Plane deine Veranstaltungen einfach selbst: mit dem Eventbranchenbuch 2022

Die memo-media Verlags-GmbH begrüßt das neue Jahr der Veranstaltungsbranche mit dem druckfrischen Eventbranchenbuch 2022. Nachdem der Verlag mit Schwerpunkt Eventmarketing in 2021 eine pandemie-bedingte Pause eingelegt hat, haben die kreativen Verlagsexperten Zeit und Muße genutzt und das Buch komplett überarbeitet. Neues Cover, neue Innenstruktur, viele Tipps und ganz viel Farbe. Dazu Kerstin Meisner, die Herausgeberin: „Nur Events, die mit viel Freude und einer gewissen Leichtigkeit geplant werden, sind letztlich die Events, an die sich alle – also Gäste und auch die Planer:innen – über Jahre gerne zurückerinnern. Das unterstützen wir nun seit mehr als 20 Jahren mit dem Eventbranchenbuch und wir sind stolz darauf, diese spannende Branche mit ihrer umfassenden Struktur abzubilden!“

Top-aktuelle Kontaktdaten im Eventbranchenbuch 2022

Veranstalter:innen, Marketingverantwortliche und Akteur:innen der Branche finden im Eventbranchenbuch alle wichtigen Anbieter-Adressen und Tipps, die sie für ihre Eventplanung in 2022 brauchen. Eine Frage, die sich sicher viele stellen, beantwortet Jens Kahnert, der Geschäftsführer des renommierten Verlags: „Es ist kein Geheimnis, dass viele Anbieter in der Eventbranche unter den Folgen der Pandemie gelitten haben und immer noch leiden. Und natürlich haben sich auch einige Anbieter aus dieser gebeutelten Branche verabschiedet. Doch die, die immer noch dabei sind, haben echte Macher-Qualitäten und lassen sich nicht unterkriegen. Sie stehen in den Startlöchern, um im Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, richtig durchzustarten. Wir haben die Adressen von allen Anbietern und Künstler:innen, die im Buch vertreten sind, persönlich überprüft und bei der Vorbereitung des Eventbranchenbuchs unzählige Gespräche geführt, die oft sehr emotional waren. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es bald wieder los geht mit unvergesslichen Events und Veranstaltungen.“

Neues Cover-Design – bunte Vielfalt, eine Einheit

Die Eventbranche ist bunt. Sie ist vielseitig. Und sie besteht aus vielen einzelnen Bereichen, die in ihrer Gesamtheit den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands bilden. Genau das versinnbildlicht auch das neue Cover-Design. Das Logo-Tier des Verlags, der Tukan, symbolisiert in dem neuen Design, dass jede Sparte der Eventbranche einzeln für sich glänzt und steht. Doch zusammengesetzt bilden sie die Einheit, die die Eventbranche systemrelevant und stark macht. Jede dieser Sparten hat in dem neuen Branchenbuch ihren Platz.

Tausende bundesweite Kontakte zu professionellen Anbietern

Von regionalen Catering-Services über international tätige Artist:innen und buchbaren Spielmodulen der aberwitzigsten Sportarten bis hin zu Mietmöbel-Anbietern, Technikdienstleistern und Eventlocations – das Herzstück des Buchs bilden tausende Kontakte zu 1.400 Stichworten, die übersichtlich in folgende Kategorien unterteilt sind:

Ideen für Teambuilding-Events,Firmenfeste & Incentives

Eventlocations & Tagungsorte

Mobile Infrastruktur & Temporäre Raumlösungen

Eventcatering

Künstler:innen & Showproduktionen

Mietmobiliar, Non-Food-Catering & Dekorationen

Veranstaltungstechnik & Messebau

Spielmodule & Angebote für Kinder-Events

Agenturen & Services

People, HR, Aus- und Weiterbildung & Versicherungen

Promotionmittel & Verbrauchsmaterial

Das Eventbranchenbuch 2022 ist ab jetzt verfügbar

Seit über 20 Jahren ist dieses Buch das etablierte Nachschlage- und Recherchewerk der deutschsprachigen Event-Szene. Nicht nur als Printmedium auch online ist es stark nachgefragt: Über 139.000 Mal wurde die letzte Ausgabe des Eventbranchenbuchs online im Webkiosk von memo-media aufgerufen.

Egal, ob Firmenfest, Messe, Teambuilding oder Tagung – das Eventbranchenbuch 2022 ist ein Must-have für alle, die in 2022 eine Veranstaltung planen! Bestellt euch jetzt euer kostenfreies Printexemplar fürs (Home)Office oder durchstöbert das Eventbranchenbuch online im Webkiosk: ebooks.memo-media.de.

Über die memo-media Verlags-GmbH:

memo-media gilt als das umfangreichste Branchenverzeichnis für Veranstaltungsdienstleistungen aller Art im deutschsprachigen Raum. Sowohl das Onlineportal www.memo-media.de als auch das jährlich erscheinende Eventbranchenbuch memo-media unterstützen Event- und Veranstaltungsplaner:innen bei der Suche nach den passenden Anbietern. Mit showcases erscheint außerdem ein Eventbranchenmagazin, das sich gezielt an Eventmanager:innen, Veranstaltungsplaner:innen und PR-Manager:innen richtet. Der Blog für die Eventplanung berichtet über neue Event-Künstler:innen, Trends aus der Eventbranche und interessante Eventsupplier. Und die Eventmoods collected by memo-media präsentieren ausgefallene Eventideen zu wechselnden Schwerpunkten.

