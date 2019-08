NÜSSLI entwickelt Jumbo Stage für die große Show

Rechtzeitig zum Festivalsommer 2019 ist die neue Großbühne von NÜSSLI einsatzbereit. Sie bietet eine extrabreite Bühnenfläche, sehr hohe Nutzlasten, Sicherheitsfunktionen für schlechte Witterung und vieles mehr. Ihre anpassungsfähige Größe und standortunabhängige Bauweise macht sie zum Allrounder für Konzerte und Shows jeder Art.

Gleich bei ihrer Feuertaufe, am Paléo in Nyon, stellt die NÜSSLI Jumbo Stage das Herzstück der Veranstaltung dar; die Grand-Scène im Mittelpunkt des Festivals, das jährlich 230’000 Zuschauer anzieht und 280 Künstlerauftritte bietet. Mit ihrer beachtlichen Breite von 22.4 Meter und Nutzlasten von 80 Tonnen in Bühne und Sidewings schafft sie völlig neue Möglichkeiten für die Shows von Bands und Interpreten.

Aufwendigere Bühnenshows bedeuten mehr Rigging-Lasten

Es waren denn auch die Festivalorganisatoren des Paléo, die den Impuls für die Entwicklung der neuen Großbühne gaben. Ihre Anforderungen bezüglich Bühnengröße und -ausstattung führten dazu, dass NÜSSLI seine Palette an Bühnenbauten nun um die Jumbo Stage erweiterte. Denn: „Wir stellen einen Trend zu aufwendigeren Shows und damit mehr Bedarf an höheren Nutzlasten fest“, sagt Peter Tanner, COO NÜSSLI Events Structures AG. „Neben Paléo werden auch andere Organisatoren größere Bühnen benötigen, die mehr Spielfläche und höhere Traglasten bieten.“

So bringt es die Jumbo Stage auf eine lichte Bühnenöffnung von bis zu 31 Meter Breite zusätzlich Sidewings. Neben der Bühnengröße überzeugt die Jumbo-Stage mit den vielseitigen Möglichkeiten, Ton-, Licht- und sonstige Showtechnik in die Dachkonstruktion zu hängen. Und: Das Tragwerk der „Jumbo“ ist nicht nur vielseitig, sondern auch stärker als dasjenige anderer Bühnen. Es trägt je nach Konfiguration zwischen 65 und 80 Tonnen Nutzlast.

Sicherheitsfunktion für Gewitter und Sturm

Neben Größe und Nutzlasten war auch die Sicherheit bei der Entwicklung der Großbühne ein wichtiges Thema. „Die Dach- und Wandflächen des Bühnendaches sind mit kedergeführten Planen verkleidet und elektrisch bedienbar. Diese Funktion erlaubt im Falle von Unwettern, die Seiten- und Rückwände einfach und schnell elektrisch herunterzufahren, um dem Wind weniger Angriffsfläche zu bieten“, erklärt Peter Tanner.

Für die große Show jeder Art

Wie alle Bühnen aus der NÜSSLI Eventbau-Palette bildet ein modulares Bühnensystem das Grundgerüst der NÜSSLI JS Großbühne. Das bedeutet, dass sich die Bühne an vorhandene topografische Gegebenheiten genauso anpasst wie an die Art und Weise der Produktion und dass sie ebenso in ihren Dimensionen flexibel ist. Die „Jumbo“ ist deshalb nicht nur Festivalbühne, sondern auch Konzertbühne, Showbühne und vieles mehr.

Weitere Informationen unter: www.nussli.com.

Flyer Jumbo Stage: Technical Flyer_Jumbo_Stage_DE

Quelle: NUSSLI Group