Lichtdesigner Martin Kuhn setzt für die Taufe der „Mein Schiff 1“ auf über 200 Proteus Hybrid mit IP 65

Am 11. Mai feierte TUI Cruises im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstags die Schiffstaufe der neuen Mein Schiff 1. Vor der spektakulären Industriekulisse des HHLA Container Terminals Burchardkai inszenierte die Berliner Agentur insglück Gesellschaft für Markeninszenierung die Tauffeierlichkeiten, die am Abend von einer beeindruckenden Feuerwerk- und Lichtshow abgerundet wurden.

Lichtdesigner Martin Kuhn entwickelte im Auftrag von insglück das Lichtdesign für die Schiffstaufe und die Taufshow auf dem Schiff. Die bis zu 70 Meter hohen Containerbrücken des Burchardkais – das Symbol für Hamburg als „Tor zur Welt“ – sollten natürlich in die Inszenierung integriert werden und wurden mit Lichtequipment und Pyrotechnik ausgestattet. „Die Brücken wurden über das Schiff gefahren“, beschreibt Martin Kuhn die Szenerie. „Unter anderem wurden zwei Seilartisten zur Taufe am mittleren Kran aufs Schiff abgelassen. Neben der beamintensiven Lichtshow fand auch eine Show auf dem Pooldeck der Mein Schiff 1 statt. Zu diesem Zweck ist das Deck mit einem LED-Boden ausgestattet worden.“

Für die weithin sichtbare Lichtshow vertraute der Designer auf insgesamt 206 der wetterfesten Proteus Hybrid Movinglights von ELATION Professional. 160 Scheinwerfer fanden ihren Platz auf den fünf umliegenden Kränen. Jeder Kran nahm 32 Geräte auf. Die restlichen 46 Proteus Hybrid wurden auf dem Schiff selbst zur Beleuchtung der Taufshow eingesetzt.

„Die auf den Kränen platzierten Proteus Hybrid habe ich ausschließlich im Beam-Mode verwendet, um mit den kräftigen Beams das Feuerwerk zu unterstützen. Die Geräte auf dem Schiff konnte ich vielseitiger zum Einsatz bringen. Von Wash bis Beam und Gobo-Effekten war alles dabei“, erläutert Kuhn seinen Einsatz der Scheinwerfer.

Auf die Frage, warum er sich bei diesem Projekt gerade für die Proteus Hybrid von ELATION entschieden habe, weiß der Lichtdesigner eine eindeutige Antwort: „Ganz klar wegen dem IP-Rating. Domes kamen für die Inszenierung nicht in Frage – und dann ist die Auswahl gleich nicht mehr so groß. Im Vorfeld konnte ich mich bei einem Shootout von der Qualität und Leistung der Movinglights überzeugen – und ich habe meine Wahl nicht bereut! Die Proteus Hybrid liefern wirklich eine erstaunliche Performance. Der Scheinwerfer macht eigentlich alles, was man will. Als Washlight sind die Geräte erwartungsgemäß nur bis zu einer bestimmten Entfernung effektiv einsetzbar, aber als mächtiges Beamlight für den Outdoor-Einsatz sind sie spitze!“

Proteus im Dauereinsatz auf hoher See

Einige Proteus Hybrid traten mit der Tauffeier gleichzeitig ihren langfristigen Dienst auf hoher See an. Die im Theater auf dem Pooldeck fest installierten Geräte werden in Zukunft das Entertainment-Programm auf Deck lichttechnisch in Szene setzen. Die hier verbauten Geräte sind mit ELATIONs spezieller WMG-Beschichtung (White Marina Grade) versehen, die nicht nur seeluft- sondern auch salzwasserbeständig ist. Damit ist langfristig ein optimaler Korrosionsschutz gewährleistet – auch unter dauerhaft rauen Bedingungen, wie man sie auf hoher See findet.

Die technische Leitung der Schiffstaufe hatte Production Office Berlin inne. PRG zeichnete für die Umsetzung verantwortlich. Oliver Ranft übernahm die Programmierung. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die das Projekt mit großem Einsatz in extrem kurzer Zeit gestemmt haben“, sagt Martin Kuhn abschließend.

Nachdem die Mein Schiff 1 von den Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig getauft wurde, brach sie anschließend zu einer Ehrenrunde durch den Hamburger Hafen auf, bevor sie sich auf ihre Tauffahrt begab.

Bildunterschriften:

Mein Schiff 1 (Foto: © Tom Kohler für TUI Cruises)