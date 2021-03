PIXERA im Singapore Discovery Centre

Pico Group verwendet zwei PIXERA mini Quad Medienserver für Installation im Singapore Discovery Centre.

Wallern (Österreich), 4. März 2021 – Pico Group verwendete vor kurzem zwei PIXERA Medienserver des bekannten österreichischen AV-Technologieherstellers AV Stumpfl für eine Ausstellung im Singapore Discovery Centre (SDC).

Die audiovisuellen Inhalte der Ausstellung ermöglichen den Besuchern eine Reise durch die inspirierende und teilweise tragische Geschichte Singapurs, welche die Erfahrungen der Kriegs- und Besatzungszeit, Naturkatastrophen und die hart erkämpfte Unabhängigkeit umfasst.

Der Videocontent wird in diesem Fall auf sieben von den Wänden herabhängende Stoffprojektionsflächen projiziert und durch entsprechende Dekorationselemente sowie architektonische Beleuchtung akzentuiert.

Obwohl die Pico Group vor allem für ihre räumlich besonders großflächig ausgerichteten Projekte bekannt ist, konnten sie im Falle des Projektes für das SDC überzeugend unter Beweis stellen, dass sie auch mittelgroße Umgebungen in besonders eindrucksvolle Ausstellungserfahrungen verwandeln können.

Im Hinblick auf die visuellen Elemente kamen im Singapore Discovery Centre sieben NEC PA605UL Projektoren und zwei PIXERA mini Quad Medienserver zum Einsatz. Der kompakte Formfaktor der Server ist einer der Gründe für ihre Popularität bei Installationsumgebungen wie im Singapore Discovery Centre, da zwei Server nebeneinander in ein 1HE 19-Zoll Rack verbaut werden können.

Die Medienserver bezog Pico Group über Total Solution Marketing (TSM), einen der in Asien führenden Distributoren im Bereich professionellen Licht- und Videoequipments, Smart Rigging und Special FX.

TSM ist seit 2019 offizieller Partner von AV Stumpfl in Singapur.

Total Solution Marketing Produktspezialist Xiao Da erläutert die Vorteile des Einsatzes von PIXERA mini in Installationsumgebungen wie dem Singapore Discovery Centre:

“Die Kombination eines sehr intuitiven Userinterfaces mit robusten Komponenten in einer kompakten Größe machen PIXERA mini zu einer höchst attraktiven und vielseitigen Systemlösung für professionelle Installationssetups.”

Pico Group: https://www.pico.com/

Singapore Discovery Centre: https://www.sdc.com.sg/

Fotocredit: Total Solution Marketing

