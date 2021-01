Rohde & Schwarz und IHP führen erstmals OTA-Antennencharakterisierung im D-Band für 6G- und Automotive-Radar durch

Schlüsselakteure aus Forschung und Lehre sowie der Industrie stufen das D-Band mit einem

Frequenzbereich von 110 GHz bis 170 GHz als einen Kandidaten für kommende Drahtlos-Standards im

Bereich Mobilfunk (Beyond 5G und 6G) sowie für zukünftige Automotive-Radar-Anwendungen ein. Rohde &

Schwarz setzt seine wegweisenden Forschungsaktivitäten im Sub-THz-Bereich fort mit dem Schwerpunkt

auf diesem Frequenzbereich und erreicht dabei wichtige Meilensteine. Gemeinsam mit IHP hat Rohde &

Schwarz nun branchenweit erstmals eine vollständige Messung der 2D- und 3D-Richtcharakteristik von

Antennen auf Transceiver-Modulen durchgeführt, die für den Betrieb im D Band vorgesehen sind.

Ebenso wie 5G-Netze und Komponenten für den Millimeterwellenbereich weisen auch Antennensysteme

und HF-Transceiver-Module für zukünftige Drahtlos- und Automotive-Radar-Anwendungen gemeinsame

Eigenschaften auf, die das Testen zu einer Herausforderung machen. Die hohen Betriebsfrequenzen, die

höhere Anzahl an Antennenelementen und der Umstand, dass diese Module keine externen HF-Anschlüsse

aufweisen und somit nicht leitungsgebunden getestet werden können, erfordern Messungen über die

Luftschnittstelle in einer geschirmten Umgebung – sogenannte Over-the-Air- oder OTA-Tests. Rohde &

Schwarz, der Experte für Funkkommunikationsmessungen, und IHP GmbH (Innovations for High

Performance Microelectronics – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik), haben dieses Messverfahren

nun erfolgreich in den Sub THz-Bereich übertragen und konnten erstmals vollständige 2D- und 3D-OTA-

Messungen an einem Radarmodul bei Frequenzen im D Band demonstrieren.

Der Messaufbau bestand aus einem R&S ATS1000 Antennentestsystem, einem R&S ZNA43

Vektornetzwerkanalysator und der R&S AMS32 Antennen-Messsoftware von Rohde & Schwarz. Das R&S

ATS1000 Antennentestsystem ist eine kompakte und mobile Schirmkammerlösung für OTA- und

Antennenmessungen, ideal für 5G-Millimeterwellenanwendungen. Zur Abdeckung der D-Band-Frequenzen

wird der Messaufbau erweitert um Komponenten von Radiometer Physics GmbH, einem Unternehmen der

Rohde & Schwarz Gruppe, die die Frequenzumsetzung direkt an der Messsonde sowohl in Sende- als auch

in Empfangsrichtung erlauben. Damit sind keine mechanischen Anpassungen oder zusätzliche HF-

Kabelverbindungen zum Antennentestsystem erforderlich. Mit diesem Messaufbau lassen sich sowohl

Amplituden- als auch phasenkohärente Messungen im D Band durchführen. Dank der R&S AMS32

Software-Optionen für Nahfeld-Fernfeld-Transformation und dem hochgenauen Positionierer lassen sich 3D-

Messungen der Antennencharakteristik einschließlich Nachverarbeitung vollautomatisch in kurzer Zeit

durchführen.

IHP stellte vier unterschiedliche Prüflinge zur Verfügung, basierend auf dem gleichen D Band-Radar-

Transceiver-Chipset, jedoch mit unterschiedlichen Antennenstrukturen. Diese umfassten auf dem Chip

integrierte (On-Chip) Patchantennen, ausgeführt als Einzelantennen und als übereinander angeordnete

Antennen mit entsprechender Belüftung sowie einer On-Chip-Gruppenantenne. Mit Hilfe der OTA-

Charakterisierung ließ sich nachweisen, dass die Ausführungen als Mehrfach- bzw. Gruppenantenne eine

höhere Bandbreite liefern als die Einzelantenne.

Die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Prüflinge wurde durch Messungen in einem

Kugelkoordinatensystem mit zwei unterschiedlichen Messeinstellungen ermittelt. Durch Vergrößerung der

Elevationsschrittweite von 1° auf 5° (Verringerung der Anzahl der Abtastpunkte) konnte die Gesamt-Testzeit

für einen Prüfling von 70 Minuten auf 12 Minuten reduziert werden. Durch Vergleich der unterschiedlichen

Prüflings-Designs anhand der gewonnenen Messdaten konnten die Forscher der IHP die Auswirkung des

endlichen Reflektorbereichs auf das Sichtfeld (Field of View, FoV) eines Automotive-Radarsensors

analysieren.

Prof. Dr. Gerhard Kahmen, Wissenschaftlich-Technischer Geschäftsführer der IHP, stellt fest:

“Frequenzsysteme im Sub-THz-Bereich gewinnen in der Forschung und in vielen Anwendungsbereichen

zunehmend an Bedeutung. Das auf das D Band erweiterte OTA-Testsystem von Rohde & Schwarz ist eine

hervorragende Lösung für die präzise und zeiteffiziente Charakterisierung von Strahlungsdiagrammen

komplexer Antennenstrukturen, wie sie auf unseren D-Band-Radarchips implementiert sind. Für IHP sind

diese Messungen wichtig, um einen noch besseren Einblick in die Physik der Antennenstrukturen zu

gewinnen und deren Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. Die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit

einem der führenden Industriepartner auf den Gebieten Drahtlos- und Millimeterwellenkommunikation zeigt

eindrucksvoll die Vorteile des engen Zusammenwirkens von Forschung and praktischer Anwendung.”

Alexander Pabst, Vice President of Systems and Projects bei Rohde & Schwarz, sagt: “Wir freuen uns, mit

einem so hervorragenden Partner wie dem Institut für innovative Mikroelektronik zusammenzuarbeiten und

damit unsere branchenführenden OTA-Testlösungen technologisch noch weiter zu verbessern. Unsere

gemeinsamen Anstrengungen unterstützen Forscher und Schlüsselakteure der Industrie dabei, ihre

Antennensysteme und Transceivermodule für zukünftige Automotive-Radar-Anwendungen und den

kommenden Drahtlos-Kommunikationsstandard 6G zu charakterisieren und zu testen.

In folgendem Video finden sich weitere Information zu OTA-Messungen im D-Band:

https://www.rohde-schwarz.com/_251220-987264.html

Informationen zu den Aktivitäten von Rohde & Schwarz zum Thema „Beyond 5G“ finden sich hier:

https://www.rohde-schwarz.com/wireless/B5G

Ansprechpartner für Pressevertreter:

Christian Mokry, Tel.: (089) 4129-13052, E-Mail: press@rohde-schwarz.com

IHP GmbH

Über das IHP: Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu

siliziumbasierten Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer

Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und

Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP

beschäftigt ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über eine Pilotlinie für technologische

Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25 µm-BiCMOSTechnologien, die sich in einem 1000 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet.

https://www.ihp-microelectronics.com

Alle Pressemitteilungen sind im Internet unter http://www.presse.rohde-schwarz.de abrufbar.

Dort steht auch Bildmaterial für Sie zum Download bereit.

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und

Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen

innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der

Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer

sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2020 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund

12.300. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz

von 2,58 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70

Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte.

