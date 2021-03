Rohde & Schwarz betritt mit dem neuen R&S NGU den Markt für Source Measure Units

Mit zwei neuen Source Measure Units (SMU) tritt Rohde & Schwarz in einen Markt ein, der vom Portfolio des Messtechnikspezialisten bisher nicht abgedeckt wurde. Die neuen R&S NGU201 und R&S NGU401 Source Measure Units können Strom und Spannung gleichzeitig liefern und messen, und das mit hoher Präzision. Das Zweiquadrantenmodell R&S NGU201 ist für Batterietests an Wireless-Geräten vorgesehen und schaltet bei einer definierten positiven Eingangsspannung automatisch vom Quell- in den Lastbetrieb. Das Vierquadrantenmodell R&S NGU401 führt diese Umschaltung auch bei negativen Spannungen durch und unterstützt damit Versorgungsmessungen für Anwendungen unterschiedlichster Art.

Mit den ersten beiden Modellen hochpräziser Source Measure Units der Serie R&S NGU setzt Rohde & Schwarz die kontinuierliche Erweiterung seines Portfolios an Spezialnetzgeräten fort. Die innovative Stromrückkopplungs-Verstärkertechnologie der Geräte liefert maximale Empfindlichkeit und Genauigkeit für die zuverlässige Messung von Strömen vom Nanoampere- bis in den Amperebereich mit nur einem einzigen Sweep. Um schnell wechselnde Lastbedingungen zu bewältigen, wie sie für batteriebetriebene Kommunikationsgeräte mit ihrem Wechsel zwischen Schlaf- und Sendemodus typisch sind, verfügt die R&S NGU über optimierte Regelkreise, mit denen das Gerät eine klassenbeste Lastausregelzeit von unter 30 μs mit minimalen Überschwingern erzielt.

Die Source Measure Units der Serie R&S NGU umfassen sechs Strombereiche von 10 μA mit 100 pA Auflösung bis 10 A mit 10 μA Auflösung. Für alle Bereiche lässt sich eine Genauigkeit bis zu 0,025 % erzielen. Die Spannung wird mit 10 μV Auflösung im 20 V-Bereich und 1 μV Auflösung im 6-V-Bereich gemessen. Für das typische Messproblem der Kapazität am Eingang des Messobjekts verfügt die R&S NGU über einen in Schritten von 1 μF bis 470 μF einstellbaren variablen Kapazitätsmodus, der die Kapazität kompensiert. Damit wird der tatsächlich am Messobjekt anliegende Strom angezeigt. Messobjekte mit bis zu 20 V, 8 A und 60 W werden unterstützt.

Das Vierquadrantenmodell R&S NGU401 ist der Spezialist für Halbleitertests. Er bietet Messungen im Quellund Lastbetrieb für Geräte im Bereich von –20 V bis +20 V. Zusätzlich zur Spannungsregelung bei Netzgeräten bietet die R&S NGU eine schnelle Stromregelung, um eine Beschädigung stromempfindlicher Messobjekte wie LEDs und anderer Halbleiterelemente zu vermeiden. Ein Anschluss für einen externen Arbiträrgenerator verwandelt die R&S NGU401 in eine Wechselspannungsquelle und ermöglicht die Simulation von Störspitzen oder instabilen Netzteilen bis zu 1 kHz.

Das Zweiquadrantenmodell R&S NGU201 ist für die Analyse der Batterieentladung beliebiger batteriebetriebener Geräte wie Mobiltelefone, Tablets sowie IoT-Geräten jeder Art optimiert. Entwicklungsingenieure können damit reale Batterieeigenschaften simulieren. Einmal definierte Batteriemodelle können jederzeit wiederverwendet werden. Mit einem maximalen Strom von 8 A unterstützt das Instrument sogar Anwendungen mit schnellen Ladevorgängen.

Neben ihrer Grundfunktion als Versorgungs- und Messeinheiten bieten die SMUs der R&S NGU Serie auch die ausgeklügelten Funktionen, die in allen Spezialnetzgeräten von Rohde & Schwarz implementiert sind. Mit der marktführenden Datenerfassungsrate von 500 ksample pro Sekunde, die mit der FastLog-Funktion erzielt wird, werden Spannungs- und Strompegel alle 2 μs erfasst, so dass selbst kürzeste intermittierende Störspitzen entdeckt werden. Mit dem optionalen integrierten Digitalvoltmeter lassen sich Spannungen an jedem Punkt des Messobjekts sowie die Eingangsspannung messen.

Die neuen R&S NGU201 und R&S NGU401 Source Measure Units sind Teil des R&S Essentials-Portfolios. Sie sind ab sofort bei Rohde & Schwarz und ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich. Zur Markteinführung gibt es mit dem R&S NGU401COM ein komplettausgestattete Sondermodell in limitierter Stückzahl zum attraktiven Preis.

R&S Essentials-Portfolio

Entwickler und Ingenieure rund um den Globus verlassen sich auf die messtechnische Kompetenz von Rohde & Schwarz – und das seit über 80 Jahren. Rohde & Schwarz ist für innovative Testlösungen im Highend Bereich bekannt und legt bei der Entwicklung essentieller Geräte der Einsteigerklasse – den R&S Essentials – die gleichen Qualitätsstandards zugrunde. Das Unternehmen verfolgt das strategische Ziel, sich als Komplettanbieter im Messtechnikmarkt zu positionieren, und wartet mit einem Portfolio an Tischgeräten auf, das in der Branche Maßstäbe setzt – von Oszilloskopen, Netzgeräten und Signalgeneratoren über Spektrumanalysatoren und Vektornetzwerkanalysatoren bis hin zu Metern und Zählern. Für die R&S Essentials vergrößert Rohde & Schwarz mit seinem Distributionsnetz, in das Vertriebspartner auf der ganzen Welt eingebunden sind, seine Reichweite und bietet Lösungen aus einer Hand für die verschiedensten Messaufgaben, für alle erdenklichen Anwendungen und für jedes Budget. Ob für den Labor- oder Feldeinsatz, für Forschung und Lehre oder für die Produktion – die R&S Essentials beweisen, dass hochwertige Hard- und Softwarelösungen nicht teuer sein müssen.

Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz ist ein führender Lösungsanbieter in den Geschäftsfeldern Messtechnik, Broadcast- und Medientechnik, Aerospace | Verteidigung | Sicherheit sowie Netzwerke und Cybersicherheit. Mit seinen innovativen Produkten der Kommunikations-, Informations- und Sicherheitstechnik unterstützt der Technologiekonzern professionelle Anwender aus Wirtschaft und hoheitlichem Sektor beim Aufbau einer sicheren und vernetzten Welt. Zum 30. Juni 2020 betrug die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 12.300. Der unabhängige Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019/2020 (Juli bis Juni) einen Umsatz von 2,58 Milliarden Euro. Der Firmensitz ist München. Das internationale Geschäft wird in mehr als 70 Ländern über Tochterfirmen betrieben. In Asien und Amerika steuern regionale Hubs die Geschäfte. R&S ® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.

