Protect Your World – Defender® präsentiert MICRO 2 Kabelbrücken-Serie inklusive neuer Marken-Website

Neu-Anspach, Deutschland – 29. Oktober 2019 – Nach der Einführung der MICRO-Kabelbrückenserie auf der diesjährigen Prolight + Sound in Frankfurt am Main verdoppelt Defender® nun den Einsatz: Die neue MICRO 2-Serie bietet Platz für zwei Kabelführungen und gewährleistet dank ihrer neu entwickelten 3D LaserGrip®-Oberfläche einen nochmals erhöhten Schutz für Mensch und Kabel. Neben einem überarbeiteten, ergonomischen Design überzeugen die MICRO 2-Kabelbrücken zudem durch ihren ökologisch nachhaltigen Ansatz und werden zu über 90% aus wiederverwertbaren Materialien produziert.

MICRO 2 – Makro-Eigenschaften

Je größer und weitläufiger ein Areal, desto mehr erhöhen sich die Anforderungen an die Sicherheit von Mensch und Material. Dies trifft insbesondere auf Messen, Ausstellungen, Einkaufszentren und andere öffentliche Innen- und Außenbereiche zu, in denen nicht nur Fußgänger unterwegs sind, sondern u.a. auch kleinere Fahrzeuge, Rollwagen, Roller und Rollstühle. Für all diese Bereiche hat Defender die kompakte MICRO 2-Kabelbrücke entwickelt, die mit einer Belastbarkeit von zwei Tonnen pro 20 x 20 cm Fläche Starkstromkabel und Wasserschläuche in zwei 35 x 30 mm Kabelführungen sicher vor äußeren Einflüssen schützt.

Für höchste Rutsch- und Trittfestigkeit sorgt die innovative LaserGrip®-Oberfläche, die mit ihrer besonderen ergonomischen Formgebung und Oberflächenstruktur das Risiko minimiert, eine ganze Kabelbrücken-Linie versehentlich zu verschieben.

Nachhaltigkeit

90% der Defender-Materialien werden unternehmensintern recycelt – vom Schreddern bis hin zum Granulieren. Dies trifft auch auf die neue MICRO 2 -Serie zu. Da zudem auch die Prozessüberwachung vollständig in-house abläuft, lassen sich Art und Herkunft der einzelnen Materialien jederzeit nachvollziehen und stammen nachweislich exklusiv von zertifizierten Unternehmen in Deutschland. In diesem Zusammenhang fungiert Defender als offizieller Recycler der Materialien von Bayer®, BASF® und DOW® Chemical und trägt damit einen wichtigen Teil zur nachhaltigen Granulat-Wiederverwendung bei.

Defender-Kabelbrücken und -Rampen sind DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537), entsprechen der Brandschutzklasse B2 (DIN 4102; B1 ebenfalls erhältlich) und erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie.

Neuer Online-Markenauftritt

Parallel zur Veröffentlichung der MICRO 2-Kabelbrückenserie geht auch die komplett überarbeitete Defender-Website online. Unter dem neuen Defender-Markenclaim „Protect Your World“ erfahren Anwender und Interessenten alles Wissenswerte rund um die Produkte der renommierten Adam Hall-Eigenmarke.

Die Defender MICRO 2-Kabelbrückenserie ist ab sofort verfügbar.

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.

