„Im beruflichen Prüfungswesen aktiv sein – Gegenwart und Zukunft gestalten“

Vielleicht bist du schon dabei oder entscheidest dich noch für unser „prüf-mit!" Seminar „Fachkraft für Veranstaltungstechnik" zur Qualifizierung von Prüfenden und Interessierten an der ehrenamtlichen Tätigkeit im beruflichen Prüfungswesen . Dieses Seminar füht ver.di wir in Kooperation mit dem Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V. durch.

Am Donnerstag, 23. August 2018, Beginn: 14.30 Uhr bis Samstag, 25. August 2018, Ende: ca. 12.30 Uhr findet ein Seminar in der ver.di Bildungsstätte Berlin für den in 2016 neu geordneten Beruf „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“ statt.

Anmeldungen zu allen Seminar en sind auf unserer Homepa ge Anmeldungen zuSeminarsind auf unsererge www.prüf-mit.de möglich

Unsere Themen sind:

Zuständigkeit, Rolle und Vernetzung der Akteure im Dualen System der Berufsbildung

Aktuelle Rechtsprechungen im beruflichen Prüfungswesen und Empfehlungen des Bundesinstituts für Berufsbildung

Qualitativ hochwertige Gestaltung und Umsetzung der Prüfungsanforderungen und Prüfungsinstrumenten

Handlungsorientierte Prüfungsaufgaben und Prüfungsdurchführung

Lösung von Fragen und Problemstellungen

Erfahrungsaustausch

Entstehen Kosten?

Die Freistellung nach Bildungsurlaubsgesetz ist, wie auf www.prüf-mit.de dargestellt, möglich. Es entstehen keine Kosten für Übernachtung, Verpflegung, An- und Abreise: Bahnfahrt 2. Klasse, bei Nutzung des privaten PKW: 0,20€/km – max. 120,00€; Teilnahmegebühren werden nicht erhoben.

Die Projekte „prüf-mit!“ werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.