1,5 mm COB Mini-LED-Panel für den Indoor-Bereich demnächst im Rental verfügbar

Die Production Resource Group LLC (PRG), ein weltweit führendes Unternehmen für Entertainment- und Event-Technologie, investiert als erster Anbieter in die neue ultra-hochaufgelöste LED-Screen-Lösung von AOTO.

Die zur InfoComm 2018 vorgestellte zweite Generation der AOTO CLD-Produkte integriert die neueste Mini-LED-Technologie und verbessert so zum einen die Robustheit im Vergleich zu Standard-LED-Lösungen mit sehr kleinem Pixelabstand. Zum anderen trägt die hochintegrierte 4-in-1 Mini LED-Packaging-Technologie dazu bei, die bei anderen COB-Produkten oft unzureichende Homogenität sichtbar zu optimieren. Mit sehr kleinen LED-Chips, noch empfindlicheren Pixeln und Black-Nano-Oberflächentechnologie weisen die Panels ein sehr hohes Kontrastverhältnis auf und erweitern den Betrachtungswinkel auf 180°. Die HDR-Technologie garantiert lebhafte und realistische Farben. Damit ist dieses Produkt besonders attraktiv für den Automobil- und High-End Corporate-Event-Bereich.

Darüber hinaus lassen sich die Mini-LED-Panel besonders einfach warten und reinigen. Eine Energieersparnis von 20 Prozent macht sie obendrein zu einer wirtschaftlichen Lösung. Dieses Produkt wird ab August 2018 mit komplettem Processing-System inklusive Stacking und Aufhängung bei PRG im Rental verfügbar sein. Als technologischer Pionier der LED-Industrie steht AOTO für höchste Qualität in der LED-Verarbeitung mit einem besonderen Fokus auf hervorragende Bildqualität. PRG war von Anfang an direkt an der fünfjährigen Produktentwicklung der AOTO Mini-LED-Screens bis zur heutigen Marktreife beteiligt.

Dazu Steven Shen, General Manager bei AOTO: „Wir sind sehr glücklich über das Produktergebnis und die Kooperation mit PRG als starken Partner für den Markteintritt. Wir gehen davon aus, dass dieser höchstauflösende LED-Screen der Welt auf größtes Interesse in der Branche stößt.”

Gary Boyd, Executive Vice President & COO EMEA von PRG, ergänzt: „AOTO hat über die letzten 25 Jahre Technologie und Produkte in Top-Qualität entwickelt. Mit der neuen Mini-LED sind wir sicher, genau das richtige Produkt für den Rental-Markt gefunden zu haben, das die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Wunsch nach hochaufgelösten Indoor-Screens perfekt erfüllt.”

Zu den technischen Features der AOTO Mini LED-Panels zählen der Pixelpitch von 1,5 mm, 20 Bit Verarbeitungstiefe, eine Aktualisierungsrate von 3.840 Hz, 4K-Prozessoren, 3G- und 8G-Support, Unterstützung für 3D-Anwendungen sowie spezielle, besonders sichere Transport-Cases.