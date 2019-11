Palmer® MONICON® XL – Studio-Monitor-Controller ab sofort verfügbar

Neu-Anspach, Deutschland – 12. November 2019 – Nach der erstmaligen Produktvorstellung auf der NAMM Show 2019 in Anaheim, Kalifornien sowie der Deutschland-Premiere auf der Prolight + Sound in Frankfurt am Main gibt die Adam Hall Group die unmittelbare Verfügbarkeit des Palmer® MONICON® XL bekannt. Der MONICON® XL Studio-Monitor-Controller gehört zu den ersten PALMER®-Produkten, die das verjüngte Erscheinungsbild der Marke verkörpern und den neuen Marken-Claim „PALMER® – Be true to your sound“ in all seinen Facetten verkörpern: Hochwertige Audio-Produkte mit professionellen Funktionen und einer intuitiven Bedienung für die Bedürfnisse und Anforderungen von Musikern und Studio-Enthusiasten.

Der MONICON® XL ist das Flaggschiff der Palmer® MONICON® Serie und verkörpert die neue Palmer®-Designsprache, die in Zukunft das übergeordnete Erscheinungsbild der Marke prägen wird. Ausgestattet mit vielen professionellen Funktionen ist der Palmer® MONICON® XL das Tool der Wahl für den perfekten Mix in professionellen Studioumgebungen wie in Homestudios. Die klar strukturierte Bedienoberfläche im innovativen Pult-Design ist in zwei Ebenen aufgeteilt und ermöglicht eine flexible Tisch-Positionierung sowie ein komfortables Arbeiten.

Professionelle Studiofunktionen

Als einzigartige Besonderheit verfügt der MONICON® XL über einen Korrelationsgradmesser zur Anzeige der Phasendifferenz zwischen dem linken und rechten Stereokanal, um Fehler in der Monokompatibilität eines Mixes aufzudecken. Darüber hinaus entstehen durch die vollständig analoge Audioschaltung keinerlei Latenzen beim Abhören, da koaxiale S/PDIF-Signale direkt im Eingang gewandelt werden. Zudem profitieren Anwender, die ihre L/R-Studioabhöre noch flexibler gestalten möchten, vom zusätzlichen Sub Out auf der Gehäuserückseite. Der mono-summierte Ausgang arbeitet frequenzneutral und eignet sich nicht nur für den Anschluss eines Subwoofers, sondern auch für einen separaten Mono-Lautsprecher, um gemeinsam mit dem Korrelationsgradmesser den Mix sowohl optisch als auch akustisch in Mono zu prüfen.

„Die Form des Monicons ist einzigartig und unterstützt einen schnellen und intuitiven Workflow“, bestätigt Robin Henlich, Senior Product Manager, Pro Audio bei der Adam Hall Group. „Insbesondere die Aufteilung auf zwei Ebenen und die Konfigurierbarkeit ermöglichen es Anwendern, den MONICON® XL an den eigenen Workflow anzupassen – und nicht umgekehrt. Auf der technischen Seite unterstreichen die latenzfreie Audioübertragung und natürlich der Korrelationsgradmesser den professionellen Anspruch. Es ist einfach interessant, in Echtzeit zu verfolgen, was mit dem Phasenverhältnis eines Stereosignals passiert.“

Der Palmer® MONICON® XL Studio-Monitor-Controller ist ab sofort zu einer UVP von 360,- EUR (inkl. MwSt.) verfügbar.

STUDIMON 5 ebenfalls verfügbar

Zusätzlich gibt die Adam Hall Group die Verfügbarkeit des aktiven 5″-Studio-Monitor STUDIMON 5 bekannt. Auch der STUDIMON 5 im besonders kompakten Bassreflex-Gehäuse mit Holz-Seitenteilen repräsentiert die neue Palmer®-Marken- und Designausrichtung. Mit seinem 5″-Ferrit-Custom-Tieftöner, dem 0,75″-Neodym-Seitenkalotten-Hochtöner und einem Frequenzgang von 70 Hz bis 20 kHz macht der 2-Wege-Monitor mit einer Ausgangsleistung von 2x 30 W (RMS) nicht nur in Ton-, Projekt- und Homestudios, sondern auch in anderen professionellen Audio-Umgebungen eine überzeugende Figur. Auf der Rückseite beherbergt der STUDIMON 5 die Bassreflex-Öffnung, Eingänge in 6,3 mm Klinke- und XLR-Ausführung sowie einen Lautstärkeregler zur präzisen Abstimmung für die Stereo-Balance.

Der Palmer® STUDIMON 5 5″-Studio-Monitor ist ab sofort zu einer UVP von 218,- EUR (inkl. MwSt.) verfügbar.

Weitere Informationen:

Palmer® MONICON® XL: palmer-germany.com/MONICONXL

Product Video: youtube.com/MONICONXL

Palmer® STUDIMON 5: palmer-germany.com/STUDIMON5

Product Video: youtube.com/STUDIMON5

Informationen zur Adam Hall Group:

adamhall.com

blog.adamhall.com

event.tech

About Palmer® ̶ Musical Instruments and Audio Tools

Von der einstigen Custom-Werkstatt ist Palmer® zu einer international etablierten Marke von Produkten für Gitarristen und Bassisten sowie professionellen Audio-Tools geworden. Ob Verstärker für Klang-Puristen, legendäre Speaker-Simulatoren, eine bunte Palette an Effekten und Pedalboards oder kleine Helfer wie DI-Boxen, Splitter und Controller, Palmer®-Produkte sind mit ihrem durchdachten technischen Design und den hochwertigen Bauteilen als robust konstruierte, langlebige Performer bekannt. Führende Musiker und Audio-Techniker weltweit setzen innovative Palmer®-Produkte auf der Bühne oder im Studio ein und schätzen die Marke für höchste Klangqualität, zuverlässige Funktion aber auch die Präzision im Detail. Palmer® ist eine eingetragene Marke der Adam Hall Group.

AHG Pressekontakt:

Alexander Cevolani

Event Edit | PR & Editorial Office

E-Mail: press@adamhall.com

Quelle: Adam Hall Group