion von Dracula/Frankenstein einsetzte, und der renommierte Klangkünstler Bill Fontana, der die neue Technologie in seiner neuesten Ausstellung namens „Primal Energies“ im Kunsthaus Graz in Österreich einsetzte.

ÜBER MEYER SOUND

Meyer Sound ist einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Lautsprechersystemen.

Seit der Gründung 1979 durch John und Helen Meyer verfolgt das Unternehmen das Ziel, das Hören und Zuhören zu einem perfekten und außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Namhafte Künstler, weltbekannte Konzerthäuser und Veranstaltungshallen vertrauen auf die herausragende Qualität der Meyer Sound Systeme, ebenso wie Universitäten, Unternehmen, Kinos, Kirchen und Restaurants. Alle Meyer Sound Produkte werden am Stammsitz in Berkeley, Kalifornien entwickelt und produziert. Die Lautsprechersysteme zeichnen sich durch höchste Klangqualität und Zuverlässigkeit aus. Für alle Meyer Sound Produkte gibt es fünf Jahre Garantie. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der ständigen Forschung und der Weiterentwicklung von Lautsprechersystemen. Über 100 US Patente und zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen die wegweisenden technologischen Entwicklungen von Meyer Sound.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel. +49 2602 99908-0, Fax +49 2602 99908-99,

E-Mail: info@meyersound.de oder online unter www.meyersound.de.