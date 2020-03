Ring stellt zwei neue Video-Türklingeln und seine neue, innovative Pre-Roll-Technologie vor – erstmalig für batteriebetriebene Türklingeln

Die Ring Video Doorbell 3 und Ring Video Doorbell 3 Plus sind die Neuzugänge bei den Video-Türklingeln von Ring und sorgen für ein sicheres Zuhause und mehr Komfort.

Mit der neuen Pre-Roll-Funktion wissen die Nutzer der Ring Video Doorbell 3 Plus jetzt noch besser Bescheid, was vor der Tür passiert: Sie zeichnet bereits vier Sekunden vor einem auslösenden Ereignis auf.

Die beiden neuen Video-Türklingeln bieten einstellbare Privatsphärenbereiche, durch die gezielt Teile des Sichtfeldes der Kamera in der Aufnahme geschwärzt werden können. Außerdem lassen sich die Audioaufnahme und Bewegungserkennung bei Bedarf deaktivieren.

Ring hat auch die nächste Generation der Chime und Chime Pro angekündigt, mit denen die Nutzer ihre Klingel in der ganzen Wohnung hören können.

München, Deutschland – 11. März 2020 – Nachbarschaften sicherer zu machen ist das Ziel von Ring. Heute hat das Unternehmen zwei neue Video-Türklingeln vorgestellt: Die Ring Video Doorbell 3 sowie die Ring Video Doorbell 3 Plus. Letztere verfügt über eine so genannte Pre-Roll-Funktion – ein Novum im Bereich der batteriebetriebenen Video-Türklingeln. Mit der Pre-Roll-Funktion speichert die Ring Video Doorbell 3 Plus die letzten vier Sekunden, bevor die eigentliche Bewegung erkannt wurde. So können die Nutzer noch deutlicher sehen, welches Ereignis eine Benachrichtigung ausgelöst hat. Außerdem hat Ring heute die nächste Generation der Ring Chime und Chime Pro vorgestellt.

„Bei Ring erweitern wir kontinuierlich die Grenzen des Machbaren, um immer innovativere Geräte und Funktionen zu unseren Kunden nach Hause zu bringen.“, so Jamie Siminoff, Gründer und Chef-Entwickler bei Ring. „Obwohl unsere kabelgebundenen Geräte bereits mit einer ähnlichen Funktion wie Pre-Roll ausgestattet sind, wollten wir diese Funktion auch den Nutzern von batteriebetriebenen Video-Türklingeln zugänglich machen, sodass sie keinen wichtigen Moment im Eingangsbereich verpassen. Wir freuen uns, unseren Kunden mit der Ring Video Doorbell 3 und der Ring Video Doorbell 3 Plus weitere Produkte für ein sicheres Zuhause anzubieten, ohne Kompromisse bei der Privatsphäre oder der individuellen Kontrolle über ihr Zuhause einzugehen.“

Video-Türklingeln der nächsten Generation

Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus erweitern die bewährten Funktionen der Ring Video Doorbell 2. Sie verfügen über eine neue, einstellbare Bewegungszone, die sogenannte Nah-Bewegungszone, mit der Bewegungen in einem Bereich von 1,5 bis 4,5 Metern vor der Haustüre erkannt werden. Darüber hinaus sorgt das Dual-Band 2,4Ghz/5Ghz WLAN für eine verbesserte Verbindungsqualität. Die Ring Video Doorbell 3 Plus ist außerdem das erste Produkt mit Batteriebetrieb von Ring, das eine Pre-Roll-Funktion bietet. Dank der Alexa-Kompatibilität können Benutzer einfach „Alexa, zeig mir die Haustür“ sagen, um das Live-Video ihrer Ring Video Doorbell 3 zu sehen. Mit dem Befehl: „Alexa, antworte auf die Haustür“ können die Nutzer direkt mit der Person vor der Kamera sprechen. Und mit der Funktion „Verbundene Geräte“, die für alle Ring Produkte erhältlich ist, können Nutzer ihre Türklingel mit kompatiblen Ring Kameras verbinden, um ein umfassendes Sicherheitssystem für das ganze Zuhause zu schaffen.

Akustische Alarme laut und deutlich

Die neueste Generation von Chime und Chime Pro bietet Kunden akustische Benachrichtigungen im ganzen Heim. Die Chime Pro enthält zusätzlich ein eingebautes Nachtlicht sowie einen WLAN-Extender zur Verbesserung und Erweiterung der WLAN-Verbindung zwischen der Ring Video Doorbell und weiteren Kameras. Beide Chimes sind mit allen Video-Türklingeln und -Kameras von Ring kompatibel. Sie liefern Echtzeit-Audiobenachrichtigungen, wenn die Video-Türklingel eine Bewegung erkennt oder jemand diese betätigt, sodass die Nutzer keinen Besuch verpassen.

Kontrollierbare Sicherheit für zu Hause

Datenschutz und Sicherheit sind für Ring von entscheidender Bedeutung. Die Ring Video Doorbell 3 und die Ring Video Doorbell 3 Plus verfügen über Privatsphärenbereiche, mit denen Nutzer Teile des Kamerablickfeldes von der Videoaufzeichnung ausschließen können. Wie bei allen Video-Türklingeln und Sicherheitskameras von Ring kann auch bei den Neuzugängen die Video- und Audioaufzeichnung jederzeit in der App ausgesetzt werden, um noch mehr Privatsphäre zu schaffen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Ring Video Doorbell 3 wird ab 28. April 2020 auf Ring.com, Amazon.de und bei ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland für 199,00 Euro unverbindliche Preisempfehlung erhältlich sein. Wir freuen uns, die Ring Video Doorbell 3 Plus zu einem späteren Zeitpunkt für 229,00 Euro (UVP, inkl. MwSt.) in Deutschland anzubieten.

Chime und Chime Pro werden ab nächsten Monat ebenfalls auf Ring.com, bei Amazon sowie ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland für 35,00 Euro bzw. 59,00 Euro erhältlich sein (UVP, inkl. MwSt.).