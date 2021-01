R&S SMM100A Vektorsignalgenerator revolutioniert Signalerzeugung der Mittelklasse für 5G, Wi-Fi 6E und vieles mehr

Rohde & Schwarz stellt mit dem R&S SMM100A den einzigen Vektorsignalgenerator mit Millimeterwellen Testfunktionen in seiner Klasse vor. Das Gerät wird den hohen Erwartungen an die Erzeugung digitaler Signale gerecht; sowohl für modernste drahtlose Kommunikationsgeräte, die derzeit in Produktion gehen, als auch für die Entwicklung zukünftiger Produkte und Technologien.



Hersteller hochmoderner 5G-Geräte legen Wert darauf, nur einen einzigen Signalgenerator verwenden zu müssen, der sowohl 5G NR R1- als auch FR2-Frequenzen unterstützt, wenn sie den gesamten möglichen Frequenzbereich testen möchten. Der neue R&S SMM100A Vektorsignalgenerator erfüllt diese Anforderung, da er über den gesamten Frequenzbereich von 100 MHz bis 44 GHz hervorragende HF-Eigenschaften aufzeigt. Er deckt sämtliche Bänder beliebiger Wireless-Standards wie LTE und 5G NR ab sowie auch die neuesten WLAN-Standards Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E (bis zu 7,125 GHz). Auch drahtlose Personal Area Networks wie Bluetooth® werden unterstützt. Mit seiner maximalen HF-Modulationsbandbreite von 1 GHz lassen sich auch Breitbandsignale für Geräte generieren, die anspruchsvollste Wireless-Standardspezifikationen wie IEEE 802.15.4z Ultra-Wideband (HRP-UWB) ausreizen.

Der R&S SMM100A bietet eine maximale Ausgangsleistung von +18 dBm, wodurch die Rolle externer Verstärker an Bedeutung verliert. Ein hervorragender Modulationsfrequenzgang und Fehlervektorbetrag (EVM) sowie ein ausgezeichnetes Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR) resultieren in einer Signalqualität, die für zuverlässige, reproduzierbare und genaue Testergebnisse sorgt.

Das extrem flexible Optionskonzept ergänzt die weitreichenden Möglichkeiten des Geräts, die HF-Leistungsanforderungen von der Entwicklung bis zur Produktion zu erfüllen. Der R&S SMM100A ist mit sechs Maximalfrequenzoptionen von 6 GHz bis 44 GHz und vier Modulationsbandbreitenoptionen von 120 MHz bis 1 GHz erhältlich, sodass die Bandanforderungen aller wichtigen Geräte erfüllt werden. Zudem können Anwender die Funktionen des Geräts jederzeit durch Eingabe eines Keycodes nach ihren Bedürfnissen erweitern.

Anwender können dank internem Basisbandgenerator und lokaler Konfiguration der Signalparameter Signale in Echtzeit mit einem einzigen Gerät generieren. Zudem steht ein Arbiträrgenerator (ARB) für mit der Simulationssoftware R&S WinIQSIM2™ definierte Wellenformen zur Verfügung. Der R&S SMM100A bietet eine große ARB-Speichertiefe von bis zu 2 Gsample und eine hohe maximale Abtastrate von 1,2 Gsample/s. Für den Einsatz in der Produktion beschleunigt der Multi-Segment-Modus die Messsequenzen zusätzlich durch schnelles Umschalten zwischen einzelnen Basisbandsignalen.

Mit dem eingebauten SCPI-Makro-Recorder kann der Anwender schnell und einfach fehlerfreie Fernsteuerprogramme erstellen. Darüber hinaus können MATLAB®- oder Python-Skripte ausgeführt werden, die nicht nur auf einem R&S SMM100A, sondern auf den meisten derzeit verfügbaren Vektorsignalgeneratoren von Rohde & Schwarz weitergenutzt werden können.

Der neue R&S SMM100A Vektorsignalgenerator ist ab sofort bei Rohde & Schwarz erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.rohde-schwarz.com/product/smm100a

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2020 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 12.300. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,58 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte. R&S ® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.