Robe Esprite im Dry Hire bei CGS

Die Firma CGS aus Denkendorf hat ihr Portfolio mit einer signifikanten Anzahl von Robe Esprite erweitert. Gleich zu Jahresbeginn erfolgte die Lieferung der Scheinwerfer, die praktisch direkt auf die erste Veranstaltung gingen und seither das Lager nur auf der „Durchreise“ kurz passiert haben.

„Wer sich mit dem Thema LED-Movinglight auseinandersetzt, der weiß, dass es enorm viele Player auf dem Markt gibt, die in teilweise sehr kurzen Zyklen Produkt um Produkt zur Neuvorstellung bringen. Entsprechend entsteht eine gewisse Verunsicherung was den richtigen Investitionszeitpunkt angeht“, so Christian Geyer, Geschäftsführer der CGS DRY HIRE. „Auch ich habe mir alle LED-Movinglights in der Esprite-Klasse genauestens angesehen und zum großen Teil auch 1:1 verglichen, bevor ich die Entscheidung für den Esprite gefällt habe. Der Esprite bietet in meinen Augen das beste Paket aus Leistung, Ausstattung, Gewicht, Größe und Preis. Und jedes Feature des Scheinwerfers überzeugt. Kompromisse konnte ich keine feststellen!“

Der Robe ESPRITE bietet ein funktionsreiches, langlebiges und zukunftssicheres Paket mit einer satten und hohen Lichtleistung in einem kompakten Gehäuse mit 27,8 kg. Er besticht mit 27.000 Lumen Lichtleistung und erzeugt starke 85.000 Lux bei 5m. Die umfangreiche Funktionalität umfasst: extrem homogene CMY-Farbmischung, variables CTO und CTO-Filter, zwei schnelle Farbräder und spektakuläre mehrfarbige Effekte, ein indexierbares und rotierbares sowie ein statisches Goborad; ein 6-fach rotierbares Prisma, einen leichten 1° Weichzeichner und einen 5° Wash-Frostfilter, ein Animationsrad und ein Blendenschiebermodul mit individueller Steuerung jedes Schiebers. Der Esprite vermeidet zudem bei der Kühlung der LED-Engine jeglichen Luftstrom über die Optik. Das reduziert die Ablagerungen im optischen System und verlängert die Wartungsintervalle erheblich.

Josef Reichenstetter, Abteilungsleiter bei CGS Dry Hire freut sich über den Zuwachs im Vermietpark: „Die Nachfrage für Robe-Scheinwerfer ist bei uns ein sehr wichtiger Parameter. Und diese Nachfrage stärken wir enorm, indem wir ein so brandaktuelles Produkt wie den Esprite als einer der Ersten anbieten können, was die Auslastung jetzt schon bestätigt. Darüber hinaus ist der Esprite mit der leicht zu wechselnden LED-Engine ein absolut zukunftssicheres Produkt, ein Faktor, der den Werterhalt und Wiederverkaufswert enorm steigert.“

Die Robe WTE-LED-Module sind aber weit mehr als eine simple Lichtquelle – sie speichern Nutzungsdaten wie Alter, Einsatzstunden, Seriennummern und mehr, die auch im ausgebauten Zustand mit einer kostenlosen mobilen App per NFC abgerufen werden können. Der einfache Tausch ist in etwa 2 Minuten durchführbar und ermöglicht es unter anderem auch, gezielt eine neuwertige oder high-CRI Lichtquelle bei sensiblen Anwendungen einzusetzen und gegebenenfalls bei anderen Anwendungen ein bereits länger genutztes LED-Modul zu verwenden. Zudem ist somit über die Lebensdauer eine kosteneffiziente Nachrüstung möglich, sollten in der Zeit neuere und effizientere LED-Technologien verfügbar und sinnvoll einsetzbar sein.

