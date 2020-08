NOVATECH LIEFERT GLP-LÖSUNGEN FÜR DIE ISAGENIX CELEBRATION 2020

X4 Bar 20 und JDC1 in Aktion während des großen, dreitägigen Kongresses

Karlsbad, 12. August 2020: Anfang des Jahres veranstaltete das Unternehmen Isagenix sein jährliches Vorzeige-Event, die Celebration 2020, im Brisbane Convention and Exhibition Centre. Die motivierenden Präsentationen boten über drei Tage hinweg eine Reihe wirksamer Schulungseinheiten, die von einer technischen Produktion im Konzertstil eindrucksvoll gerahmt und mit Wow-Faktor versehen worden sind.

CG Creative, die ausführende Agentur, beauftragte LD Paul Whitby und Novatech Creative Event Technology damit, erneut eine effektive Lernumgebung unter besonderer Betonung der Bühne zu schaffen.

Das leistungsstarke Lichtequipment beinhaltete große Mengen der preisgekrönten GLP X4 Bars 20 sowie der allseits beliebten JDC1 Hybrid-Strobes – allesamt Bestandteil des mehr als 300 GLP-Scheinwerfer umfassenden Bestandes von Novatech. Tatsächlich hatte das Unternehmen großen Anteil daran, der Marke GLP in Australien den Weg zu ebnen, indem sie vor etwa einem Jahrzehnt in den ursprünglichen impression 90 investierte. So wurde Novatech die erste Produktionsfirma in Australien, die auf GLP-Produkte setzte.

Im Mittelpunkt des fantasievollen Designs im Brisbane Convention and Exhibition Centre stand eine Reihe von üppig mit Scheinwerfern ausgestatteten, 90 Grad abgewinkelten Traversen, an denen 32 X4 Bar 20 verbaut worden waren.

Diese wurden in erster Linie als Blickfang für das sehr breit im Auditorium verteilte Publikum verwendet. Sie erzeugten aber auch eine hohe Wirkung, wenn sie während der Video-Einspieler nach hinten auf den Vorhang gerichtet wurden, um das Winkel-Design noch stärker zu betonen.

Zusätzlich lieferte Novatech auch acht GLP Hybrid-Strobes für den Einsatz in der Front Truss und weitere zehn JDC1 für die Traversen im Raum, wo außerdem 24 GLP impression X4 für bewegte Beams über den Köpfen im gesamten Auditorium sorgten.

Alle GLP-Produkte werden in Australien von Showtools International vertrieben, die von der asiatischen Niederlassung des Herstellers betreut werden.

Dies war das zweite Jahr, in dem Novatech die gesamte technische Produktion (Beleuchtung, Bild und Ton) für die Isagenix Celebration Australien und Neuseeland und ihren Kunden CG Creative lieferte. Veranstaltungsort war bei beiden Anlässen das Brisbane Convention & Exhibition Centre.

Michael Münz, Manager von GLP Asia, sagt: „Wir sind Novatech dankbar für ihre Unterstützung und dafür, dass sie ihre Kunden zunehmend über die kreativen Möglichkeiten unserer Produkte aufklären und bei der Einführung so intensiv begleiten.“

Fotocredit: CG Creative und Isagenix

