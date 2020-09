N&M launcht mit „Neumann&Müller venue services“ eine weitere Subbrand

Zum 1. September präsentiert sich ein weiterer N&M-Geschäftsbereich mit einem eigenständigen Marktauftritt – „Neumann&Müller venue services“ legt den Fokus auf die Beratung, individuelle Konzeption und Entwicklung von Locations und deren Veranstaltungen – Die Subbrand soll das geschärfte Profil des Bereichs unterstreichen und eine optimale Präsentation des Leistungsportfolios möglich machen.

Hamburg – 1. September 2020

Mit seinem Dienstleistungsangebot für Event-Locations, Tagungszentren, Corporate Venues, Theater oder Museen betreut Neumann&Müller Veranstaltungstechnik heute bereits deutschlandweit 26 Venues; hinzu kommen fünf Messestandorte und zwei Kongresszentren. Ein kontinuierlich wachsender Markt, in dem sich der N&M-Geschäftsbereich künftig mit einem eigenständigen Markenauftritt präsentieren wird: Am 1. September launcht das Unternehmen „Neumann&Müller venue services“ als weitere sogenannte Subbrand.

Die Venue Services von N&M umfassen die technische Beratung, Konzeption und Planung für Locations sowie den reibungslosen Live-Betrieb vor Ort. Schwerpunkt sind hierbei die Installation von N&M-eigenem Material sowie der Einsatz von erfahrenen und spezialisierten Technikern. Das entlastet die Verantwortlichen von Venues in vielerlei Bereichen: In technischer Hinsicht profitieren sie vom hochwertigen Materialpool, der durchgängig der Location zur Verfügung steht und kontinuierlich durch neues Equipment erweitert wird. Gleichzeitig sorgt das Dienstleistungsunternehmen für die regelmäßige Wartung der Audio-, Licht- und Videotechnik, was Ausfall- und Störungsrisiken minimiert. Personelle Ressourcen der Venue-Betreiber werden geschont, wenn N&M-Techniker vor Ort zum Einsatz kommen: Mit ihrem langjährigen Know-how und der hohen Umsetzungsroutine optimieren sie sowohl in der Vorbereitungs- als auch der Realisierungsphase die Prozesse und tragen auf diese Weise zu einer höheren Effektivität der betrieblichen Abläufe und einer besseren Auslastung bei. Da eine feste Crew die Venue im Detail kennt, ermöglicht dies kürzere Auf- und Abbauzeiten und ein exaktes Timing in der Zusammenarbeit mit anderen Gewerken. Solche umsichtigen Abläufe – aus einer Hand organisiert – reduzieren zugleich die Abnutzung und den Verschleiß der Bausubstanz einer Location. Erfordern die Wünsche eines Anmieters der Location eine individuelle Anpassung der Technik, damit spezielle Event-Kreationen umgesetzt werden können, profitiert der Venue-Betreiber von einem der größten Material- und Techniker-Pools – über den N&M in Deutschland verfügt – sowie den sich hieraus ergebenden Synergien.

Mit der neuen Subbrand „Neumann&Müller venue services“ will das Unternehmen das stetig wachsende Geschäftsfeld für sich weiter erschließen und gleichzeitig sein Dienstleistungs- und Produktangebot hier erweitern. „Wir können das Service-Angebot für Venues durch unser langjähriges Know-how und unseren Qualitätsanspruch individuell und präzise auf die Bedürfnisse jedes Kunden zuschneiden – und so langfristige und erfolgreiche Partnerschaften anbieten“, so Corinna Di Pietro, Geschäftsbereichsleiterin Venue Services. Ihr Team berät Location-Betreiber und deren Kunden auch bei den Möglichkeiten, neue Technologien zu integrieren, sei es in der Venue selber – beispielsweise durch die Implementierung von AV-Lösungen (System Integration) oder leistungsstarke und sichere Netzwerke (Information and Communications Technology) – oder für Kundenveranstaltungen; gerade bei der Neukonzeption von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie sind Digital-Live-Events schnell zu realisierende und zum Teil hybride Kommunikationsformate, die durch Remote-Dolmetsch-Lösungen (Remote Simultaneous Interpretation) auch Länder- und Sprachgrenzen überschreitend bestens funktionieren. Corinna Di Pietro ist in der Münchner Niederlassung von N&M über die Telefonnummer (089) 500361-720 sowie per E-Mail an Corinna.DiPietro@neumannmueller.com für weitere Informationen zu den Venue Services erreichbar.

