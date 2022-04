Personalveränderung bei dBTechnologies Deutschland – Christian Strehl ab sofort Sales Application Engineer Install

Bei der dBTechnologies Deutschland GmbH in Köln gibt es personelle Veränderungen. Christian Strehl ist seit April in seiner neuen Funktion als Sales Application Engineer Install für den deutschen Vertrieb der Marken von dBTechnologies tätig. Strehl, der seit 2017 als Sales Application Support Engineer die Produkte von dBTechnologies betreut, übernimmt damit neue Aufgaben im Bereich Installation und erweitert sein Tätigkeitsfeld auch geografisch.

In seiner neuen Funktion wird er Install-Projekte von Beginn an begleiten. Das umfasst die Beratung und die Unterstützung von Systemhäusern, Planern und Integratoren bei der Produktauswahl, der Simulation und dem Einmessen der Systeme. Sein Wirkungskreis umfasst dabei Deutschland, Österreich und auch die Benelux Länder. Aber auch bei allen anderen Kunden, z.B. aus dem Eventbereich, ist er der passende Ansprechpartner, wenn es um die Festinstallation von dBTechnologies-Systemen geht.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird die neu bei dBTechnologies im Programm befindliche IS-Produktserie sein. Mit der IS-Serie geht dBTechnologies neue Wege im Bereich passiver Lautsprechersysteme für die Festinstallation. Aber auch die anderen Produktreihen VIO, DVA oder Ingenia werden immer wieder in Festinstallationen genutzt und fallen somit in Strehls Verantwortungsbereich.

Christian Strehl über seine neue Funktion: „Es freut mich sehr, innerhalb der dBTechnologies Deutschland GmbH einen neuen Tätigkeitsbereich zu übernehmen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Sales-Team, dem Produktmanagement hier in Köln und auch mit dem Headquarter in Italien können wir unsere Kunden optimal betreuen. Das direkte Kundenfeedback und die Erfahrungen beim Einsatz der Systeme vor Ort sorgt immer wieder für Innovationen bei unseren Produkten.“

Weitere Informationen: www.dbtechnologies.de

Bildquelle: dBTechnologies