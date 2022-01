QV Sound ist neuer Voice-Acoustic-Vertriebspartner in Vietnam

Voice-Acoustic, deutscher Hersteller von hochwertigen Beschallungssystemen, freut sich, den Abschluss einer strategischen Vereinbarung mit QV Sound bekannt zu geben. QV Sound ist seit dem 1. Januar 2022 exklusiver Vertriebspartner in Vietnam.

QV Sound mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt vertreibt viele internationale Marken in ganz Vietnam. Die Firma verfügt über langjährige Erfahrung auf dem professionellen Audio- und Unterhaltungsmarkt. Darüber hinaus bietet das Team von QV Sound innovativen technischen Support und Dienstleistungen für Systemdesigner und Installateure.

„Nachdem ich die Präsentation auf der Prolight + Sound 2019 in Frankfurt gehört hatte, war ich von der Qualität, der Leistung und das Design der Voice-Acoustic- Produkte tief beeindruckt. Seitdem haben wir die weitere Entwicklung von Voice- Acoustic aufmerksam verfolgt und sind von ihren innovativen Lautsprecherlösungen begeistert“, sagt Quoc Nguyen, Business Development Manager von QV Sound.

„Das Design der Lautsprecher ist kompakt, liefert aber ein hohes Maß an Effizienz und Leistung, Alea-4 und Score-5 sind die perfekten Beispiele dafür. Ich denke, Voice-Acoustic fügt sich sehr gut in das QV Sound-Portfolio ein, um anspruchsvollen Kunden gerecht zu werden: überragende Klangqualität, ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis und ein starker Support. Das QV Sound Team und ich freuen uns darauf, die Marke Voice-Acoustic auf dem vietnamesischen Markt zu vertreten“

„Wir freuen uns sehr, dass wir QV Sound als neuen Vertrieb für Voice-Acoustic in Vietnam gewinnen konnten“, sagt Jürgen Bachthaler, International Sales Manager von Voice-Acoustic. „Der Markt hat sich durch die Corona-Krise dramatisch verändert. Diese Veränderung bietet aber auch die Chance, Geschäftsfelder zu erweitern und neue zu erschließen. Mit Voice-Acoustic wird QV Sound in der Lage sein, seinen bestehenden und neuen Pro-Audio-Kunden hochwertige und innovative Beschallungslösungen `Made in Germany´ anzubieten.“

Weitere Informationen: www.voice-acoustic.de

Bildquelle: QVSound