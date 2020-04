Preisgekröntes Produktdesign – Red Dot Award: Product Design 2020 für Cameo F4 und Palmer MONICON XL

Neu-Anspach, Deutschland – 15. April 2020 – Auch 2020 kann sich die Adam Hall Group über mehrere Red Dot Awards in der Kategorie Product Design freuen. Mit den LED Fresnel-Spotlights der Cameo F4-Serie, dem Palmer MONICON XL Monitor-Controller und den Palmer STUDIMON 5 Studio-Monitoren wurden gleich drei Produkte mit dem international renommierten Red Dot Award 2020 ausgezeichnet.

Mit der erneuten Auszeichnung durch den German Design Award sieht sich die Adam Hall Group mit Firmensitz im hessischen Neu-Anspach auf ihrem Weg bestärkt, innovative Eventtechnik-Lösungen nah am Kunden zu entwickeln. Sowohl die LED Fresnel-Scheinwerfer für den Einsatz im TV-, Film- und Theaterbereich als auch die unverzichtbaren Studiowerkzeuge von Palmer verkörpern die charakteristische Designsprache der jeweiligen Marke und bieten professionellen Anwendern in ihrer vielfältigen täglichen Praxis eine durchdachte Kombination aus Funktionalität, Nutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, Leistung und hochwertiger Anmutung.

Cameo F4

Während zahlreiche Mitbewerber bei der Gestaltung ihrer Scheinwerfer vom möglichst unscheinbaren Stealth-Design eines Tarnkappenbombers inspiriert scheinen, greift Cameo auf eine natürliche Formensprache zurück – etwa einen Bügel, der sich organisch wie ein Gelenk in das Gehäuse integriert.

Insbesondere im Theater gelten strenge Anforderungen. So muss das Kühlsystem extrem leise arbeiten, der Scheinwerfer schnell und effizient zu bedienen sein und das Gehäuse flexibel in verschiedene Montageumgebungen integrierbar sein. Das Produktdesign der F4-Serie erfüllt jeden dieser Aspekte und bewahrt gleichzeitig einen unverwechselbaren, eleganten Charakter auf Basis geschwungener Linien und organischer Formen.

Palmer MONICON XL & STUDIMON 5

Ursprünglich stand die Marke Palmer für praktische analoge Musiker-Tools. Heute richtet der Hersteller seinen Fokus auf den professionellen Markt und bedient die Bedürfnisse kommerzieller Studios und echter Klangpuristen. Dies manifestiert sich im Design des Monitor-Controllers MONICON XL und der dazu passenden Studio-Monitore aus der STUDIMON-Serie.

Mit seiner unverwechselbaren Designsignatur betont Palmer das menschliche Element hinter der Technologie.

Dazu tragen nicht zuletzt die orangefarbenen Elemente bei, die trotz ihres minimalistischen Designs Wärme und Offenheit vermitteln.

Erfahrung und Expertise

Der Red Dot Award: Product Design ist einer der größten Designwettbewerbe weltweit. Die internationale Jury, bestehend aus erfahrenen Experten unterschiedlicher Fachbereiche, kommt bereits seit mehr als 60 Jahren zusammen, um die besten Gestaltungen ausfindig zu machen. Während eines mehrtägigen Bewertungsprozesses probieren sie die Produkte aus, diskutieren sie und fällen letztlich ein fundiertes Urteil über die gestalterische Qualität der Einreichungen. Getreu dem Motto „In search of good design and innovation” legen sie bei der Evaluierung Wert auf Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, formale Qualität, Langlebigkeit und Ergonomie.

Im Zuge der Auszeichnung halten die Cameo F4-Serie, der Palmer MONICON XL und die Palmer STUDIMON 5 Einzug in die Ausstellung „Design on Stage“ im Red Dot Design Museum Essen, die sämtliche prämierten Produkte präsentiert. Ab diesem Tag werden die Produkte zudem im Red Dot Design Yearbook, online und in der Red Dot Design App zu sehen sein.

Über die Adam Hall Group

Die Adam Hall Group ist ein führender deutscher Hersteller und Vertreiber, der Geschäftspartnern in der ganzen Welt Eventtechniklösungen anbietet. Zu den Zielgruppen zählen Einzelhändler, B2B-Händler, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Sendestudios, AV- und Systemintegratoren, private und öffentliche Unternehmen sowie Hersteller industrieller Flightcases. Das Unternehmen bietet unter seinen Marken LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® und Adam Hall® eine breite Palette professioneller Audio- und Beleuchtungstechnik sowie Bühnenequipment und Flightcase-Hardware an. Gegründet im Jahr 1975 hat sich die Adam Hall Group zu einem modernen, innovativen Unternehmen für Eventtechnik entwickelt und verfügt in ihrem Logistics Park an ihrem Konzernsitz in der Nähe von Frankfurt am Main über 14.000 m² Lagerfläche. Dank ihres Fokus auf Wertschöpfung und Service wurde die Adam Hall Group bereits mit einer ganzen Reihe an internationalen Preisen für ihre innovativen Produktentwicklungen und ihr zukunftsweisendes Produktdesign von renommierten Institutionen wie „Red Dot“, „German Design Award“ sowie „iF Industrie Forum Design“ ausgezeichnet. LD Systems®, in Kooperation mit der Designagentur F. A. Porsche, zeigt mit ihrer ikonischen Lautsprechersäule MAUI® P900 die Zukunft des Pro-Audio-Designs und wurde dementsprechend kürzlich mit dem begehrten German Design Award geehrt. Weitere Informationen über die Adam Hall Group finden Sie online auf www.adamhall.com.